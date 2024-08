Goran Dragić: To je realna slika slovenske košarke #video

"Reprezentance so res izjemno močne, ravno sem bil na kavi z Erikom Spoelstro, ki je pomočnik v ameriški reprezentanci. Mislim, da so Američani tudi po prikazanem izraziti favoriti za zlato," je o napovedih razpleta izjemno močnega košarkarskega turnirja na olimpijskih igrah spregovoril nekdanji slovenski reprezentant Goran Dragić. Ta je v Slovenski hiši ob robu dogodka, namenjenega prehodu v drugo kariero, spregovoril tudi o slovenski reprezentanci, svoji poslovilni tekmi, dogajanju na olimpijskih igrah in svoji prihodnosti čez lužo.

Čeprav je na prelomu koledarskega leta pred nekaj meseci napovedal, da končuje svojo športno pot, pa je Goran Dragić v Parizu kljub temu doživel svojo prvo izkušnjo olimpijskih iger. Seveda kot gledalec in navijač slovenskih športnikov, pa tudi srbskega teniškega asa Novaka Đokovića, ki si je v nedeljo okoli vratu pred njegovimi očmi nadel zlato olimpijsko odličje.

"Za zdaj se imam tu v Parizu res super. Sam nikoli nisem bil olimpijec, sem pa tu kot navijač, prišel sem podpirat naša dekleta in fante, bil sem tudi na tekmi odbojkarjev, ki jim na žalost ni uspelo. To je res fenomenalna izkušnja, bil sem tudi na nekaterih drugih prizoriščih, fenomenalno je prizorišče za odbojko na mivki, zelo sem užival tudi v finalu tenisa. Res je fascinantno, da vidiš toliko navijačev z vsega sveta in da imaš toliko športov zbranih na enih lokaciji. Navdušen sem," je bil zadovoljen Dragić.

V Pariz je pripotoval z izbranko Greice Murphy. Foto: www.alesfevzer.com

Križa čez Tokio ne obžaluje

Ta bi sicer še kot košarkar lahko okusil, kako je igrati na olimpijskih igrah, potem ko se je košarkarska reprezentanca tja zavihtela leta 2021, ko je v Tokiu za las ostala brez medalje. Ali slovenski košarkar zdaj, ko vidi dogajanje iz prve vrste, kaj obžaluje, da se takrat ni pridružil izbrani vrsti? "Ne obžalujem, da nisem bil del slovenske reprezentance v Tokiu, sploh ker je bil takrat čas koronavirusa, vsi so bili zaprti in ni bilo tega občutka olimpijskih iger, vsaj tako mi je razlagal tudi brat Zoran. Zdaj je to vse za nami, zdaj sem tu kot navijač, v drugačni vlogi, kar mi ustreza. Z Greice (Murphy, Goranova izbranka, op. p.) sva bila tudi v Brazilski hiši, da je še ona videla svojo državo," je še povedal.

V Parizu sicer slovenskih košarkarjev ni, saj so ti obstali v kvalifikacijah za Pariz, kjer je bila že v polfinalu boljša Grčija. "V tem trenutku je to realna slika slovenske košarke. Grki so bili res premočni, zgodil se je tudi veliki spodrsljaj proti Hrvaški. Tako pač je," je povedal Dragić, ki je ob tem spregovoril tudi o zvezdniškem košarkarskem turnirju, ki se je zdaj iz Lilla preselil v Pariz in je eden najmočnejših v zgodovini. "Reprezentance so res izjemno močne, ravno danes zjutraj (z Goranom smo se pogovarjali v ponedeljek, op. p.) sem bil na kavi z Erikom Spoelstro, ki je pomočnik v ameriški reprezentanci. Mislim, da so Američani tudi po prikazanem izraziti favoriti za zlato. Potem so tu po mojem mnenju nevarni še Srbija, Nemčija in gostitelji Francozi," je poudaril Dragić.

Konec avgusta bo uradno dobil oznako "košarkarski upokojenec". Foto: Anže Malovrh/STA

Pogled proti drugi karieri in Miami Heat?

Ob pestrem dogajanju se je zlati slovenski kapetan v ponedeljek ustavil tudi v Slovenski hiši, kjer je v izbrani športni družbi spregovoril o pasteh, ki jih prinaša prehod v drugo kariero. Ta se bo zanj sicer uradno začela šele konec avgusta, ko bo po pravilih lige NBA tudi uradno postal "upokojenec", se pa veseli vsega, kar prihaja. Med drugim je že ob naznanitvi konca kariere povedal, da se nadeja sodelovanja z Miami Heat, a bo več znanega v začetku jeseni. "O tem točneje še ne morem govoriti, ker moramo počakati, da bom uradno upokojen. Zdaj je moj fokus samo na tej poslovilni tekmi, potem pa se bom osredotočil na drugo kariero. En del bo zagotovo usmerjen v dobrodelnost, tako kot je bilo to do zdaj, mi je pa pomembno, da ostanem v košarki. Tudi celo moje življenje je v ZDA, tako da bom deloval na tisti strani luže. Bo pa nekaj zelo zanimivega," je dejal 38-letni Ljubljančan.

Še zadnje podrobnosti poslovilne tekme

Nekdanji slovenski košarkar sicer v Parizu ne bo dolgo, ker ga v Sloveniji čakajo še zadnje priprave na poslovilno tekmo, ki bo 24. avgusta v razprodanih Stožicah. "Za zdaj je vse tako, kot mora biti. Za postoriti je sicer še kar nekaj, a vse, kar smo si zadali do določenih datumov, smo izpolnili, igralci so tudi večinoma vsi potrdili prihod, tako da bo udeležba fenomenalna. Zdaj pa sledijo še podrobnosti, to bo zdaj tisti ciljni sprint," je še dodal Gogi.

V Parizu se je družil tudi z nekdanjim trenerjem in velikim prijateljem Erikom Spoelstro. Foto: Reuters

"V glavi sem upokojen že eno leto, bo pa zdaj sledila še uradna potrditev. Moram pa priznati, da zdaj res zelo uživam, veliko potujem. Všeč mi je, ker si lahko sam prilagajam urnik, lahko grem, kamorkoli hočem. To me najbolj veseli, da nisem vezan na točen urnik tako kot med kariero. Bomo pa videli, kako bo vse skupaj na poslovilni tekmi. Zdaj imam občutek, da bo šlo vse brez težav, brez velikih emocij, pa mi drugi nekdanji športniki razlagajo, da pride trenutek, ko se ne moreš zadržati. Bomo videli. Čaka me tudi eno presenečenje, večino programa poznam, nekaj pa je skrivnosti tudi zame. Sem pa v karieri prestal toliko stvari, da bom sprejel tudi to, karkoli že bo (smeh, op. p.)," je še dodal Dragić, ki kljub prehodu med "upokojence" ostaja aktiven.

"Še vedno sem aktiven, imam prilagojen trening, veliko igram paddle tenis, potem sem v fitnesu, igram tudi golf. Golf mi je všeč, imam pa še vedno raje eksplozivne športe, včasih zaradi tega na koncu trpi tudi koleno, a tega sem navajen in lahko to v žaru boja pretrpim," je v smehu še sklenil Dragić.

