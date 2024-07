Pester (ekipni) slovenski dan z večernim olimpijskim debijem

Nedelja na olimpijskih igrah znova prinaša kopico slovenskih nastopov. Med paradnimi bo uvodna tekma odbojkarjev, ki se bodo pomerili s Kanado ob 21. uri. Pred rokometašicami bo ob 11.00 druga naloga teh iger, pomerile se bodo z Južno Korejo.

Slovenske rokometašice se bodo ob 11. uri zoperstavile Južni Koreji. Foto: Guliverimage

V polfinalu kajakašic v slalomu na divjih vodah bomo spremljali Evo Terčelj, ki se je v polfinale (15.30) prebila z 11. časom kvalifikacij. Finale bo ob 17.45.

Eva Terčelj se bo ob 15.30 odpravila po finale. Foto: Guliverimage

Telovadka Lucija Hribar se bo pomerila v kvalifikacijah v mnogoboju, ki se začnejo ob 9.30. Jadralka Lina Eržen, najmlajša članica slovenske odprave, bo medtem debitirala na deski razreda iqfoil, namiznoteniška igralca Darko Jorgić (ob 13.00) in Deni Kožul (ob 11.30) pa bosta začela prvi krog tekmovanj v posamični konkurenci.

Tanjo Žakelj čaka dirka olimpijskega krosa. Foto: Grega Stopar V gorskem kolesarstvu bo v olimpijskem krosu, ki se bo začel ob 14.10, nastopila Tanja Žakelj.

Plavalec Sašo Boškan bo nastopil v kvalifikacijah na 200 m prosto ob 11.00.

Slovenci bodo prisotni tudi v veslanju: Isak Žvegelj bo imel v repasažu znova priložnost za napredovanje.

13 končnih odločitev

V Parizu bodo podelili 13 kompletov odličij. V olimpijskem krosu gorskega kolesarstva se bodo pomerile ženske, medtem ko bodo v judu podeljene vse medalje v ženski kategoriji do 52 kilogramov in v moški kategoriji do 66 kilogramov.

Kolajne bodo podeljevali tudi v ženskem lokostrelstvu. Foto: Guliverimage

Znane bodo tudi prejemnice odličij v slalomu na divjih vodah. Medalje bodo podeljevali še v ženskem lokostrelstvu, ženskem uličnem rolkanju ter v moški in ženski konkurenci sabljanja in strelstva.

V plavanju bodo znani zmagovalci na 400 m mešano v moški konkurenci, 100 m delfin v ženski in 100 m prsno v moški.

Pariz 2024, 28. julij, slovenski nastopi: Odbojka, skupinski del

21.00 Slovenija - Kanada Rokomet, skupinski del

11. Slovenija - Južna Koreja Gorsko kolesarstvo

14.10 olimpijski kros, ženske - Tanja Žakelj Kajak/kanu, slalom na divjih vodah:

15.30 K-1, polfinale, ženske - Eva Terčelj Jadranje:

IQFoil, 4 plovi, ženske - Lina Eržen Namizni tenis

10.00 posamično, 1. krog, moški in ženske - Darko Jorgić, Deni Kožul Plavanje

11.00 200 m prosto, kvalifikacije, moški Sašo Boškan Veslanje

9.36 enojec, repasaž, moški Isak Žvegelj