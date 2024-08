To pa bo spektakel: Dragić in Nash proti Dončiću in Jokiću

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić ta konec tedna spektakularno in veličastno studi uradno končuje bogato kariero. V Ljubljano je pripeljal kar nekaj visokih gostov. V petek opoldne se je najprej dogajal poslovno-športni družabni dogodek, zvečer pa gala večer Noč zmaja, na kateri so izvedli tudi izbor ekip kapetanov Dragića in Luke Dončića za poslovilno tekmo, ki bo v Stožicah v soboto zvečer. Član Goranove ekipe bo Steve Nash, član Lukove pa Nikola Jokić.

V petek zvečer se je dogajanje preselilo na rdečo preprogo, na kateri so se v oblekah in kravatah predstavili vsi udeleženci sobotne poslovilne tekme. Gala večerja je bila priložnost za obujanje spominov. Kapetana Goran Dragić in Luka Dončić sta na naboru izbrala svoji ekipi za Goranovo sobotno poslovilno tekmo.

Prva peterka ekipe Gogi: Goran Dragić, Steve Nash, Nikola Vučević, Vlatko Čančar, Vladimir Radmanović. Na klopi bodo med drugimi Zoran Dragić, Rašo Nesterović, Matjaž Smodiš ... Del ekipe bo tudi Chris Bosh, a ne bo igral.



Prva peterka ekipa Luka: Luka Dončić, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Luis Scola, Robin Lopez. Med rezervisti bodo Edo Murić, Boban Marjanović, Gašper Vidmar ... Dirk Nowitzki ne bo igral, a bo uradno del Lukove ekipe.

Prvi slavnostni govorec je bil legendarni Ivo Daneu, ki se je z izbranimi besedami poklonil novi slovenski legendi Dragiću. "Od malih nog sem želel postati košarkar. Sledil sem svojim sanjam," je na odru dejal zlati kapetan slovenske reprezentance, ki je vrsto let igral in živel v ZDA. "Včasih so bili tudi težki trenutki in sem potočil kakšno solzico. A sem poklical domov in so me potolažili." Danes Goran primarno živi v Miamiju, kjer njegova otroka hodita v šolo in bo tako za zdaj tudi ostalo.

Bosha naučil nekaj slovenskih besed

Vabilu v Ljubljano se je odzval tudi nekdanji zvezdnik ameriške reprezentance Chris Bosh, Goranov soigralec iz Miamija. "Ko mi je prvič podal žogo, sem vedel, da se bova super ujela. Vedno je bil super fant." Bosh je še dejal, da ga je Goran naučil nekaj slovenskih besed: "Kako si brate? Dobro!" "Bil bi dober trener. Če si bo to želel postati," pa je o Gogiju in njegovi morebitni prihodnosti povedal njegov prvi mentor pri Phoenix Suns, Steve Nash.

Na dražbi iztržili 94.000 evrov

Potekala je tudi humanitarna dražba, na kateri drso dražili žogo s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena deset tisoč evrov), dres s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena deset tisoč evrov) ter dres Gorana Dragića iz osnovne šole Koseze (izklicna cena 15 tisoč evrov). Za žogo so dobili 32.000 evrov, za podpisani dres 22.000 evrov (največ je ponudil Bogdan Bogdanović), za prvi Goranov dres pa 40.000.

Zvezdniki so se v Ljubljani zbrali že v četrtek

Ta konec tedna se v Ljubljani dogaja pravi spektakel ob uradnem koncu bogate športne poti slovenskega košarkarja Gorana Dragića. Ta je v četrtek v prestolnici že pričakal nekatera velika imena svetovne košarke.

Ob Luki Dončiću, s katerim bosta kapetana ekip, so v enega od hotelov že v četrtek prispeli Dragićev mentor Steve Nash, Dirk Nowitzki, Chris Bosh in Igor Kokoškov, ki je Slovence popeljal do naslova evropskih prvakov, ter Saša Pavlović ...

Na poslovni debati tudi Nash in Nowitzki

Goran Dragić Foto: Boštjan Podlogar/STA

Steve Nash Foto: Boštjan Podlogar/STA V petek opoldne je potekal Night of the Dragon Business Talk. Govorci so bili Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Matevž Mazij, predsednik upravnega odbora in izvršni direktor Bragg Gaming Group, Drago Kavšek, član uprave Petrola, ter izvršni direktor Addiko Bank Andrej Andoljšek.

V okviru drugega panela Kariera po karieri so spregovorili in delili svoje izkušnje Dragić, Steve Nash, nekdanji NBA-igralec in Dragićev mentor, Dirk Nowitzki, eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, ter Bill Duffy, eden vodilnih zastopnikov športnikov in ustanovitelj agencije BDA Sports Management.

Steve Nash in Dirk Nowitzki Foto: Boštjan Podlogar/STA "Biti mentor je nagrajujoče, saj ne samo da daješ, ampak tudi dobivaš nazaj. Vedno mi je bilo užitek pomagati soigralcem. V ligo sem prišel iz Kanade, ki takrat ni imela toliko igralcev, in počutil sem se kot v drugi galaksiji, tako da sem se lahko poistovetil z Goranom, organizatorjem igre iz Evrope, in tudi Dirkom, z njim sva bila soigralca v Dallasu. Ni bilo težko podpirati Gorana, bil je zelo tekmovalen, dober soigralec in vsak dan je delal, da bi bil boljši," je o Dragiću povedal zdaj 50-letni Steve Nash.

Tukaj si lahko pogledate celotno dvourno debato (vir: STA:):

Dirk Nowitzki Foto: Boštjan Podlogar/STA Nowitzki, eden najboljših evropskih košarkarjev v zgodovini lige NBA in prvak z Dallas Mavericks leta 2011, je dejal, da je odločitvi o zaključku kariere v veliki meri botrovala njegova fizična pripravljenost. "Če gledate moji zadnji sezoni, sem se upokojil dve leti prepozno," se je pošalil. Po koncu profesionalne kariere si ni želel nove službe s polnim delovnim časom. "Všeč mi je, da lahko izbiram projekte in z družino potujem po svetu." Pojasnil je, da bi mentalno še zmogel kakšno leto: "Misliš, da še zmoreš, a tvoje telo popušča. Eno leto bi mentalno še zmogel ob Luki Dončiću, videl bi ga rasti in biti del tega, a fizično nisem mogel slediti. Že sredi tridesetih let je bilo težko, kaj šele v začetku štiridesetih."

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Dragić je priznal, da je konec kariere malce strašljiv. "Vedno sem igral košarko, sledil določenemu urniku, zdaj pa tega ni več. Najti moram nove izzive," je dejal. Kot je povedal, pogreša tekme in soigralce, ne pa tudi treningov. "Svoje kariere ne bi menjal, z odločitvijo o upokojitvi pa sem pomirjen."

V soboto poslovilna tekma

V soboto ob 20. uri sledi ekshibicijska tekma, na kateri se bo trlo zdajšnjih in nekdanjih košarkarskih zvezdnikov. Prisotni bodo tudi trenerji in košarkarski delavci, ki so na Dragićevi poti pustili pečat.