Američani zmleli tekmeca, rekord Duranta. Jokić junak drame, Francozi se veselijo.

Ljubitelji košarke lahko uživajo v četrtfinalnih obračunih na olimpijskih igrah v Parizu. V dvorani Bercy poteka spektakularen četrtfinalni program. Začeli sta ga Nemčija in Grčija. Svetovni prvaki so izločili slovenskega krvnika s kvalifikacijskega turnirja v Pireju. Zmagali so s 76:63. V drugem četrtfinalu smo med Srbijo in Avstralijo spremljali podaljšek. Avstralci so vodili že za 24 točk, na koncu pa je junak postal Nikola Jokić. Gostiteljica Francija je preskočila neugodno Kanado (82:73), v večerni torkovi tekmi pa je ZDA pričakovano visoko s 122:87 premagala Brazilijo. Kevin Durant je ob tem postavil nov mejnik.

Polfinalna para Nemčija - Francija Srbija – ZDA

Torek, 6. avgust:

Giannis Antetokounmpo je z Grčijo na olimpijskem turnirju izpadel v četrtfinalu. Foto: Reuters Prvi polfinalisti olimpijskega turnirja v košarki so Nemci. V drugem polčasu so strli odpor Grkov, jih premagali s 73:66 in se uvrstili med najboljše štiri.

Po prvem polčasu je bil rezultat izenačen (36:36). Grčija je bolje vstopila v dvoboj in na krilih Giannisa Antetokounmpa (skupno je dosegel 22 točk in bil prvi strelec dvoboja) dobila prvo četrtino za +10 (21:11), a so svetovni prvaki vrnili udarec, drugo četrtino dobili s 25:15 in poskrbeli, da sta reprezentanci odšli na počitek z neodločenim rezultatom. V nadaljevanju so Nemci pobegnili Grkom. Največ točk je prispeval Franz Wagner, košarkar Orlanda v ligi NBA (18), Dennis Schröder jih je dodal 13, a tudi osem asistenc. Tako se je Antetokounmpo, eden največjih zvezdnikov lige NBA, poslovil od olimpijskega turnirja in sanj o tem, da bi osvojil medaljo.

Avstralci silovito začeli ...

Ob 14.30 se je soj luči uperil proti Srbom in Avstralcem. Začetek tekme ni šel v korist Srbom. Avstralci so namreč prvo četrtino dobili z 31:17, sredi druge vodili že s +24 pri rezultatu 44:20. Pred polčasom so se srbski košarkarji vrnili v igro in šli na odmor pri zmernem zaostanku 12 točk (42:54). Najboljši strelec po prvih 20 minutah je bil z 20 točkami Patty Mills, Josh Giddey jih je prispeval 13, pri Srbih jih je Jokić 11.

... nato velik preobrat Srbije in junaka Jokića

V tretji so se Srbi prebudili in sprva prišli na vsega štiri točke zaostanka (56:60), v zadnjo četrtino pa vstopili pri vodstvu s 67:65, kar pomeni, da so tretjo dobili z rezultatom 25:11.

Foto: Reuters V zadnji četrtini smo spremljali izjemno izenačen obračun, Srbi so imeli vseskozi rahlo pobudo, a je 1,4 sekunde pred koncem Mills prek Jokića zadel za podaljšek. Tega so bolje odprli Avstralci, vendar so se Srbi na krilih Jokića vrnili. Prav član Denver Nuggets je bil na konci osrednji junak, ki je zadel odločilne točke za zmago s 95:90. Pohvalil se je lahko z 21 točkami, 14 skoki, 8 asistencami in 4 ukradenimi žogami. Bogdan Bogdanović je prispeval 17 točk, pri poražencih pa Mills in Giddey 26 oziroma 25 točk.

Francozi se veselijo napredovanja po zmagi nad Kanado

Za gostitelje iger je največ pozornosti plenil obračun med Francijo in Kanado. Zadnje omenjena je igrala v uvodnem delu zelo prepričljivo in ima v svojih vrstah odlične posameznike, kot so Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Dillon Brooks … Francozi so odločneje začeli tekmo in prvo četrtino dobili z rezultatom 23:10. Isaia Cordinier je v treh minutah dosegel 10 točk in bil trn v peti Kanadčanom. Po prvem polčasu so gostitelji še povečali naskok na +16 (45:29).

Guerschon Yabusele je za zmago Francije dosegel 23 točk. Foto: Reuters

Kanadčani so v tretji četrtini stopili na plin in se približali na 5 točk zaostanka (60:65), vendar Francozi niso dopustili, da bi prišlo do dokončnega preobrata. Na veselje polne dvorane so se veselili velike zmage z 82:73 in uvrstitve v polfinale, v katerem bodo igrali proti Nemčiji. Guerschon Yabusele je bil s 23 točkami najboljši strelec, 20 jih je prispeval Cordinier, Kanadčanom pa ni pomagalo niti dejstvo, da je Gilgeous-Alexander dosegel 27 točk

ZDA pričakovano visoko prek Brazilije, Kevin Durant rekorder

Američani so v zadnjem četrtfinalnem obračunu zmleli tudi Brazilce. Ob polčasu je bil rezultat 63:36, na koncu pa 122:87. Pri poražencih je bil s 30 točkami razpoložen Bruno Caboclo, ki je bil tudi prvi strelec tekme, pri Američanih pa jih je 18 dosegel Devin Booker, eno manj Anthony Edwards.

Kevin Durant je na vrhu večne lestvice strelcev v dresu ZDA. Foto: Guliverimage

Kevin Durant je dvoboj končal pri enajstih točkah, kar pomeni, da je za ZDA v karieri prispeval že 494 točk. S tem je popravil ameriški rekord, ki je do zdaj pripadal rojakinji Lisi Leslie, ki je v dresu z državnim grbom dosegla 488 točk.

