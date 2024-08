Dragić proti Dončiću, v Stožicah Nash, Dirk, Jokić, Bosh ...

Kapetana ekip na poslovilni tekmi Gorana Dragića 24. avgusta v Stožicah bosta Goran Dragić in Luka Dončić. Prihod v Ljubljano so med drugim potrdili Dirk Nowitzki, Chris Bosh, Nikola Jokić, Steve Nash in Dejan Bodiroga. Dvodnevni dogodek bo vsebinsko razdeljen na poslovni del z dobrodelno gala večerjo in izborom ekip ter osrednjo ekshibicijsko tekmo košarkarskih zvezdnikov.

Seznam slednjih je iz dneva v dan daljši. Na njem so Steve Nash, Luka Dončić, Dirk Nowitzki, Nikola Jokić, Chris Bosh, Loul Deng, Boban Marjanović, Beno Udrih, Bogdan Bogdanović, Marko Simonović, Luis Scola, Dejan Bodiroga, Predrag Danilović, Marko Gudurić, Saša Zagorac, Nebojša Joksimović, Leandro Barbosa, Zoran Dragić, Jaka Lakovič, Miroslav Berić, Jaka Blažič, Edo Murić, Erazem Lorbek, Domen Lorbek, Žiga Dimec, Nikola Vučević, Aleksej Nikolić, Marko Milić, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Aleksandar Ćapin, Vlatko Čančar, Uroš Slokar, Rašo Nesterović, Saša Pavlović, Sani Bečirović, Boštjan Nachbar, Matjaž Smodiš, Primož Brezec, Klemen Prepelič in Miha Zupan.

"Ponosen sem, da se je toliko zvenečih imen domače, evropske in svetovne košarke odzvalo vabilu in bodo na takšen ali drugačen način sodelovali na moji zadnji košarkarski tekmi. To dokazuje, da šport združuje, saj so vezi, ki smo jih spletli med kariero, res trdne. Vesel sem tudi, da je Luka privolil v vlogo kapetana in mi bo skupaj z izbranimi košarkarji stal nasproti na parketu. V mislih že imam, koga bi želel v svoji ekipi, kako bo potekal izbor igralcev, pa bomo videli na gala večerji," je dejal Goran Dragić.