Kakšen spektakel! V Stožicah so tekle solze, Goran Dragić zaigral tudi s sinom in pomahal v slovo!

Kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić je košarkarsko kariero sklenil na spektakularen in veličasten način. Slovenija takšnega spektakla še ni videla, 38-letni Ljubljančan je odigral še zadnjo tekmo in s svojo ekipo, v kateri je na koncu zaigral celo z očetom, sinom in nečakom, premagal prav tako zvezdniško ekipo s kapetanom Luko Dončićem (106:86). Prireditelji so poskrbeli za številna presenečenja, večer je bil poln ganljivih gest, Gogija je presenetil tudi Luka Modrić. Na spektaklu z dobrodelno noto so poleg številnih vrhunskih košarkarskih imen nastopili tudi Joker Out, Magnifico, Zmajčice, Dunking Devils, Perpetuum Jazzile ...

Fotogalerija o tem, kaj vse se je danes dogajalo v dvorani Stožice:

Team Gogi : Team Luka 106:86

Poslovilna tekma Gorana Dragića se je v polnih Stožicah začela z atraktivno predstavitvijo vseh gostov, ki so sodelovali in popestrili spektakel. Spektakel in pol, kakršnega Slovenija še ni videla. Občinstvo, željno zabave, ki se je želelo pokloniti karieri zlatega kapetana, ni skoparilo z aplavzi.

Najprej se je predstavila ekipa Luka, ki jo je vodil Luka Dončić. Pričakovano je bil slovenski superzvezdnik in paradni konj Dallas Mavericks deležen ogromnega navdušenja, zelo glasen aplavz je prejel tudi njegov velik prijatelj Nikola Jokić, za mnoge najboljši košarkar na svetu, ljubitelji košarke v Stožicah so od srca zelo glasno pozdravili tudi Dirka Nowitzkega, Bogdana Bogdanovića in simpatičnega srbskega orjaka Bobana Marjanovića, čustveno pa je bilo tudi ob predsavitvi Igorja Kokoškova, zlatega selektorja Slovenije iz leta 2017.

Goran Dragić s prijatelji iz sveta košarke, ki so popestrili njegovo poslovilno srečanje v Ljubljani, katerega so lahko v živo spremljali tudi ljubitelji lige NBA na drugi strani velike luže. Foto: www.alesfevzer.com

Nato je na vrsto prišla ekipa Gogi. Ob predstavitvah so se nizali gromki aplavzi, zelo glasnega si je prislužil zlasti Kanadčan Steve Nash, nekdanji Gogijev mentor pri Phoenixu, podobno je bilo pri Zoranu Dragiću, Jaki Lakoviču, Vlatku Čančarju in ostalih velemojstrih košarke, tik pred tem, ko je na parket ob zvokih energične uspešnice Firestarter (The Prodigy) stopil Goran Dragić, ponosni "zmaj, ki rad bruha ogenj", manjkali niso tako tudi pirotehnični vložki, pa so sledile stoječe ovacije gledalcev. S tribun je donelo ''Gogi, Gogi, Gogi,'' bilo je čustveno, na parket je prišel osrednji junak večera.

V izvedbi Orkestra Slovenske vojske je sledila Zdravljica, spektakel se je lahko uradno začel. Pred tekmo je sledila minuta molka v spomin na nedavno preminulo slovensko humanitarko Anito Ogulin, spominsko darilo pa je Dragiću, ki je sprva nastopil s številko 7, izročil ljubljanski župan Zoran Janković in se pošalil, kako bi se lahko Goran, če mu na današnji tekmi koleno ne bo povzročalo težav, vrnil še v Ljubljano in eno sezono oblekel dres Olimpije.

Spektakel v Stožicah spremlja več kot 12 tisoč ljubiteljev košarke. Foto: www.alesfevzer.com

Dončić z nasmehom: Goran se je zlagal, da ...

Ekipa Gogi se je tako v ekshibicijski tekmi, na kateri rezultat ni bil v ospredju, temu primerno luknjičasta in pasivna je bila tudi igra v obrambi, pomerila z Ekipo Luka! Na tekmi je kot prvi vrgel na koš kdo drug kot Goran Dragić. Ni bil uspešen, zgrešil je met za tri točke. Bolj so bili natančni v ekipi Luke Dončića, kjer je spretno polnil koš Nikola Jokić, navdušil je zlasti z atraktivnim zabijanjem za 6:2.

Nikola Jokić ... Foto: www.alesfevzer.com

Po treh minutah, ki so minile v komornem vzdušju, ta je bil posledica vnaprej pripravljenega scenarija prirediteljev, Team Luka pa je vodil z 9:4, je sledilo prvo presenečenje za Gogija. Povabili so ga na sredino igrišča, kjer ga je pričakal velik črn gumb. Ni vedel, kaj bo sledilo, ko pa je to storil, so gledalci po dogovoru skočili na noge in zahrumeli v en glas "Kdor ne skače ni Sloven'c,". To je bila pesem, ki je Dragića in soigralce ponesla do zlata na EuroBasketu leta 2017. Goran ni skrival presenečenja in veselja.

Ko je občinstvo zaživelo, je vedno več atraktivnih in domiselnih akcij uspevalo tudi košarkarjem. Z velike razdalje je začel zadevati tudi Luka Dončić. "Zlagal se je, da gledam risanke," je as Dallasa z nasmehom povedal za RTV Slovenija na vprašanje, ali držijo besede Gorana Dragića o tem, da je leta 2017, ko sta si delila sobo in nato postala evropska prvaka, v hotelski sobi venomer gledal risanke.

... in Luka Dončić sta bila soigralca. Foto: www.alesfevzer.com

V drugi četrtini se je "prebudil" Boban Marjanović. Srbski orjak, s katerim si je Dončić svojčas delil slačilnico pri Dallasu, je zadel kar dve trojki! Team Luka je odšel na počitek s prednostjo 53:48, gledalci pa so nato prišli na svoj račun, saj je sledilo novo presenečenj. Lahko so spremljali prav poseben družinski obračun, v katerem sta se v dvorani Stožice "ena na ena" spopadla brata Goran in Zoran.

Zoran Dragić: Bil sem najbolj živčen v moji karieri

Čeprav je mlajši in višji brat Zoran, ki še vedno igra aktivno košarko, veljal za favorita, je Goran v srditem boju le unovčil bogate izkušnje ter premagal brata s 5:3. Da je bil obračun obarvan povsem družinsko, sta poskrbela še oče Marinko, ki je bil sodnik srečanja, in mama Mojca, ki je držala v rokah semafor z rezultatom. Na koncu je Goran zmagal s 5:3.

Brata Dragić in mama Mojca. Zmagal je njen starejši sin Goran. Foto: www.alesfevzer.com

''Je le moj starejši brat, tako da naj mu bo danes. Vsa čast. Dal sem svoj maksimum, bil pa najbolj živčen v moji karieri,'' je Zoran pred televizijskimi kamerami priznal, kako so čustva in ogledi družinskih fotografij na velikanskem zaslonu pred dvobojem z bratom naredila svoje.

Dragić dosegel zadetek, nato ga je presenetil zvezdnik Reala Modrić

Med tretjo četrtino so slavljencu Goranu pripravili novo presenečenje. Športno kariero je kot njegov oče začel kot nogometaš, a ga v mladosti zaradi poškodbe nehal trenirati. Ljubezen do nogometa je pozneje ostala zapisana v njegovem srcu, tako da se je zelo razveselil, ko so na parketu postavili manjša nogometna gola. Beli so se pomerili proti črnim še v nogometu.

Goran Dragić je dosegel na poslovilni tekmi tudi nogometni zadetek. Foto: www.alesfevzer.com

Ekipa Gogi je zadela prva, Goran Dragić je spretno preigral Matica Rebca, nato pa še vratarja Eda Murića. V nadaljevanju so črni poskrbeli za preobrat, najbolj razigran je bil srbski "ostrostrelec" Bogdan Bogdanović, tako da se je nogometne zmage razveselila Ekipa Luka.

Da je bil večer še bolj v znamenju športnikov z imenom Luka, pa je poskrbelo še eno presenečenje. Luka Modrić, izjemni nogometaš madridskega Reala in kapetan hrvaške reprezentance, se je javil iz Španije in Goranu podaril dres belih baletnikov s podpisi vseh soigralcev. ''Pošiljam ti dres. Kolikor vem, si velik navijač Reala. Pozdrav in vse dobro, mojster,'' je neuničljivi Hrvat, ki je od Gorana starejši za slabo leto, pozdravil slovenskega vrstnika.

Goran Dragić je prejel atraktivno darilo iz Madrida, katerega je "zakuhal" Luka Modrić. Foto: www.alesfevzer.com

Dončiću ni šlo s sredine, Gorana ganili prijatelji

Bolj se je tekma bližala koncu, boljša je postajala ekipa Gogi. Izničila je zaostanek in prevzela vodstvo. Pri črnih je Luka Dončić večkrat skušal zadeti s sredine igrišča, njegovo specialiteto, katero tako pogosto prakticira na treningih pred tekmami lige NBA, a mu ni uspelo. Bela ekipa je polnila koš tekmecu do te mere, da je tri minute pred koncem vodila že z otipljivo prednostjo 94:86.

Foto: www.alesfevzer.com

Nato so sledili novi ganljivi trenutki. Goran je skupaj z zbranim občinstvom na velikem zaslonu spremljal vnaprej pripravljen prispevek, v katerem so njegovi prijatelji, zdajšnji in nekdanji zvezdniki lige NBA, vsi so bili tudi del spektakla v Ljubljani, spregovorili o njem in ga predstavili v čudoviti luči. V takšni, s kakršno jih je navdušil že med kariero, obenem pa ostal dobrosrčen in skromen fant. Gogi iz Kosez, kot rad večkrat poudari.

Ko združi moči pet Dragićev!

Zadnje tri minute je Goran Dragić odigral s prav posebnimi soigralci. Peterko so namreč sestavljali zgolj Dragići. Pridružil se mu je brat Zoran, oče Marinko, poleg pa sta bila še mladi sili, sin Mateo in nečak Marko. Zasedba v črnih dresih z Dončićem in Jokićem na čelu je najmlajšim na parketu omogočila številne užitke, najbolj jima je šel nasproti srbski orjak Marjanović, povzdignil v zrak tako Matea kot tudi Marka, tako da sta si lahko ob navdušenju celotne dvorane privoščila celo zabijanje. Beli so na koncu zmagali s 106:86, igralni čas pa se je namenoma ustavil 7,7 sekunde pred koncem.

Foto: www.alesfevzer.com

Gogi, ki je v drugem delu srečanja zaigral v prepoznavnem dresu s številko 3, s katerim je postal evropski prvak, Košarkarska zveza Slovenije (KZS) pa ga je njemu v čast upokojila, je takrat uradno končal kariero. Sledile so stoječe ovacije, oglasila se je Tina Turner s pesmijo Simply The Best, zlati slovenski kapetan je končal kariero!

"Za Slovenijo sem dal vedno zadnji atom moči"

''To je eden najlepših večerov v mojem življenju. Da lahko kariero končam tam, kjer sem bil najraje, to je na igrišču. Da sem lahko v družbi mojih prijateljev, soigralcem pa tudi tistih, proti katerim sem igral. Hvala iz srca vsem, ki ste prišli, čeprav je za vami naporna sezona. Najbolj pomembna pa je družina. Rad bi se zahvalil mojemu očiju, mami, teti, babi … Vsem, ki so mi pomagali. Mateu, Viki, vsem slovenskim navijačem, ki ste nas podpirali vsa ta leta. Tega ne bom nikoli pozabil. Dal sem vse od sebe, kar sem imel, svoj zadnji atom moči, da sem igral za Slovenijo. Upam, da ste se imeli fino,'' je takoj po uradnem slovesu, ko je sredi igrišča prijel v roke mikrofon in nagovoril občinstvo, dejal svežepečeni košarkarski upokojenec.

Foto: www.alesfevzer.com

Spektakularni šov med polčasoma Ob polčasu so občinstvo v dvorani Stožice zlasti pa glavnega junaka večera, zmaja Gorana Dragića, zabavali Perpetuum Jazzile, ki so izvedli venček pesmi priljubljene skupine Queen, harmonikarski orkester Glasbene šole Bučar je poskrbel za zimzeleno Avsenikovo Golico, plesno-navijaška skupina Zmajčice, ki se je predstavila v legendarni zasedbi, tisti, ki je nastopala še v obdobju, ko je dres Olimpije nosil Dragić, priljubljena glasbena skupina Joker Out je občinstvo dvignila na noge s hitom Carpe Diem, akrobatska skupina Dunking Devils je pokazala razkošen opus vragolij in mojstrovin, ter legendarni Magnifico, glasbenik, ki ga Gogi pozna še kako dobro, saj tudi on prihaja iz Kosez. Joker Out Foto: www.alesfevzer.com

Prva peterka ekipe Gogi je bila: Goran Dragić, Steve Nash, Nikola Vučević, Vlatko Čančar in Vladimir Radmanović. Na klopi so bili med drugimi Zoran Dragić, Rašo Nesterović, Matjaž Smodiš, Jaka Laković, Primož Brezec, Klemen Prepelič, Sani Bečirović, Saša Pavlović ... Del ekipe je bil tudi Chris Bosh. Sprva je bilo rečeno, da ne bo igral, a si je nekdanji zvezdnik Miamija premislil in stopil na parket.



Prva peterka ekipe Luka je bila: Luka Dončić, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Luis Scola in Robin Lopez. Med rezervisti so bili Edo Murić, Boban Marjanović, Gašper Vidmar, Beno Udrih, Jaka Blažič, Boštjan Nachbar, Matic Rebec, Dejan Bodiroga ... Dirk Nowitzki ni igral, je pa bil uradno del Lukove ekipe.

Velika prijatelja Luka Dončić in Nikola Jokić sta zaigrala v isti ekipi. Mnogi ljubitelji košarke sanjajo o dnevu, ko bi Slovenec in Srb, oba spadata med najboljše košarkarje na svetu, zaigrala v istem NBA moštvu. Foto: www.alesfevzer.com

Tako je bilo pred dvorano Stožice v soboto v poznih popoldanskih urah. Foto: www.alesfevzer.com

Zadnja tekma Gorana Dragića je ob izjemnih športnih posameznikih v slovensko prestolnico privabila tudi posameznike s področja gospodarstva, ki so svoje izkušnje delili na mednarodnem poslovnem dogodku Night of the Dragon Business Talk v petek v hotelu Austria Trend. V petek zvečer se je dogajanje preselilo na rdečo preprogo, kjer so se igralci razdelili v dve ekipi. Kapetana ekip sta Goran Dragić na eni in Luka Dončić na drugi strani.

"To bo velik spektakel, veliko igralcev. Združili smo svet košarke. Za veliko stvari sicer ne vem, ker pripravljajo presenečenje. Mislim, da bo program zelo pester, videli bomo veliko dogajanja, tako da upam, da bodo gledalci pred malimi ekrani in navijači v dvorani uživali," je pred poslovilno tekmo povedal Dragić. "Je in ni težko. Že eno leto ne igram in s tem sem se pomiril. Še vedno malo pogrešam vzdušje garderobe, tekme, ampak vedel sem, da bo ta dan enkrat prišel. Ne moreš igrati celo življenje, a zadovoljen sem s kariero in sam s sabo, to je tisto, kar najbolj šteje." Kot vrhunce je izpostavil: "Najboljši trenutek je bila zagotovo osvojitev zlate kolajne s Slovenijo. Potem tudi nabor, ko sem prišel v ligo NBA, in igranje za Miami Heat, tako da je dosti lepih trenutkov."

Foto: Fundacija Goran Dragić

Na dražbi iztržili 94 tisoč evrov

Poleg bivših in zdajšnjih igralcev so v Stožice prišli tudi trenerji in košarkarski delavci, ki so bili povezani z Dragićem med kariero. Med njimi Kevin McHale, Aleksandar Đorđević, Jure Zdovc, Memi Bečirović, Aleš Pipan, Aleksandar Đikić, Rado Trifunović, Spasoje Todorović in Igor Kokoškov.

Srbski košarkar Bogdan Bogdanović je novi lastnik podpisanega dresa Gorana Dragića. Zanj je odštel 22 tisoč evrov. Foto: Fundacija Goran Dragić

Dogodek je dobrodelne narave, tako kot je bil dobrodelen že petkov gala večer, na katerem je potekala tudi humanitarna dražba, na kateri so dražili žogo s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena deset tisoč evrov), dres s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena deset tisoč evrov) in dres Gorana Dragića iz osnovne šole Koseze (izklicna cena 15 tisoč evrov). Za žogo so iztržili 32 tisoč evrov, za podpisani dres 22 tisoč evrov (največ je ponudil Bogdan Bogdanović), za prvi Goranov dres pa 40 tisoč evrov, a ga je dražitelj vrnil in ga bodo lahko na dražbi ponudili še enkrat. Celoten izkupiček dražbe je namenjen Zvezi Anita Ogulin in ZPM Moste-Polje in Fundaciji Gorana Dragića.