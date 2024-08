Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je v četrtfinalni tekmi evropskega prvenstva na Finskem pomerila s Švedsko in jo premagala z 79:56. Še neporaženo mlado slovensko vrsto v soboto čaka polfinalni spopad z Nemčijo.

Slovenci so vodstvo na četrtfinalni tekmi prevzeli že ob začetku tekme, švedski vrstniki pa so jih nato uspešno lovili vse do drugega polčasa. V začetku tretje četrtine so Švedi zaostajali le za tri točke, nato pa so Slovenci s kolektivno igro v napadu in borbo v obrambi razliko povečali in se utrdili v vodstvu.

Prednost so ohranili do konca tekme ter se veselili zmage z rezultatom 79:56. Med Slovenci je s kar 21 točkami in 12 skoki ponovno izstopal Urban Kroflič, prav tako se je izkazal Vit Hrabar, ki je dosegel 18 točk.

Izbranci selektorja Danijela Radosavljevića v Tampereju še niso izgubili tekme. V skupinskem delu so premagali Španijo (83:79), Litvo (100:95) in Finsko (92:44), v osmini finala so po podaljšku ugnali Latvijo (91:85), danes pa še Švedsko.

Slovenska reprezentanca se zdaj podaja v boj za medalje. Na polfinalni tekmi, ki bo na sporedu v soboto, 3. avgusta, se bo pomerila z nemško reprezentanco.

