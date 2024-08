Klančar za zgodovino, Tratnik osmi na cestni dirki, rokometašice sklenile OI

Neža Klančar je v disciplini 50 metrov prosto priborila četrti finale za samostojno Slovenijo. V polfinalu je plavala nov državni rekord 24,40. Kolesarji so se udarili na cestni dirki, med štirimi Slovenci se je najbolj izkazal Jan Tratnik, ki je končal na osmem mestu. Rokometašicam je tri četrtine srečanja proti Švedinjam kazalo odlično, nato so Skandinavke s preobratom srečanje dobile s 23:27. Atletinja Anita Horvat je tekmovanje na 800 metrov končala v repasažu, zasedla je končno 28. mesto. Veslačica Nina Kostanjšek je v enojcu osvojila 18. mesto. V kajakaškem krosu so se vsi štirje slovenski predstavniki prebili v osmino finala. Nadaljevali so se tudi boji jadralcev v Marseillu.

Domen Novak, Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik so na olimpijskih igrah v Parizu, ob odsotnosti Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, lovili čim boljšo uvrstitve na kolesarski cestni dirki. Do še drugega naslova je prišel Belgijec Remco Evenepoel, izmed četverice Slovencev pa se je najbolj izkazal Tratnik, ki je končal kot osmi, bil pa je tudi v boju za bron. Mezgec je bil 38., Mohorič in Novak pa sta odstopila.

Ženska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela priznala premoč Švedski z 23:27. Varovanke Dragana Adžića so vodile večji del srečanja, na koncu pa morale priznati premoč nasprotnicam in se tako poslavljajo od Pariza.

Veslačica Nina Kostanjšek je v finalu C zasedla zadnje, šesto mesto s časom 7:39,00 minute. To ji je prineslo končno 18. mesto. Slovensko veslanje je imelo prvič po 12 letih predstavnika na igrah.

Atletinja Anita Horvat po 36. mestu v kvalifikacijah ni opravila popravnega izpita v repasažu v teku na 800 metrov. Tekla je 2:00,56 in za 24 stotink zaostala za svojim letošnjim najboljšim rezultatom. Bila je četrta v svoji skupini, kar ni zadoščalo za napredovanje. Na koncu je zasedla 28. mesto.

Klančar dvakrat popravila državni rekord in se uvrstila v finale

Predtekmovanje na 50 metrov prosto je uspešno opravila plavalka Neža Klančar, večerni polfinalni nastop si je izborila s tretjim mestom v skupini in državnim rekordom 24,64 (skupno je imela 11. dosežek). Tam je Klančar svoj čas še izboljšala in se s 24,40 prebila v nedeljski finale, ki bo na sporedu ob 18.30.

Neža Klančar bo nastopila v finalu OI. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Eva Terčelj se je v kajakaškem krosu uvrstila neposredno v osmino finala, Evi Alini Hočevar, Petru Kauzerju in Benjaminu Savšku pa je to uspelo v repasažu.

Žan Luka Zelko je v razredu ILCA 7 po današnjem dnevu napredoval na 22. mesto, Lin Pletikos pa v razredu ILCA 6 nazadovala na 34. Tina Mrak in Jakob Božič nista imela najboljšega dne in sta padla na predzadnje, 18. mesto.

Ledecky za zgodovino, Zheng slavila v tenisu

Yang Jiin iz Južne Koreje je osvojila prvo zlato olimpijsko kolajno v sobotnem delu tekmovanj v Parizu. Najboljša je bila v strelstvu s pištolo na 25 metrov. V skeetu naslov roma v ZDA, najboljši je bil Vincent Hancock. V dresurnem jahanju so slavili Nemci.

Romunske veslačice, dvakratne zaporedne svetovne prvakinje, so v osmercu osvojile naslov olimpijskih prvakinj. V moški konkurenci so si zlate kolajne priveslali Britanci. Veslaško zlato v enojcu je pred tem osvojila Nizozemka Karolien Florijn. Srebrna je bila Emma Twigg iz Nove Zelandije, bronasta pa Viktorija Senkute iz Litve. Med veslači v enojcu je bil najboljši Nemec Oliver Ziedler. Srebro si je priveslal Belorus Javhenij Zalatij, bron pa Nizozemec Simon van Dorp.

Avstralca Matthew Ebden in John Peers sta osvojila zlato kolajno v finalu dvojic v tenisu. Kitajka Qinwen Zheng pa je slavila pri ženskih posameznicah. Bron pri posameznikih je osvojil Italijan Lorenzo Musetti. Kitajska namiznoteniška igralka Meng Chen je osvojila zlato kolajno v konkurenci posameznic. V dvojicah pri ženskem badmintonu sta bili najboljši Kitajki Chen Qingchen in Jia Yifan.

Italijanka Marta Maggetti je osvojila zlato v jadranju na deski v razredu iQFoil, v katerem je nastopala tudi Lina Eržen. Izraelski jadralec na deski Tom Reuveny je bil najhitrejši pri moških. Zadnje dejanje bojev v judu, tekma mešanih ekip, je pripadla Francozom.

Filipinski telovadec Carlos Edriel Yulo je novi olimpijski prvak v gimnastiki na parterju, ameriška zvezdnica Simone Biles pa je slavila v preskoku. Na konju z ročaji je slavil Irec Rhys McClenaghan. Ekipna tekma v sabljanju v disciplini sablja je pripadla Ukrajinkam.

Madžar Kristof Milak je osvojil zlato v disciplini 100 metrov delfin, Kanadčanka Summer McIntosh pa z novim olimpijskim rekordom na 200 metrov mešano. Zlato na 800 m prosto je že četrtič zapored osvojila Američanka Katie Ledecky. Z deveto zlato kolajno je postala tretja najuspešnejša športnica v zgodovini OI. V mešani štafeti 4 x 100 metrov mešano zlato potuje v ZDA. Američani so postavili tudi svetovni rekord, ki sedaj znaša 3.37,43.

Mešana štafeta 4 x 400 metrov na atletskem stadionu je po izjemnem teku Femke Bol v zadnji predaji pripadla Nizozemski. Na 100 metrov za ženske je Sveti Luciji zlato pritekla Julien Alfred, Ryan Crouser iz ZDA pa je bil najboljši v metu krogle. Naslov je osvojil tretjič zapored. Thea LaFond iz Dominike je nova olimpijska prvakinja v troskoku. Norvežan Markus Rooth je slavil v deseteroboju.