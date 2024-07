Mladi Slovenci v podaljšku do četrtfinala

Slovenski košarkarji do 18 let so se v osmini finala evropskega prvenstva U18 pomerili z Latvijo. Z borbeno igro so sekundo pred koncem zadnje četrtine izenačili ter si v podaljšku z zmago 91:85 priigrali mesto v četrtfinalu evropskega prvenstva.

Slovenska reprezentanca je v prvi četrtini suvereno stopila na igrišče ter si priigrala pet točk prednosti. V nadaljevanju so nekoliko popustili, kar je Latvija izkoristila ter prevzela vodstvo. Kljub temu da so 10 sekund pred koncem tekme zaostajali za šest točk, so z nepopustljivo borbenostjo in zadetima dvema trojkama izsilili podaljšek. Z izjemno predstavo so si v zadnjem delu tekme priigrali prednost ter jo ohranili vse do konca dvoboja, s tem pa Sloveniji priigrali mesto v četrtfinalu.

Na igrišču sta izstopala Urban Kroflič s 27 točkami in devetimi skoki ter Žak Smrekar s 23 točkami, sedmimi skoki in osmimi podajami. Prav onadva sta slovensko reprezentanco z zadetima trojkama popeljala do podaljška.