Uroš Zorman po sanjski predstavi stopil na zavoro

"Recept za takšno predstavo? Kaj naj rečem, dobra obramba in dober dan," je po izvrstni predstavi in zmagi slovenske moške rokometne reprezentance v tretjem krogu skupinskega dela olimpijskih iger v Parizu proti Švedski (29:24) dejal slovenski vratar Klemen Ferlin.

"Kdor ne skače, ni Sloven'c," je iz ust peščice zelo glasnih slovenskih navijačev odmevalo v South Paris areni 6 po izjemni predstavi slovenskih rokometašev proti Švedski. Med podporniki slovenske izbrane vrste so bili danes tudi nekateri člani odbojkarske reprezentance, ki so svojim rokometnim kolegom na koncu bučno zaploskali in zagotovo dobili tudi zagon za svoje predstave. "Danes nam je zagotovo nekaj dodatnega zagona dal ves slovenski uspeh na teh igrah, od odbojkarjev pa do zlatega odličja Andreje Leški. To je bil za nas dodaten motiv, tudi mi spremljamo preostale, to je ta čar olimpijskih iger, s celotno ekipo v olimpijski vasi rastemo skupaj in dajemo veter v hrbet eden drugemu," je o olimpijskem duhu povezane slovenske ekipe dejal zadovoljni selektor Uroš Zorman.

Ferlin blestel v vratih

Predstavo slovenske rokometne izbrane vrste zagotovo lahko označimo za eno boljših v zadnjem letu, z lahkoto pa rečemo, da je bila tudi ena najzrelejših, predvsem pa, kar je najpomembnejše, ena tistih brez izrazitih padcev v igri, kar je bila v zadnjem času že konstantna težava Slovencev. Ob nekaterih trenutkih, ko se je zazdelo, da bi Švedi lahko pripravili preobrat, je v slovenskih vratih v drugem polčasu naravnost blestel Klemen Ferlin, ki je bil nočna mora švedskih rokometašev.

Klemen Ferlin je po tekmi s Hrvaško naravnost blestel tudi proti Švedom. Foto: Reuters

"Poskusil sem ubraniti vsako žogo, a moramo se zavedati, da so se fantje v obrambi borili prav za vsako žogo in ko to vidiš kot vratar, potem daš še tisto nekaj več. V napadu pa sta svoje opravila Blaž in Aleks, ki sta nas držala pred Švedi. V drugem polčasu smo imeli tekmo v svojih rokah, zelo me veseli, da nismo na koncu popustili. Recept za takšno predstavo? Kaj naj rečem, dobra obramba in dober dan," je bil jasen Ferlin, ki je ubranil skoraj polovico strelov Švedov. Slovenski vratar je sicer po tekmi s Hrvaško potarnal, da mu jutranje ure tekem res ne ustrezajo. Je bil tudi to razlog za vrhunsko predstavo? "Mogoče pa res. Veliko lažje je igrati popoldne, ker se lažje zbereš, pogledaš kakšen video za analizo več, spiješ v miru kavo in se pripraviš," je še dodal slovenski vratar.

Kodrin: To je bila prigarana zmaga

Nad vragolijami v vratih Slovenca so se navduševali tudi preostali člani slovenske izbrane vrste. "Klemen? Kaj naj sploh rečem. Ne bom se obremenjeval, če mi bo na treningu še branil s krila, glede na to, kaj je danes počel na tekmi (smeh, op. p.). Bilo je naravnost noro, on je bil tisti zadnji, ki nas je reševal, ko je obramba nekoliko popustila. To nam je danes dalo dodatnega vetra v jadra. Bila je res prigarana zmaga, kapo dol celotni ekipi, mislim, da nismo niti za sekundo podvomili v naš uspeh," se je po koncu smejalo Tilnu Kodrinu.

Po hudi borbi je tekmo predčasno končal Blaž Blagotinšek, ki je v 40. minuti prejel rdeči karton, a tudi to ni zaustavilo pohoda danes izjemnih rokometašev. "Bila je res super tekma, po mojem mnenju še boljša kot proti Hrvaški. Šli smo res neobremenjeno v to tekmo, ničesar nismo imeli izgubiti, smo pa veliko dobili. Danes je bila obramba na res zavidljivi ravni. Vse je steklo, kot mora. Težko je reči, kaj se je danes zgodilo, nekako so se vsi puzli zložili v sestavljanko."

Slovenci so vknjižili drugi par točk na turnirju. Foto: Reuters

Ena najboljših predstav v Zormanovi dobi

Svojim varovancem je čestital tudi Zorman, ki je bil na selektorskem mestu priča eni najboljših predstav pod njegovim vodstvom. "To je bilo še vedno kar daleč od predstave, ki bi jo sam opisal za popolno (smeh, op. p.). Moramo biti iskreni in priznati, da v zadnjem obdobju naša obramba z vratarji na čelu res deluje fenomenalno. Imamo še ogromno rezerv, to ni bila perfektna tekma, je pa bilo manj tehničnih napak in zgrešenih velikih priložnosti. Treba se je zavedati, da nimamo strelcev z desetih, enajstih metrov, veliko smo na črti šestih metrov, proti Španiji smo ogromno grešili, delali tehnične napake, zdaj pa se je to obrnilo. Napad stopnjujemo in to se nam obrestuje. Fantom bi res rad čestital in tudi navijačem za podporo," je dejal slovenski selektor, a nato opozoril, da ni časa za proslavljanje.

Švedi so bili od prve minute slabši nasprotnik. Foto: Reuters

"Zdaj ni časa za evforijo, obe nogi moramo imeti trdno na tleh, tudi po porazu s Španijo nismo delali tragedije, tako tudi zdaj ne bomo delali v nasprotno smer. Pred nami je še dolga pot, čez dva dni je novi finale z Japonsko, kjer bo treba dati spet maksimum. Danes Miha sploh ni potreboval stopiti na igrišče, ni bilo potrebe. To je bil korak naprej od tekme s Hrvaško, tekmo smo kontrolirali od prve minute. V prvem polčasu je delovalo, da smo se malce ustrašili samih sebe, v drugem smo dali na plin, na koncu spet nekoliko popustili, na koncu lahko odloči tudi gol razlika in tega se zavedamo," je bil jasen slovenski selektor.

"Normalno je, da ne moremo šestdeset minut igrati na najvišjem nivoju, je pa dejstvo, da na koncu zmaga ekipa. Fantje so prava ekipa, čeprav mogoče vsi skupaj delujemo nekoliko raztreseno, a stojimo eden za drugim," je še dodal slovenski selektor, ki ga z njegovo četo naslednja preizkušnja čaka v petek, ko se bo Slovenija v Parizu pomerila z Japonsko (19.00).

