Vrhunec za slovenske ljubitelje športa je bil prvi uradni dan OI že ob devetih dopoldne, ko je moška rokometna reprezentanca na prvi tekmi z 22:25 izgubila s Španci. Veslačica Nina Kostanjšek se je v kvalifikacijah enojca neposredno uvrstila v četrtfinale, skifist Isak Žvegej pa mora v nedeljski repasaž. Po prvi borbi je z igrami končala judoistka Maruša Štangar. Eugenia Bujak je na kronometru zasedla 16. mesto, Urša Pintar pa 31. Na delu so še Jan Tratnik, ki je imel že na uvodu v kronometer težave s kolesom ter Eva Terčelj in Benjamin Savšek, ki se borita v kvalifikacijah kajaka in kanuja. Zaradi slabega vremena so prestavljeni nekateri teniški dvoboji, odpovedano pa rolkanje.

Moška rokometna reprezentanca je na tekmi uvodnega kroga izgubila proti Španiji z 22:25 (11:8). V slovenski ekipi je bil na dopoldanski tekmi najučinkovitejši Dean Bombač s petimi goli. Tilen Kodrin je prispeval štiri, Kristjan Horžen pa tri. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana se bodo v ponedeljek pomerili s Hrvaško, sosedski obračun se bo začel ob 11. uri.

Bujakova 16., zmaga Avstralki

Danes so se za prva odličja borili kolesarji in kolesarke v kronometru. Do zlate kolajne je v deževnih razmerah zanesljivo prišla Avstralka Grace Brown. Slovenske barve sta branili Eugenia Bujak, ki je zasedla 16. mesto, in Urša Pintar, ki je bila 31.

Pravkar poteka moški kronometer, edini slovenski predstavnik v moški vožnji na čas Jan Tratnik, se je na 32,4 kilometra dolg kronometer, ki se je začel ob 16.32, podal kot drugi. Med vožnjo je moral zaradi težav že menjati kolo.

Kostanjškova v četrtfinale, Žvegelj v repasaž

Isak Žvegelj Foto: www.alesfevzer.com Slovenski veslač v skifu Isak Žvegelj je v predtekmovalni skupini zasedel četrto mesto in bo v nedeljo nastopil v repasažu. V kvalifikacijski skupini 2 so se pred Žvegljem uvrstili Romun Miahi Chiruta, Hrvat Damir Martin in Litovec Giedrius Bieliauskas. V četrtfinale so se neposredno uvrstili najboljši trije veslači. Slovenski veslači so se sicer na olimpijske igre vrnili po 12 letih (na prejšnjih dveh nismo imeli niti enega tekmovalca).

Nina Kostanjšek se je neposredno uvrstila v četrtfinale. Foto: www.alesfevzer.com

Je pa to uspelo Nini Kostanjšek v enojcu, ko je v drugi skupini zasedla tretje mesto. Pred njo sta bili Nizozemka Karolien Florijn in Švicarka Aurelia-Maxima Katharina Janzen. V drugem delu proge je prehitela Filipinko Joanie Delgaco in se tako izognila repasažu. Četrtfinale bo na programu v torek, 30. julija, ob 9.30.

Maruša Štangar v solzah Maruša Štangar je v prvi borbi izgubila z Milico Nikolić. Foto: Reuters

To soboto slovenskih nastopov ne manjka. Med judoisti je prva na tatamije stopila Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg, a izgubila in tako končala nastope v Parizu že po prvem dvoboju. Slovenka je sicer bolje začela dvoboj, a točke ni osvojila. Izpadla je po vazariju Srbkinje Milice Nikolić. In to v zadnji minuti borbe, tako da ni več imela prave možnosti za izenačenje. Ni mogla zadržati solz razočaranja.

Slovenske plavalke 14. v štafeti 4 x 100 metrov prosto

Slovenske plavalke Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Tjaša Pintar so v kvalifikacijah v štafeti 4 x 100 metrov prosto s časom 3:41,29 zasedle 14. mesto in se niso prebile v veliki finale. Za Fainovo, Šeglovo in Pintarjevo je bila štafetna preizkušnja edina disciplina na igrah, Klančarjeva pa bo v Parizu plavala še na 50 in 100 m prosto.

Podeljenih bo 14 kompletov kolajn

Yuting Huang in Lihao Sheng sta dobila prvo olimpijsko zlato v Parizu. Foto: Reuters

Kitajska strelka Yuting Huang in strelec Lihao Sheng sta dobitnika prve zlate olimpijske kolajne v Parizu. Na finalni mešani ekipni preizkušnji v disciplini zračna puška 10 metrov je kitajska naveza premagala južnokorejsko kombinacijo Jihyeon Keum-Hajun Park s 16:12. Kitajki skakalki v vodo Yani Chang in Yiwen Chen sta zbrali 337,68 točke in sta s tem osvojili zlato v sinhronih skokih s trimetrske deske.

V judu bodo poleg žensk nastopili tudi moški v kategoriji do 60 kg. Poleg ženskega sledi tudi moški finale plavalcev na 4 x 100 m prosto, še prej bosta na vrsti finala na 400 m prosto v ženski in moški konkurenci. Dvoboje bodo končali ragbisti, v sabljanju (meč in sablja) in strelstvu (zračna puška 10 m, mešane ekipe).