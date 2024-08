Slovenski košarkarski upi se bodo potegovali za evropski bron

Slovenska reprezentanca fantov do 18 let je v polfinalu evropskega prvenstva na Finskem doživela prvi poraz na tekmovanje. Klonila je proti Nemčiji (68:88), tako da jo v nedeljo čaka tekma za tretje mesto evropskega prvenstva. Kljub porazu so si Slovenci z uvrstitvijo v polfinale priborili mesto na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo naslednje leto potekalo v Švici.

V prvem delu tekme so povedli Nemci, a so ji Slovenci do izteka prvih deset minut ujeli ter prevzeli vodstvo. Z borbeno predstavo so ga ohranili do konca polčasa, ki se je končal z le točko razlike v prid slovenski reprezentanci. Nasprotniki so se v drugi polčas vrnili bolj agresivno ter si priigrali prednost. Kljub močni želji Slovencev, da bi jih ponovno ujeli, so vodstvo tokrat ohranili vse do konca dvoboja in na koncu zanesljivo zmagali z 88:68.

Med Slovenci se je strelsko najbolj izkazal Mark Padjen, ki je dosegel 18 točk. Sledil mu je Urban Kroflič, ki je dosegel 16 točk in k temu dodal še 7 skokov in 5 podaj.

Kljub porazu pa so si Slovenci z uvrstitvijo v polfinale priborili mesto na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo naslednje leto potekalo v Švici. V preteklosti so se Slovenci do 19 let svetovnega prvenstva udeležili že dvakrat, v letu 2003 in 2023.

Slovensko reprezentanco tekma za bronaste medalje čaka v nedeljo, ko se bo ob 17.30 pomerila s poraženci med Srbijo in Izraelom.