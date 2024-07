Prišel je dan, o katerem so sanjale generacije

Na olimpijskem odbojkarskem turnirju je prostor le za 12 reprezentanc, med katerimi je prvič tudi slovenska. Ta je olimpijsko vozovnico uradno potrdila sredi junija v Stožicah pred domačim občinstvom. Zdaj je pred njo tekmovanje, o katerem sanja večina športnikov. Slovenci ga bodo odprli zvečer proti Kanadi, s katero so se v tej sezoni srečali v ligi narodov in njen odpor strli po petih nizih, a v Parizu bo šlo za drugačne dvoboje.

Če so Slovenci olimpijski debitanti, pa so Kanadčani nastopili na šestih OI. Najboljši rezultat, 4. mesto, so vknjižili pred 40 leti v Los Angelesu.

"Zavedam se, da smo z uvrstitvijo na olimpijske igre dosegli nekaj velikega, še posebej, ko dan za dnem izvemo kaj novega, npr. da smo na olimpijskih igrah prvič, da bomo na njih igrali kot najmanjša država doslej, da bodo prvič Slovenijo zastopale tri reprezentance v ekipnih športnih. Zaradi vsega tega čutim izjemen ponos. Ponosen sem na vse, kar so fantje naredili, kaj vse so dosegli in kaj vse nam je skupaj uspelo. A zdaj je pred nami nekaj povsem drugačnega, novega. Uživali bomo v vsakem trenutku in v vsaki točki posebej. A to ne pomeni, da si ne želimo dobrega rezultata in vidne uvrstitve. Prav to bo namreč v ospredju in prav na to bomo osredotočeni od prvega trenutka. Ko bomo na igrišču, bomo na vse drugo pozabili," je še pred odhodom v Francijo dejal romunski strokovnjak na slovenski selektorski klopi Gheorghe Cretu.

"Dober rezultat bo namreč v ospredju in prav na to bomo osredotočeni od prvega trenutka. Ko bomo na igrišču, bomo na vse drugo pozabili," pravi Gheorghe Cretu. Foto: Guliverimage

Slovenci so po potrditvi olimpijskih iger dali vedeti, da v Francijo ne gredo zgolj sodelovat, a kapetan Tine Urnaut kot vselej opozarja, da bo treba iti korak za korakom. Sploh od dejstvu, da je krog favoritov za odličja precej širok.

"11 ekip, ki lahko osvojijo odličje"

"Mislim, da bo na tem turnirju celo 11 ekip, ki lahko osvojijo kolajno. Med favorite uvrščam tiste, ki so morda po nekih mojih mišljenjih še en korak pred nami. To so v tem trenutku Poljaki, Italijani, Francozi in Japonci. Pa ne gre zgolj za moj pogled, oni so na splošno objektivni favoriti tega turnirja. Potem so tu Brazilci, Američani, pa tudi Argentinci, ki so bili nazadnje bronasti na olimpijskih igrah, tu sta zelo motivirani Kanada in Srbija, pa Nemčija, ki je zelo delovna ekipa in je vedno težko igrati proti njej. Ni lahke tekme, lahkega nasprotnika," razmišlja 35-letni Korošec o večernem tekmecu pa dodaja: "Kanada je zelo kakovostna ekipa. V ligi narodov je odigrala dobro, v prvem delu je premagala Japonce in nekatere zelo močne reprezentance. S Kanadčani smo se tudi mi mučili, zmagali s 3:2. Imajo dva zelo dobra sprejemalca, za katerima je fantastična sezona v Italiji. Imajo zelo kakovostno ekipo, tako da bo hud boj."

Slovenci in Kanadčani so se srečali petkrat, vselej so zmagali Slovenci.

"Ni lahke tekme, lahkega nasprotnika." Foto: Volleyball World

Kanadčani, ki so si olimpijski nastop zagotovili že pred letošnjo ligo narodov, imajo v svojih vrstah nekaj zelo kakovostnih igralcev. Trojka Eric Loeppky, Arthur Szwarc in Stephen Maar je letos z Monzo, katere član je bil tudi slovenski korektor Nik Mujanović, osvojila naslov italijanskega podprvaka. Tudi drugi so večinoma člani uglednih evropskih klubov.



Tri skupine, osmerica v četrtfinale

V slovenski skupini pa sta še Srbija in Francija, ki bosta na igrišče stopili ob 17. uri. Preostali skupini sta prvi krog odigrali v soboto, Italijani so v derbiju dneva premagali Brazilce, Poljaki so pričakovano odpravili Egipt, za presenečenje pa so poskrbeli Nemci, ki so s 3:2 na kolena spravili Japonce.

V skupini vsak z vsakim odigra tri tekme, po koncu skupinskega dela sledi četrtfinale. Vanj se uvrstita prvo- in drugouvrščena reprezentanca iz vsake skupine ter najboljši dve tretjeuvrščeni zasedbi.

"Verjamem, da bo za osvajanje kolajn treba igrati še boljšo odbojko, kot smo jo kadarkoli do zdaj, pa tudi, da smo tega sposobni. A naš prvi cilj je preboj v četrtfinale. Vse bomo naredili za to, da se tja uvrstimo," dodaja kapetan.