''Velik spodrsljaj Hrvaške,'' so po še kako pomembni zmagi moške slovenske rokometne reprezentance na olimpijskem turnirju v Franciji proti Hrvaški (31:29) izpostavili pri osrednjem hrvaškem športnem dnevniku Sportske novosti. Kapetan Domagoj Duvnjak je športno priznal zmago Slovencev in opozoril na številne neumnosti, ki so njegovo ekipo drago stale proti motivirani Zormanovi četi, Islandec Dagur Sigurdsson, ki opravlja vlogo hrvaškega selektorja, pa je deležen vse večjih kritik.

Slovenska rokometna reprezentanca se v Parizu zelo rada kosa s Hrvaško. Skoraj bi se ponovila zgodovina. Leta 2017 so slovenski rokometaši pod vodstvom takratnega selektorja Veselina Vujovića po neverjetnem preobratu v zadnjih 20 minutah osvojili bron na svetovnem prvenstvu (31:30), tokrat pa so na olimpijskem turnirju po slabšem začetku, ko so zaostajali z 1:5, v nadaljevanju pa tudi že za pet zadetkov, zmogli dovolj moči, da so do konca prvega polčasa izenačili na 13:13, v nadaljevanju pa sosedom, ki so v obdobju državne samostojnosti na olimpijskih turnirjih osvojili že tri odličja (dvakrat so bili prvaki, v letih 1996 in 2004, enkrat pa tretji, leta 2012), prizadejali še en boleč poraz (31:29). Znova v Parizu.

Duvnjak: Napravili smo preveč neumnosti

Hrvaški navijači niso mogli priti na svoj račun. Foto: Guliverimage Slovenija je osvojila dragoceni točki v boju za četrtfinale, Hrvati pa so še drugič zapored na olimpijskem turnirju svojim navijačem priredili neljubo presenečenje. Če so v uvodnem nastopu s pomočjo sreče v izdihljajih srečanja prišli do tesne zmage nad Japonsko, ki jo je danes Nemčija zgolj v prvem polčasu nadigrala za kar 11 zadetkov, so tokrat, čeprav so začeli dobro, izgubili proti Sloveniji.

"Dobro smo vstopili v dvoboj. Po prvem polčasu bi morali voditi za nekaj zadetkov, a smo napravili preveč neumnosti. Slovenci so jih znali odlično izkoristiti. V drugem polčasu smo padli v obrambi, Janc in Vlah sta počela, kar se jima je zahotelo. Znova smo počeli neumnosti, tako kot v prvem polčasu, takrat, ko smo lovili rezultat, pa smo si privoščili preveč zgrešenih strelov. Lahko rečem le, da je Slovenija zasluženo zmagala," je dejal 36-letni kapetan Domagoj Duvnjak, ki že vrsto let slovi kot eden najboljših rokometašev na svetu, na olimpijskih igrah v Parizu pa mu po porazu s Slovenijo grozi, da se s Hrvaško sploh ne bo uvrstil med osem najboljših.

"Kakšna katastrofa! Naše rokometaše zdaj čaka pekel"

"Kakšna katastrofa! Naše rokometaše zdaj čaka pekel," so zapisali pri Slobodni Dalmaciji in izpostavili, kako bo morala Hrvaška premagati katerega izmed velikanov (Nemčija, Švedska in Španija), če bo želela zaigrati v četrtfinalu.

Hrvaški rokometaši na začetku olimpijskega turnirja v Parizu niso navdušili. Foto: Guliverimage

"Fantje, to ni dobro! Ko ni Duvnjaka, se naša ladja potaplja," so v komentarju zapisali pri 24sata in prišli do spoznanja, da je Slovenija naredila odločilno prednost na igrišču takrat, ko na njem ni bilo izkušenega, a vse bolj utrujenega in načetega kapetana, izpostavili pa so tudi očitek selektorja Dagurja Sigurdssona, da bi lahko sodniki Hrvaški dosodili več sedemmetrovk, a tudi priznanje Domagoja Duvnjaka, da je zmaga Slovenije povsem zaslužena. "Nočem valiti krivde na sodnike, sami smo si krivi za to. Lahko bi odigrali mirnejše in pametnejše," je po poročanju Sportneta dejal Mario Šoštarić, sicer nekdanji slovenski reprezentant.

Sigurdsson: Veliko število izključitev nas je drago stalo

Dagur Sigurdsson še verjame, da bi lahko njegovi izbranci pokazali bistveno več v nadaljevanju turnirja. Foto: Guliverimage Hrvaški selektor Dagur Sigurdsson doživlja vse več kritik. V prvem krogu je Hrvaška v prvem polčasu proti Japoncem prejela kar 18 zadetkov, podobno pa se ji je zgodilo tudi proti Sloveniji. Le da v drugem polčasu, ko so izbranci Uroša Zormana prikazali boljši rokomet in pahnili sosede v težave. "Dobro smo začeli, dobro smo se postavili in nadzorovali potek srečanja. Vse je bilo tako, kot smo si začrtali,'' je bil Sigurdsson zadovoljen z začetkom tekme. Nato pa se je Slovenija predstavila v drugačni, bistveno boljši luči.

"Nato je sledil padec v drugi polovici prvega polčasa. Nismo bili več zbrani, imeli kar dve izključitvi naenkrat, to pa se nam je ponovilo tudi v drugem polčasu. Slovenija je s pomočjo odličnega vratarja najprej izenačila, nato pa v drugem polčasu prišla do prednosti, ki je nismo več mogli ujeti," je Sigurdsson priznal, da niso našli pravega orožja za razigran trojček v slovenskem napadu, ki so ga sestavljali zunanji igralci Aleks Vlah, Miha Zarabec in Blaž Janc.

"Dobro so nas napadali, nismo jim dobro odgovorili, veliko število izključitev pa nas je drago stalo," je še dodal hrvaški selektor, ki želi čimprej pozabiti na poraz s Slovenijo in se pripraviti na naslednji izziv, tekmo z Nemčijo, na kateri bo morala Hrvaška pokazati bistveno več, če bo želela konkurirati za napredovanje. Hrvaška je Japonsko na olimpijskih igrah ugnala po napeti končnici za +1, Nemci pa so Japonce že v prvem polčasu odpravili za kar +11.