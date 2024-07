Kako se bodo po ponižanju pobrale Slovenke?

Pariz 2024, ženski rokometni turnir, 4. krog

Četrtek, 1. avgust:

Še vedno verjamejo

Dragan Adžić: Moramo strniti vrste, se poenotiti in prikazati še kakšno dobro predstavo. Foto: Guliverimage Poraz Slovenk za 19 golov z Nemčijo v tretjem krogu olimpijskega rokometnega turnirja je bil hud udarec. Nemke so bile boljše v vseh elementih igre in četo Dragana Adžića spravile v nadvse neugoden položaj. Slovenske rokometašice so po zmagi nad Južno Korejo (30:23) ter porazih z Dansko (19:27) in Nemčijo (22:41) prikovane na dno skupine A, do konca skupinskega dela pa jih čakata le še tekmi z Norveško in Švedsko. Omenjeni skandinavski reprezentanci sta po treh krogih na vrhu skupine in videti je, da je uvrstitev v četrtfinale za Slovenke bolj ali manj misija nemogoče.

Odgovornost za hud torkov poraz je prevzel kar črnogorski trener na slovenski klopi Adžić, ki zdaj upa, da bodo njegove varovanke v zadnjih dveh krogih le pokazale pravi, borbeni obraz in morda proti slovitim nasprotnicam le pripravile presenečenje. "Verjamem, da zaradi tega poraza še nismo končali olimpijskih iger. Moramo strniti vrste, se poenotiti in prikazati še kakšno dobro predstavo. Upamo, da bo to dovolj za četrtfinale, samo da ne bo tako kot proti Nemčiji," je po poročanju STA pred novim zahtevnim izzivom poudaril Adžić.

Končno večerna tekma

V porazu z Nemčijo ni videl ničesar pozitivnega, je pa vsaj dal nekaj iztočnic za prihajajočo tekmo, ki se bo začela ob rokometno bolj običajnem času, in sicer ob 21. uri. "Edina stvar, ki je dobra v tem položaju, je večerni termin, končno. S tem imamo deset ur več za počitek, da si opomoremo. To nam bo pomagalo, saj ima kar nekaj igralk določene težave s poškodbami," še pravi 54-letni selektor slovenske izbrane vrste.

Norvežanke bodo v četrtek v vlogi izrazitih favoritinj, so namreč aktualne evropske prvakinje in svetovne podprvakinje, na igrah v Tokiu pa so osvojile bronasto odličje. Sicer imajo že dva olimpijska naslova (Peking 2008, London 2012), štiri svetovne in kar devet evropskih. Na turnirju v Parizu so do zdaj izgubile s Švedsko (28:32), nato ugnale Dansko (27:18) in Južno Korejo (26:20).

"Ne smemo se predati vnaprej"

"Moramo igrati boljši rokomet in poskušati iztržiti, kar lahko," pravi kapetanka Ana Gros. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Na prvih dveh tekmah so celo pogrešale svojo najboljšo igralko Henny Reistad, ki se je vrnila in Korejkam v torek že zabila štiri gole. Bolj kot proti tekmicam slovenske igralke gledajo predvsem nase. "Olimpijske igre še niso končane ne glede na to, da smo računali na točke. Tudi če igramo proti Norveški in Švedski, se ne smemo predati vnaprej. Moramo igrati boljši rokomet in poskušati iztržiti, kar lahko," je dejala Ana Gros.

V dolgi karieri se zgodijo tudi porazi, razpadi sistemov in ponižanja, pravi. "To je pač šport, pridejo taki dnevi. Žal mi je, da se je to zgodilo. Zagotovo si tega nihče ni niti želel niti pričakoval. Ne moremo očitati nikomur. Verjamem, da smo vse dale vse od sebe, kot le lahko. Na žalost se ni izšlo," je o porazu z Nemčijo še dejala Grosova.

Na boljšo predstavo slovenske zasedbe računa tudi Tjaša Stanko, ki si je proti Nemčiji poškodovala stegensko mišico. "Upam, da poraz ne bo vplival na nadaljevanje. Ni prvič, da smo tako izgubile. Verjamem v ekipo in da lahko prikličemo takšno Slovenijo kot proti Južni Koreji. Bom pozitivna," pred naslednjim dvobojem pravi igralka Krima Mercatorja.

Branilke olimpijskega naslova Francozinje meljejo vse pred seboj. Foto: Reuters

Francozinje edine brez poraza, Španke edine brez točk

Na lestvici skupine A imajo Norvežanke, Švedinje in Danke po štiri točke, sledijo Nemčija, Južna Koreja ter Slovenija s po dvema. Slovenija je po visokem porazu z Nemčijo med temi reprezentancami v najslabšem položaju, če bo o napredovanju odločal krog teh ekip.

V skupini B so si branilke olimpijskega naslova iz Tokia Francozinje s tremi zmagami že zagotovile mesto v četrtfinalu, v četrtek pa jih čaka spopad z Angolkami, ki so z zmago, remijem in porazom na tretjem mestu lestvice. Nizozemke so po dveh zmagah in porazu druge, tokrat se bodo pomerile z Brazilkami, Madžarke pa bodo poskušale ubraniti četrto mesto z zmago nad Špankami, ki so še edine brez točk na turnirju v Parizu.

Lestvici

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnovič, krilne igralke Tamara Mavsar, Alja Varagić, Maja Svetik in Ema Abina, zunanje igralke Ana Gros, Ana Abina, Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Nina Spreitzer in Tjaša Stanko ter krožni napadalki Nataša Ljepoja in Valentina Klemenčič. Del ekipe so tudi tri rezervne igralke, vratarka Dijana Đajić ter zunanji igralki Ema Hrvatin in Nena Černigoj.

