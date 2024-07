Slovenska odbojkarska reprezentanca je po uvodni olimpijski zmagi nad Kanado premagala tudi drugega tekmeca. Srbe so odpravili s 3:0 (21, 19, 19) in si že tekmo pred koncem skupinskega dela zagotovili nastop v četrtfinalu premiernih olimpijskih iger. Četrtfinalni boji bodo na sporedu prihodnji ponedeljek, že v petek ob 17. uri pa se bodo varovanci Gheorgheja Cretuja na zadnji tekmi skupinskega dela pomerili z branilci naslova in gostitelji Francozi. Tudi danes je blestel Tonček Štern, ki mu poškodba prsta ni prišla do živega, dosegel je 25 točk.

Poročilo s tekme:

Olimpijske igre, skupinski del, 2. krog Torek, 30. julij Slovenija : Srbija 3:0 (21, 19, 19)

Arena Sud 1, gledalcev 9138, sodnika: Collados (Dominikanska republika), Cesare (Italija).

* Slovenija: T. Štern 25 (1 blok, 2 asa), Pajenk 6 (1 blok, 3 asi), Kozamernik 3, Vinčić, Štalekar, Kovačič, Ž. Štern, Ropret, Urnaut 9, Čebulj 12 (1 as), Možič, Mujanović.

* Srbija: Kovačević, Kapur, Krsmanović 6 (2 bloka, 1 as), Ivović 19 (1 blok, 1 as), Jovović, Kujundžić 7, Perić, Atanasijević 5, Luburić 5, Podraščanin 3 (1 as), Todorović, Nedeljković.



Na odbojkarskem olimpijskem turnirju sodeluje 12 reprezentanc, ki so po novem sistemu v skupinskem delu razdeljene v tri skupine. V skupini vsak z vsakim odigra tri tekme, po koncu skupinskega dela sledi četrtfinale. Vanj se uvrstita prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine ter najboljši tretjeuvrščeni zasedbi.

Slovenci so po sijajni seriji servisa Pajenka v drugem setu z delnim izidom 10:0 obrnili potek in ga dobili s 25:19. Foto: Reuters Že po dveh tekmah je jasno, da bodo na premiernih olimpijskih igrah v četrtfinalu igrali tudi Slovenci. Ti so si vstopnico za izločilne boje zagotovili z današnjo zmago nad Srbijo.

Gheorghe Cretu je lahko tudi tokrat računal na najmočnejšo postavo, srečanje je tako začel tudi odlični korektor Tonček Štern, ki si je v začetku prve tekme s Kanado izpahnil kazalec leve roke. Dodatni zdravniški pregled je pokazal, da ne gre za zlom, tako da operacija ne bo potrebna, Štern pa je pričakovano stisnil zobe in bil ob novi zmagi znova najučinkovitejši. Na koncu se je podpisal pod 25 točk, v napadu pa bil več kot 55 odstotno uspešen (22/34).

Slovenci so tekmece na zadnjih štirih medsebojnih srečanjih vselej premagali, zadnjič pred mesecem in pol v ligi narodov s 3:2. Ni pa še pozabljen boleč poraz slovenske zasedbe v finalu evropskega prvenstva leta 2019, Srbi so jo premagali prav v Parizu. A danes rezultatska zgodovina ni štela, šlo je za povsem svojevrstno tekmo, šele drugo slovenske reprezentance na OI.

Tokrat se je v francoski prestolnici na koncu smejalo Slovencem. Prvi set so dobili s 25:21, Štern je že v tem dosegel 10 točk. V drugem so tekmeci vodili s 15:11, pa so Slovenci znova dokazali, da se ne predajajo, po izvrstni seriji servisov Alena Pajenka so priredili delni izid 10:0, obrnili set, ga dobili s 25:19 in povedli z 2:0. Tudi tretji set so bolje odprli tekmeci, povedli za tri, nato pa že videna zgodba, Cretujevi izbranci so stvari vzeli v svoje roke, povedli, prednost zadržali do konca, dobili set s 25:19 in prišli do druge zmage. Ta pa prinaša tudi četrtfinalno vozovnico.

Slovenci se lahko veselijo preboja v četrtfinale, kar je bil prvi cilj. Foto: Reuters

Ropret: Ne moremo opisati, kaj nam vse skupaj pomeni

"Zelo blizu tistega, kar smo se dogovorili. Danes je delovalo praktično vse. Na trenutke morda malo preveč zgrešenih servisov, a vse ostalo, od napada do bloka, obrambe je bilo res na visoki ravni. Srbi so poizkušali vse, iskali rešitve, menjali, ampak nikakor niso uspeli prebiti te naše obrambe. Jaz samo upam, da zadržimo tako raven igre za naslednjo tekmo. To so naše prve, verjetno zadnje olimpijske igre. Ne moremo opisati, kaj nam vse skupaj pomeni. Ko smo začenjali, mislim, da nismo niti sanjali, da bi se kdaj lahko uvrstili na olimpijske igre. Danes pa smo tukaj, zmagujemo, res neverjetno. Smo super motivirani. Mislim, da nikomur ne bo lahko proti nam," je misli po novi zmagi za nacionalni televizijo strnil podajalec Gregor Ropret.

Slovenci bodo tretjo tekmo skupinskega dela odigrali v petek ob 17. uri proti Franciji, četrtfinalni boji bodo na sporedu v ponedeljek, 5. avgusta.

Italijani so vknjižili drugo zmago, proti Egiptu pričakovano niso imeli težav. Foto: Reuters

Italijani in Američani do druge zmage, Nemci do točke

Torkov spored sta odprli favorizirana Italija, ki je na prvi tekmi skupine smrti premagala Brazilijo, in Egipt. Azzurri so upravičili vlogo favorita in zmagali s 3:0.

Američani so v zgodnjepopoldanskem obračunu vodili z 2:0, na koncu pa šele po petih setih strli Nemce, ki so na uvodu presenetili Japonce. ZDA so pri dveh zmagah, Nemci pa pri eni in treh točah.

Zvečer sledi dvoboj med Japonsko in Kanado.

Drugi krog se bo končal v sredo, ko si bosta najprej nasproti stali Poljska in Brazilija, nato še Japonska in Argentina.

