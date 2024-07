Slovenska rokometna reprezentanca je na olimpijskem turnirju v Parizu danes prišla do izjemno pomembne zmage, ki ji na stežaj odpira vrata četrtfinala. Četa Uroša Zormana je premagala favorizirano reprezentanco Švedske z 29:24 in se na lestvici skupine A s štirimi točkami povzpela na mesta, ki ji zagotavljajo izločilne boje. Do konca skupinskega dela Slovence čakata še tekmi z Japonsko in Nemčijo. Pomembno zmago so danes vknjižili Hrvati, ki so z 31:26 premagali Nemce, Španci pa so bili s 37:33 boljši od Japoncev.

Slovenija : Švedska 29:24 (15:14)

Blaž Janc je bil z desetimi goli prvi strelec tekme, Aleks Vlah jih je k zmagi prispeval osem, štiri kapetan Jure Dolenec, tri Borut Mačkovšek, dva Tilen Kodrin in po enega Blaž Blagotinšek ter Domen Novak. Izkazala sta se tudi oba slovenska vratarja, Urban Lesjak je v prvem polčasu ustavil štiri strele na svoja vrata, Klemen Ferlin v drugem pa kar devet. Najboljši strelec pri Švedih je bil Hampus Wanne s šestimi zadetki. Slovenci so zdaj s štirimi točkami tretji na lestvici skupine A, pred njimi so Hrvati in Španci.

"Danes bi lahko igrali s katerokoli ekipo in bi zmagali"

"Že celoten turnir igramo odlično, danes smo odigrali še eno vrhunsko tekmo. Morda ni veliko ljudi pričakovalo, da bomo zmagali, pa smo tu. Na vseh ravneh smo odigrali na najvišji ravni, v napadu in obrambi, nismo izgubljali žog, vratarja sta bila vrhunska, neverjetno je, imelo smo željo, energijo in že po tekmi s Hrvaško sem dejal, da nas bodo težko ustavili," je za TV Slovenija po tekmi dejal Blaž Janc, z desetimi goli prvi strelec tekme.

"Švedi so bili favoriti na papirju, imajo vrhunsko ekipo, a mi smo verjeli, da smo boljši, verjeli smo v našo zmago. Za marsikoga je to zadnji olimpijski vlak in naredili bomo vse za vrhunski izid," pa je bil odločen Dean Bombač, ki se je že ozrl k naslednjemu tekmecu, s katerim se bodo Slovenci pomerili – Japonski.

Slovenci so pri štirih točkah. Foto: Reuters

"Danes bi lahko igrali s katerokoli ekipo in bi zmagali," pa je za RTVSLO povedal Klemen Ferlin, ki je v slovenskih vratih zablestel v drugem polčasu. "Storili smo, kar smo se dogovorili: da se borimo do konca, da ne popuščamo in da ne izgubljamo žog v napadu ter s tem tekmecu ne omogočamo lahkih napadov. To je bilo res pomembno. Bila je borba za vsako žogo," je še povedal odlični vratar.

Kaj se je dogajalo?

Prvi gol na tekmi so zabili Slovenci, švedskega kapetana Andreasa Palicko je prvi ukanil Borut Mačkovšek. V slovenskih vratih je obračun začel Urban Lesjak in brž nakazal, da je v imenitni dnevni formi, saj je suvereno ustavil prvi švedski poskus za izenačenje. Slovenci so v začetku tekme poleteli, razigral se je kapetan Jure Dolenec in v osmi minuti so povedli s 5:2. Sledil je manjši padec zbranosti, ki je Švedom omogočil vrnitev na gol zaostanka (5:4), nato pa so zopet pritisnili izbranci Uroša Zormana in v 14. minuti je švedski selektor Glenn Solberg zahteval odmor pri vodstvu Slovenije z 8:4.

Foto: Reuters

V nadaljevanju so se Švedi po zaslugi obramb Palicke približali na – 3, pa so razpoloženi Slovenci po tem, ko je Blaž Janc odlično prebral švedske napadalne nakane in jim ukradel žogo ter zadel s sredine igrišča, hitro spet ušli na + 4 (10:6). Tudi Lesjak je nadaljeval z obrambami. V 20. minuti sta švicarska sodnika po prekršku nad Aleksom Vlahom Slovencem dosodila še drugo sedemmetrovko na tekmi, ki jo je za vodstvo + 5 realiziral Dolenec (11:6). Sledilo je nekaj slabših minut Slovenije, Švedi so strnili vrste, Palicka se je "razbranil" in razlika je hitro padla na + 2 (11:9).

A Slovenci niso zganjali panike, Blaž Blagotinšek se je izkazal v obrambi, pa bil v 14. minuti malce pregrob in izključen za dve minuti. Slovenci so tudi z igralcem manj vzdrževali prednost dveh, treh golov, ko so bili spet v polni postavi, je bil izid 15:12, a nato je prišlo do nove izključitve, za dve minuti je moral na hladno Nejc Cehte. Švedi so se s sedmih metrov približali na – 2 (15:13), odmor je nato zahteval še Zorman. Švedi so številčno premoč izkoristili za približanje na gol zaostanka (15:14), Dolenec pa je streljal prvo sedemmetrovko, a je do konca prvega polčasa ostalo pri minimalni prednosti Slovencev (15:14).

Drugi polčas je v slovenskih vratih začel Klemen Ferlin in se takoj izkazal z dvema obrambama. Tudi Slovenci niso zadevali, v tretji minuti drugega polčasa pa so imeli Švedi novo priložnost s sedmih metrov po izključitvi Dolenca, a je Ferlin strel Wanneja ubranil. Po dobrih 40 sekundah so bile moči na igrišču izenačene, saj je bil izključen Berghendal, Vlah pa je s sedmih metrov poskrbel za novo vodstvo s + 2 (16:14). V 37. minuti je Jim Gottfridsson naredil grob prekršek nad Deanom Bombačem, sodniki so njegov udarec s komolcem v prsni koš slovenskega reprezentanta ocenili kot nameren in Švedu pokazali moder karton, ki pomeni neposredno izključitev s tekme, pa tudi prepoved nastopa na naslednji. Slovenci so kmalu spet povedli s + 3 (20:17).

V 37. minuti je Jim Gottfridsson naredil grob prekršek nad Deanom Bombačem. Foto: Reuters

V 40. minuti je neposredni rdeč karton zaradi udarca prejel še Blaž Blagotinšek, Slovenci pa so nato v naslednjih dveh minutah tudi z igralcem manj na igrišču uspeli zadržati tri gole prednosti (21:18). Odlični Blaž Janc je nato sam poskrbel za povišanje vodstva na + 5 (23:18). Zablestel je tudi Ferlin in v naslednjih minutah dovolil le en zadetek Švedom (23:19), preden je novo minuto odmora zahteval norveški trener na švedski klopi. Ob dvominutni izključitvi Jonathana Carlsbogaarda so Slovenci spet ušli na + 5 (25:20), švedske strelce pa je še naprej v obup spravljal Klemen Ferlin.

V 51. minuti je Aleks Vlah z močnim strelom poskrbel za najvišje vodstvo na tekmi s + 6 (26:20). V naslednjih minutah so ga povišali na + 7 (28:21), nalet Zormanove čete pa je z novo minuto odmora prekinil Glenn Solberg. Ni pomagalo, Slovenci so zlahka ohranjali visoko prednost ter tekmo dobili z 29:24.

V slovenski skupini A sta tretji krog odprli reprezentanci Hrvaške in Nemčije, z 31:26 so zmagali Hrvati in tekmecem preprečili tretjo zaporedno zmago. Zdaj so oboji prvi dveh. Španija je bila danes s 37:33 boljša od Japonske.

Branilci olimpijskega naslova iz Tokia Francozi so na domačih igrah po dveh krogih še brez zmage. V prvem krogu jih je s 37:29 premagala Danska, v drugem še Norveška s 27:22. Foto: Reuters

Francozi še brez zmage, Madžari namučili Norvežane

Na vrhu skupine B sta reprezentanci Danske in Norveške, ki v Parizu še ne poznata poraza. Vikingi so na tretji tekmi vknjižili tretjo zmago, a so se morali zanjo še kako potruditi. Madžari so v začetku drugega polčasa povedli za tri, večinoma držali vodstvo, v zadnjih minutah pa so Norvežani le prišli do prvega vodstva v drugem delu (24:23) in na koncu zmagali s 26:25.

Za zdaj sta na mestih, ki še vodijo v četrtfinale, še Madžarska in Egipt, presenetljivo pa so brez zmage še branilci naslova iz Tokia in gostitelji letošnjih iger Francozi, zadnji pa so Argentinci. Francozi se bodo danes pomerili z Egipčani, Danci pa z Argentinci.

Do konca skupinskega dela četo Uroša Zormana čakata še zahtevni tekmi: z Japonsko (2. 8.) in Nemčijo (4. 8.).

Pariz 2024, moški rokometni turnir, 3. krog

Sreda, 31. julij:

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa: Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Tekme Slovenije na OI, prvi del, skupina A: 1. krog, sobota, 27. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Španija : Slovenija 25:22 2. krog, ponedeljek, 29. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Slovenija : Hrvaška 31:29 3. krog, sreda, 31. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Slovenija : Švedska 29.24 4. krog, petek, 2. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

19.00 Japonska – Slovenija 5. krog, nedelja, 4. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

14.00 Nemčija – Slovenija *V četrtfinale se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz skupine.

Preberite še: