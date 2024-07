"To dvigovanje prahu se mene osebno ni toliko dotaknilo, ker sem nekaj medijskih gonj v življenju na žalost že prestal. Deklet se je vse skupaj malo bolj dotaknilo," je o dogajanju v zadnjih nekaj tednih in odločitvi o tem, kdo bo v ženski kolesarski reprezentanci nastopil na olimpijskih igrah, kjer je na koncu brez mesta ostala Urška Žigart, spregovoril selektor Gorazd Penko.

"Ni najlažje sprejeti, a nekatere bitke so izgubljene, preden se sploh začnejo. Ne želim dirkati nekje, kjer me ne spoštujejo in me zaničujejo. Pravico pa imam izraziti svoje nestrinjanje s tem, da nisem bila uvrščena v reprezentanco, in izpostaviti odsotnost objektivnih kriterijev v tem izboru," je v začetku julija ob objavi, da bosta v Pariz odpotovali kolesarki Eugenia Bujak in Urša Pintar, zapisala Urška Žigart, ki je trenutno daleč najboljša slovenska kolesarka, na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) je na 113. mestu, Urša Pintar je 232., Eugenia Bujak pa 138. Ob tem je Žigartova osvojila naslova državne prvakinje na kronometru in cestni dirki, na ženskem Giru pa je kljub vlogi pomočnice na koncu zasedla 12. mesto.

A kljub temu za Žigartovo v reprezentanci po odločitvi selektorja Gorazda Penka ni prostora, tako da je kolesarka, ki bo po potrditvi Patricka Lefevera v prihodnji sezoni vozila za Soudal Quick-Step, ostala brez olimpijske vozovnice. Celotno dogajanje še danes močno odmeva v slovenski športni srenji, na očitke in celotno dogajanje pa se je v olimpijski vasi pred začetkom olimpijskih iger odzval tudi selektor Gorazd Penko, ki je bil tako kot vedno brez dlake na jeziku.

Primer Urške Žigart je v slovenski športni javnosti močno odmeval. Foto: Sportida

"Ko zdaj razmišljam za nazaj, vidim, da je bil to 'naštudiran' scenarij tudi med mediji. Po vsem dogajanju druga stran sploh ni imela možnosti pojasniti, zakaj je Urša Pintar na državnem prvenstvu sploh toliko zaostala. Odgovor je, ker je bila bolna. A ker je bilo vse v stilu dogajanja, ki je potem sledilo, mi je jasno, zakaj se je vse skupaj odvilo, kot se je. Če ne bi bila bolna, bi bil ta rezultat bistveno drugačen. Tudi na Tour de France ni nihče vprašal Jonasa, zakaj ne more držati Tadeja. Tako pač je, ustvarila se je takšna slika. Olimpijska proga je veliko bolj kot Žigartovi pisana na kožo Pintarjevi in to lahko potrdijo vsi, ki se vsaj malce spoznajo na kolesarstvo," je prepričan Penko.

Dogajanje močno odmevalo v javnosti

Še enkrat več je poudaril, da je bila odločitev sprejeta že pred nekaj časa. "Sam pa sem dal možnost, da bi se v tem času vse skupaj še lahko spremenilo, če bi bodisi Špeli Kern bodisi Urški Žigart na kateri izmed enodnevnih cestnih dirk na World Tourih uspel veliki met. Potem bi Urška zagotovo dobila mesto v ekipi, saj ji enostavno ne bi rekel, da ne gre. Ker pa v svoji karieri do danes ni bila v top 30 kolesark v svetovnem rangu, je bila sprejeta dana odločitev, ki se mi zdi povsem strokovna. Na Dirki po Češki je bila Žigartova tretja v generalni razvrstitvi, a sta z Urško Pintar štirikrat prišli istočasno v cilj, tudi v primerih, ko je proti cilju prišla skupina 15, 20, 40 kolesark, je bila Urša Pintar vedno pred njo. Tudi v Parizu se lahko zgodi, da bo pomemben sprint. Kdo je v tem močnejši, pa je povsem jasno," je dodal Penko.

Eugenia Bujak in Urša Pintar Foto: Vid Ponikvar

Dogajanje je v javnosti postalo prava kost za glodanje, na udaru se je znašel predvsem selektor, pa tudi obe slovenski kolesarki. "To dvigovanje prahu se mene osebno ni toliko dotaknilo, ker sem nekaj medijskih gonj v življenju na žalost že prestal in sem navajen. Deklet se je vse skupaj malo bolj dotaknilo. Na ene to vpliva pozitivno, na druge negativno. Vsi, ki smo zraven, pa bi radi, da se vse skupaj že preneha in se osredotoči le na dirkanje. Upam, da bo vse skupaj na koncu vplivalo pozitivno. Bomo pa videli. Zame pa tako ali tako pravijo, da če nisem pod stresom, sploh ne znam živeti (smeh, op. p.)," je v svojem slogu pojasnil Penko.

Foto: Sportida

Pintarjevo in Bujakovo prvi boj v Parizu čaka v soboto, ko bo ob 14.30 vožnja na čas. Zatem bo 4. avgusta, dan za moško preizkušnjo, na sporedu še cestna dirka. Ravno Pintarjeva bo ob 14.30 odprla kronometer, Bujakova bo startala kot deseta ob 14.43:30, v ženski konkurenci bo skupno nastopilo 35 kolesark.

"Cilji so z Eugenio malce višji kot z Uršo Pintar, ki je lani privozila dodatno kvoto Sloveniji, kar je uspelo le še desetim državam. Urša se je zadnji mesec in pol pripravljala striktno na kronometer in pričakujemo, da lahko, če bo imela dober dan, poseže okoli 15. mesta. Vsa višja mesta bi bila še toliko boljša, sploh ker vidim, da se po mnenju mnogih res ne spoznam na kolesarstvo. Že pred svetovnim prvenstvom nismo imeli najvišjih ciljev, pa je potem Eugenia presenetila. Glede na to, da imamo kvoto dodatne kolesarke, smo izkoristili to možnost," je pojasnil Penko, ki bo zatem svoji varovanki 3. avgusta poslal v boj še za cestno dirko.

"Na cestni dirki ne spadamo v širši krog favoritov, tako da neke pozornosti na naših dekletih ne bo. Je pa proga idealna za Eugenio, če ima dobre noge. Veliko se bo videlo že na kronometru. Za Uršo Pintar upamo, da se na cestni dirki uvrsti v prvo polovico," je dodal slovenski selektor.

