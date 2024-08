Kakšni četrtfinalni pari! Srbija rešila Grčijo, rekord ZDA v nevarnosti.

Na moškem košarkarskem olimpijskem turnirju so znani vsi četrtfinalisti. Američani so zlahka odpravili Portoriko, Kevin Durant pa je od ameriškega olimpijskega rekorda oddaljen le še pet točk. Srbija je v zadnji tekmi skupinskega dela premagala Južni Sudan za 11 točk. Afričani so s tem končali z nastopi v Franciji, Srbi pa so pomagali Grčiji, da se je kot druga izmed dveh najboljših tretjeuvrščenih ekip vendarle uvrstila med najboljših osem. Znani so vsi četrtfinalni pari.

V četrtfinale sta napredovali najboljši dve ekipi iz treh skupin ter dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi.

Četrtfinalni pari OI 2024: ZDA – Brazilija

Nemčija – Grčija

Kanada – Francija

Srbija - Avstralija

Giannis Antetokounmpo se je uvrstil z Grčijo v četrtfinale skozi šivankino uho. Foto: Reuters V skupini A je imela Kanada že zagotovljeno napredovanje po dveh tekmah. Grki na čelu z Giannisom Antetokounmpom so bili po dveh zaporednih porazih v težavah, a so s prvo zmago na turnirju, s 77:71 so premagali Avstralijo, ohranili možnosti za preboj v četrtfinale. Tako so si zagotovili tretje mesto, ker pa imajo slabšo skupno koš razliko (-8) od Brazilcev (-7), si niso zagotovili napredovanja kot ena izmed dveh najboljših tretjeuvrščenih ekip prav do zadnjega.

Avstralija je upala, da bo Kanada premagala Španijo, to pa se je na koncu tudi zgodilo (88:85), tako da so Avstralci končali kot drugi, Španci pa so se presenetljivo poslovili od olimpijskih iger.

Braziliji je uspelo, Japonska odhaja domov

Brazilski center Bruno Caboclo je proti Japonski dosegel kar 35 točk. Foto: Reuters V skupini B sta si gostiteljica Francija in Nemčija zagotovili napredovanje že po dveh krogih, prvo mesto pa je po zmagi s 85:71 pripadlo aktualnim svetovnim prvakom Nemcem. O tretjem mestu sta odločali Brazilija in Japonska. V zadnjem krogu sta se udarili med seboj. Brazilci, ki jih vodi hrvaški strateg Aleksandar Petrović, so zmagali s 102:84 in si zagotovili napredovanje v četrtfinale kot ena izmed dveh najboljših tretjih ekip. Ob izostanku poškodovanega Ruija Hachimure, najboljšega japonskega košarkarja, se je pri Braziliji najbolj izkazal center Bruno Caboclo. Dosegel je kar 35 točk, vse skupaj pa podkrepil s 17 skoki.

Durant zaostaja za rekordom le še pet točk

Anthony Edwards je proti Portoriku prispeval 26 točk. Foto: Reuters Američani so si zlahka zagotovili še tretjo zaporedno zmago v skupinskem delu in se tako prebili v četrtfinale olimpijskega turnirja kot ''prvi nosilec''. Portoriko so ugnali s 104:83, najboljši strelec srečanja pa je bil zvezdnik Minnesote Anthony Edwards (26 točk). Ameriška olimpijska zasedba tako ostaja neporažena. Pred spektaklom v Parizu je dobila pet pripravljalnih tekem, najbolj pa jo je namučil Južni Sudan, kjer so o zmagovalcu odločale zadnje sekunde, na olimpijskem turnirju pa je z visoko razliko odpravila Srbijo, Južni Sudan in Portoriko.

Izkušeni Kevin Durant je prispeval 11 točk. Skupno je na tekmah olimpijskih iger dosegel za ZDA 483. Tako ima v nadaljevanju turnirja imenitno priložnost, da popravi ameriški rekord, ki zdaj pripada njegovi rojakinji Lisi Leslie (488 točk). Obstaja velika verjetnost, da bo to zvezdnik Phoenixa storil že v četrtfinalu.

Kevin Durant je vse bližje ameriškemu olimpijskemu košarkarskemu rekordu. Foto: Reuters

Prvi zvezdnik ZDA LeBron James je v 18 minutah prispeval 10 točk, 8 asistenc in 6 skokov, manjkal pa je Jrue Holiday, ki si je med tednom proti Južnemu Sudanu zvil gleženj.

Srbi izločili Južni Sudan

V zadnji tekmi skupinskega dela je Srbija v Lillu premagala Južni Sudan za +11. S tem je rešila Grčijo, Afričani pa so se kot najslabša izmed treh tretjeuvrščenih ekip poslovili od turnirja. Srbi so si odločilno prednost zagotovila v zadnji četrtini.

V zadnji tekmi skupinskega dela olimpijskega košarkarskega turnirja se merita Srbija in Južni Sudan. Foto: Reuters

Varovanci Svetislava Pešića so po prvem polčasu vodili za +3 (47:44), Afričani pa so se na začetku zadnje četrtine približali na zgolj točko zaostanka, a je sledil izjemen niz Srbov, ki so na koncu na krilih Nikole Jokića (22 točk in 13 skokov) ter Bogdana Bogdanovića (30 točk) zmagali s 96:85.

Četrtfinalne tekme bodo odigrane v torek.

