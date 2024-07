Slovenci odpravili še Srbe in si že zagotovili četrtfinale

Odbojkarji Slovenije so v 2. krogu olimpijskih iger v Parizu (skupina A) premagali Srbijo s 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) in si že zagotovili četrtfinale, kar je bil prvi cilj reprezentance, ki je odločna, da v Franciji poseže po najvišjih mestih.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugem nastopu na olimpijskih igrah v Parizu zabeležila drugo zmago. S 3:0 je premagala Srbijo in si tako že zagotovila mesto v četrtfinalu. V petek ob 17. uri jo čaka še zadnji dvoboj v skupini A proti aktualnim olimpijskim prvakom Francozom.

Slovenski odbojkarji so po zgodovinski prvi zmagi v nedeljo s Kanado tudi proti Srbiji potrdili visoke cilje na olimpijskih igrah in tretje mesto na svetovni lestvici. Ne glede na razplet druge današnje tekme v naši skupini med Francijo in Kanado ob 21. uri bo Slovenija predtekmovanje končala vsaj pred Srbijo in Kanado.

Foto: Reuters V četrtfinale se bosta neposredno uvrstili po dve ekipi iz vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni. Ne glede na to je pomembna vsaka tekma oziroma osvojeni ali izgubljeni niz, saj bo vrstni red pred četrtfinalom določen na podlagi kombiniranih uvrstitev vseh ekip. Nato bodo sledili klasični dvoboji na izpadanje; prvi proti osmouvrščenemu, drugi proti sedmemu, ...

Odločilen trenutek prvega niza je bil pri izidu 16:16, ko je Slovenija z ogledom videoposnetka spremenila sodniško odločitev in ustavila preobrat Srbije. Namesto, da bi Srbija povedla s 17:16, je Slovenija prišla do vodstva 18:16. S kančkom sreče najbolj učinkovitega slovenskega igralca Tončka Štera, ki je samo v prvem nizu zbral deset točk, je nato povedla z 20:17 in po 26 minutah igre prišla do vodstva v nizih.

Po končnem rezultatu bi človek pomislil, da je Slovenija do naskoka 2:0 prišla še lažje, vendar ni bilo povsem tako. Srbija je vodila z 10:6 in 15:12, a nato je na začetni udarec prišel Alen Pajenk in Slovenija je v naslednjih minutah naredila delni rezultat 9:0 (21:15).

Slovence naslednja tekma čaka v petek ob 17. uri, četrtfinale pa prihodnji ponedeljek. Foto: Reuters

Zasedba romunskega stratega Gheorgheja Cretuja je bila tudi v tretjem nizu prepričljiva in zbrana do zadnje točke. Tokrat je odločilne točke za suvereno prednost priigral Klemen Čebulj. Najprej za 13:11, ko je zahteval ogled videoposnetka in imel prav, ter drugič za najdaljšo in najbolj atraktivno točko dvoboja ter vodstvo z 18:15.

Tonček Štern, ki je bil po izpahnjenemu kazalcu leve roke na tekmi proti Kanadi vprašljiv za nastop, je dosegel 25 točk (eno več kot na prvi tekmi) ob več kot 55-odstotni učinkovitosti (22:34). Klemen Čebulj je prispeval 12 točk (11:20), devet pa jih je dodal Tine Urnaut (9:18).