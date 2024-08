Slovenke na najpomembnejši tekmi brez Tamare Mavsar

Pariz 2024, ženski rokometni turnir, 5. krog

Sobota, 3. avgust:

Zmaga je nujna

Slovenke so na olimpijskem turnirju v Parizu premagale le Južno Korejo, izgubile pa so proti Danski, Nemčiji in nazadnje Norveški. Kljub temu imajo v zadnjem krogu prvega dela tekmovanja še vedno možnosti, da se prebijejo v četrtfinale, a pod pogojem, da zberejo več točk od trenutno četrtouvrščenih Nemk.

Po štirih krogih v skupini A so na vrhu Norvežanke, Švedinje in Danke s po šestimi točkami. Te so si že priigrale uvrstitev v četrtfinale, o zadnjih potnicah v izločilne boje pa bo odločal sobotni zadnji krog. Nemke, Južnokorejke in Slovenke so do zdaj zbrale po dve točki. Slovenke morajo nujno premagati Švedsko, ob tem pa upati, da bo Norveška boljša od Nemčije in Danska od Južne Koreje.

Ana Gros poudarja, da morajo rokometašice uživati v morebiti zadnjem olimpijskem nastopu. Foto: Reuters

"Moramo uživati, saj je za večino med nami to prvi in zadnji tak nastop"

Slovenke imajo po katastrofi z Nemčijo (22:41) daleč najslabšo razliko v danih in prejetih golih in za morebitno nadaljevanje nujno potrebujejo zmago. Optimizem v ekipi ostaja visok.

"Smo na olimpijskih igrah in moramo uživati ta trenutek, saj je za večino med nami to prvi in zadnji tak nastop. Naredile bomo vse za zmago. Teorija še obstaja in imamo vse možnosti. Upanja ne bomo izgubile do konca," je poudarila kapetanka Ana Gros in po poročanju STA še dodala, da mora cela ekipa uživati v tem enkratnem olimpijskem vzdušju.

"Verjamem, da bomo dale vse od sebe in prikazale svojo najboljšo igro. Le na ta način lahko upamo na najboljše in na dober rezultat. Najbolj pomembno pa bo, da se bomo po tekmi lahko pogledale v ogledalo in si rekle, da smo na igrišču naredile vse," je odločena kapetanka.

Brez Mavsarjeve Slovenke se bodo morale na najpomembnejši tekmi znajti brez obolele Tamare Mavsar. Nadomestila jo bo zunanja igralka Ema Hrvatin, pred katero je krstni nastop na igrah v Parizu. Slovenke v vsakem primeru čaka velik izziv, Švedinje so v Parizu premagale Norveško, Nemčijo in Južno Korejo ter tesno, s 23:25 izgubile proti Dankam.

Selektor verjame v presenečenje

Dragan Adžić: Ekipa je dokazala, da zna igrati rokomet, prav neverjetno je, kako so se igralke po šoku z Nemčijo pobrale. In prav zato verjamem, da lahko premagamo tudi Švedinje. Foto: Guliverimage Selektor Dragan Adžić se zaveda, da slovensko četo čaka težka tekma, a je prepričan, da lahko njegove varovanke pripravijo tudi presenečenje. "Verjamem, da lahko najdemo recept za zmago. Igrati moramo podobno kot z Norveško, ko smo pokazali veliko stabilnost, obramba je bila na zelo visoki ravni, le realizacija mora biti še boljša," je povedal slovenskim novinarjem v francoski prestolnici.

Poudaril je še, da ne morejo računati, da bi Švedinje morda zaigrale kaj bolj sproščeno. "Tudi Švedska se bo potrudila, saj bo igrala za prvo mesto v skupini, ki prinaša lažjega naslednjega nasprotnika. Želim si le, da igralke ostanejo zdrave, saj imamo ves čas drobne težave, vse pa so tudi že utrujene. A ekipa je dokazala, da zna igrati rokomet, prav neverjetno je, kako so se igralke po šoku z Nemčijo pobrale. In prav zato verjamem, da lahko premagamo tudi Švedinje."

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Tamara Mavsar, Alja Varagić, Maja Svetik in Ema Abina, zunanje igralke Ana Gros, Ana Abina, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. Del ekipe so tudi tri rezervne igralke, vratarka Dijana Đajić ter zunanji igralki Ema Hrvatin in Nena Černigoj.

