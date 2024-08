Na današnji poslovilni tekmi slovenskega košarkarskega asa Gorana Dragića bo nastopil tudi nekdanji nemški košarkarski zvezdnik in legenda Dallas Mavericks Dirk Nowitzki. Kot je novinarjem pojasnil v petek ob robu poslovno-športnega dogodka, se v Sloveniji počuti kot doma, na tekmi pa sodeluje iz spoštovanja do zlatega slovenskega kapetana.

Čeprav Dirk Nowitzki, eden najboljših evropskih košarkarjev v zgodovini lige NBA in prvak z Dallas Mavericks leta 2011, z Dragićem nikoli ni igral, je z veseljem del njegove poslovilne tekme.

"Tukaj sem, da pokažem spoštovanje Goranu in temu, kaj je osvojil, kakšen človek je. Tukaj smo, da podpremo, kaj je naredil v košarki. Vsi smo zelo veseli, da lahko pomagamo njegovi fundaciji in ljubezni do košarke v državi. Upam, da bo zabavna tekma," je zbrani množici v uvodu novinarjem dejal 46-letni nemški as.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Slovenija ga spominja na Nemčijo

V Sloveniji se sicer ne potepa prvič: "Zabavno je. Pred nekaj leti sem bil v Sloveniji, ko je Luka Dončić podpisal pogodbo, pa tudi še nekaj let pred tem, ko sem snemal neko komercialno zadevo. Všeč mi je. Zelo me spominja na Nemčijo, z Alpami še posebej na južni del okoli Münchna."

"Lepo je, imate jezera, Alpe v ozadju, zgodovino in stara mestna jedra, kamnite ceste ... Včeraj sem šel na grad in gledal na mesto, zelo me spominja predvsem na južno Nemčijo. Še 'schnitzel' sem jedel pred nekaj dnevi, tako da se počutim kot doma," je dodal Nowitzki.

V Dallasu je preživel kar 21 let, v karieri pa se je 14-krat udeležil tekme vseh zvezd, bil 12-krat izbran v idealno peterko lige ob koncu rednega dela sezone, v sezoni 2006/07 osvojil naziv najkoristnejšega igralca lige, leta 2011 pa je z Mavericks osvojil naslov prvaka in bil tudi najkoristnejši igralec finala.

Svetovalec Dallasa

V klubu iz Teksasa je občasno še vedno dejaven kot svetovalec in spremlja uspehe svoje nekdanje ekipe zdaj na čelu z Dončićem, ki ji je letos malo zmanjkalo do naslova prvaka, potem ko je klonila na zadnji stopnički, v finalu.

"To je del tega. Ne prideš v ligo in takoj zmagaš. Rasti moraš kot igralec in oseba, z ekipo, ki mora postajati boljša. To se ne zgodi čez noč. Mislim, da smo pripeljali nekaj dobrih izboljšav okoli Luke. Je eden najboljših igralcev na svetu in dodajamo koščke okoli njega, kar mu pomaga pri uspehu. Začeli smo s Kyriejem Irvingom, ni se izšlo prvo leto, a so imeli lani uspešno leto, zdaj smo zraven postavili še nekaj visokih košarkarjev ter strelcev, kot je Klay Thompson," je pojasnil Nowitzki.

"Mislim, da gre za precej popolno ekipo, če bodo vsi zdravi, bomo imeli prihodnje leto dobro sezono, ampak nikoli ne moreš napovedati prvaka lige NBA. Skupaj rasteš skozi leto, imaš vzpone in padce, moraš biti zdrav v končnici in tam igrati najboljšo košarko. Veliko dejavnikov je treba upoštevati v tako dolgi sezoni," je še sklenil košarkar iz Würzburga.

Bosta Luka Dončić in Nikola Jokić kdaj združila moči? Foto: Guliverimage

Jokića si želi videti v Dallasu

Želi si tudi, da bi v Dallasu nekega dne skupaj zaigrala Dončić in srbski as Nikola Jokić, a ni prepričan, da se bo to kdaj zgodilo: "Sta dva izmed najboljših igralcev na svetu, če ne najboljša. Imata dober odnos, se spoštujeta in imata rada, čas preživljata skupaj ... Luko želimo v Dallasu zadržati čim dlje, upajmo, da bo tu zaključil kariero. Jokićevo igro obožujem, kako igra z občutkom, njegova tehnična sposobnost je neverjetna za centra. Oba sta izvrstna igralca in videli bomo, ali bosta kdaj v prihodnosti igrala skupaj."

Olimpijske igre odlična reklama za košarko

Dotaknil se je tudi pravkar končanih olimpijskih iger v Parizu, kjer slovenski košarkarji niso nastopili. "Malo sem spremljal kvalifikacijske turnirje, ko so izgubili v Grčiji. A to je bil težek turnir, napredovala je le ena ekipa. Najboljše košarkarje želiš videti na največjem odru in OI so ob svetovnem prvenstvu ravno to. Turnir je bil super, Srbija je igrala odlično, Nemčija je prišla daleč, Francozi so bili doma zelo dobri. Vzdušje je bilo odlično in seveda ZDA z nekaj meti Stephena Curry v finalu ... V celoti je to bila odlična reklama za naš šport," je še dejal Nowitzki.

