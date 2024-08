Mladi slovenski upi zablesteli in osvojili veliko medaljo

Slovenska reprezentanca fantov do 18 let je v tekmi za tretje mesto na evropskem prvenstvu visoko s 84:70 premagala Izrael. Slovenci so si že z uvrstitvijo v polfinale priborili mesto na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo naslednje leto potekalo v Švici.

Mladi slovenski košarkarji se veselijo bronastega odličja na evropskem prvenstvu do 18 let. Po porazu proti Nemčiji v polfinalu so se v nedeljo za bronasto medaljo udarili z Izraelci in jih premagali s 84:70.

Uvodno četrtino so dobili s 24:16 in pokazali, kam bo peljala tekma, a je nasprotnik v drugi četrtini še našel pot do slovenske čete, ki je šla na polčas z minimalno prednostjo dveh točk (40:38).

Vit Hrabar je dosegel 24 točk za zmago Slovenije. Foto: FIBA

Vnovično prednost so si izbranci Danijel Radosavljevića priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili s 23:13, v zadnji pa potrdili bronasto medaljo.

Najboljši strelec je bil s 24 točkami Vit Hrabar, 21 jih je dodal Žak Smrekar, ki se je lahko pohvalil še z 9 skoki in 7 asistencami. Urban Kroflič je bil prav tako raznovrsten, potem ko je 16 točkam v statistiko vpisal 9 asistenc in 8 skokov.

Posnetek tekme med Slovenijo in Izraelom