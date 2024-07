Kajzerjeva hitro končala nastope, rokometaši proti Hrvatom, Savšek brani zlato

Ob 11. uri se bodo slovenski rokometaši vrnili na igrišče po porazu proti Španiji v prvem krogu. V drugem krogu se bodo pomerili s Hrvati, ki so na prvi tekmi v razburljivi končnici premagali Japonce. V slovenski skupini bosta še tekmi Japonska – Nemčija in Švedska – Španija.

Benjamin Savšek Foto: Guliverimage Ob 15.30 se bo branilec olimpijskega naslova iz Tokia v slalomu na divjih vodah, kanuist Benjamin Savšek, v polfinalu poskusil spet uvrstiti med najboljše. Finale sledi ob 17.20.

Pod slovensko zastavo je v ponedeljek kot prva nastopila judoistka v kategoriji do 57 kilogramov Kaja Kajzer in hitro končala nastope. V prvi borbi jo je z vazarijem premagala in izločila Izraelka Timno Nelson Levy, evropska prvakinja iz leta 2022.

Kaja Kajzer je v prvem boju izgubila in končala nastope. Foto: Reuters

Jadralka na deski v kategoriji IQFoil Lina Eržen bo od 12. ure opravila štiri plove.

Azijski 16-letnici zlato po dodatnem razstreljevanju

Ban Hyojin je pri 16. letih postala olimpijska prvakinja. Foto: Guliverimage Prvo zlato odličje dneva je osvojila komaj 16-letna Južnokorejka Hyojin Ban, ki je po dodatnem razstreljevanju premagala leto dni starejšo Kitajko Yuting Huang. Obe sta izenačili olimpijski rekord Kitajke Qian Yang z iger pred tremi leti v Tokiu. V dodatnem razstreljevanju so odločale malenkosti, Korejka je zadela 10,4, Kitajka pa 10,3 kroga.

Podelili bodo še 18 kompletov medalj. Finale kanuistov na divjih vodah je na sporedu ob 17.20. Tekmovanje judoistk v kategoriji do 57 kilogramov se bo s finalno borbo zaključilo ob 18.09.

V plavalnem bazenu bodo finalne odločitve moških na 200 metrov prosto in 100 metrov hrbtno ter žensk na 400 metrov mešano, 100 metrov prsno in 200 metrov prosto, pa tudi v sinhronih skokih v vodo z 10-metrskega stolpa za moške. Na programu so končne odločitve v olimpijskem krosu gorskih kolesarjev, v ekipni tekmi moških v športni gimnastiki, v konjeniški tridnevni preizkušnji v vsestranskosti, v ekipnem tekmovanju moških lokostrelcev. Sabljači bodo končali tekmovanje s floretom, ženske pa s sabljo. Tako moški kot ženske bodo dobili medalje v streljanju z zračno puško na 10 metrov. Izpeljali naj bi tudi tekmo moških v uličnem rolkanju, ki so jo morali zaradi dežja preložiti s sobote.

Veliko pozornosti bo deležen tudi dvoboj drugega kroga teniškega turnirja, saj se bosta pomerila Španec Rafael Nadal in Srb Novak Đoković.

Pariz 2024, 29. julij, slovenski nastopi: Jadranje:

12.00: IQFoil, 4 plovi, ženske (Lina Eržen)



Judo:

- do 57 kg, ženske (Kaja Kajzer) - poraz v prvem dvoboju



Kajak/kanu – slalom na divjih vodah:

15.30: C-1, finale, moški (Benjamin Savšek)



Rokomet:

Skupina A, 2. krog, moški:

11.00: Slovenija – Hrvaška