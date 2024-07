Tadej Pogačar na Touru podrl osupljivih 288 rekordov

Slovenski kolesarski kralj Tadej Pogačar je na nedavni Dirki po Franciji podrl osupljivih 288 rekordov na klancih, ki jih beleži priljubljena aplikacija Strava. Še posebej osupljiv je bil njegov rekorden vzpon na klanec Plateau de Beille v 15. etapi, ki ga je prevozil v 39 minutah in 39 sekundah. Tako je zrušil 26 let star rekord Marca Pantanija.

25-letni slovenski šampion je na letošnji Dirki po Franciji popolnoma zagospodaril, osvojil šest etap in se skupne zmage, svoje tretje na Tourih, veselil z več kot šestimi minutami prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Pogačar, zvezdnik moštva UAE Emirates, je na številnih klancih letošnje francoske pentlje podrl tudi osupljivih 288 rekordov na med kolesarskimi navdušenci nadvse priljubljeni aplikaciji Strava.

Na Beilliju padel 26 let star rekord Marca Pantanija

Pogačar je zdaj kolesar z največ sledilci na Stravi. Foto: zajem zaslona Ta beleži čase rekreativcev in profesionalcev na številnih vzponih po svetu, jasno, tudi na vseh legendarnih klancih največjih in najbolj znanih profesionalnih kolesarskih dirk. Pogačar je v svojo statistiko na letošnjem Touru dodal 288 t. i. KOM. To je kratica za King of the mountain, v prevodu Kralj gore, in si jo lasti kolesar, ki je določen klanec prekolesaril najhitreje.

Pogačar je na Beilliju za več kot tri minute podrl 26 let star rekord Marca Pantanija (43:28), a sta na ta klanec, zaključni vzpon naporne 15. etape letošnjega Toura, veliko hitreje od italijanske legende prikolesarila tudi drugo- in tretjeuvrščeni Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel.

Pogačar je podrl rekorde tudi na Galibierju, Isoli 2000, Couillolu in še številnih drugih vzponih letošnjega Toura, ob tem pa je na Stravi zagospodaril še kot kolesar z največ sledilci, teh ima danes 732.461, poroča spletna stran Cyclinguptodate. Do letos je največ sledilcev imel Belgijec Wout Van Aert.

V igri za zgodovinski podvig

Irec Stephen Roche je zadnji, ki je osvojil prestižno trojno krono kolesarstva. Pred njim je to uspelo le še legendarnemu Eddyju Merckxu. Foto: Guliverimage Slovenski as, ki je v tej sezoni zmagal na dirkah Strade Bianche, po Kataloniji, Liege–Bastogne–Liege ter na epskem dvojčku Giro - Tour, je včeraj v Ljubljani in rodni Komendi doživel lepa sprejema, zdaj pa si bo vzel nekaj časa za počitek. Rekorde na Stravi bo spet ogrožal septembra in oktobra. 13. in 15. septembra bo namreč nastopil na kanadskih dirkah za VN Quebeca in VN Montreala, ki bosta zanj reaktivacija pred zadnjim vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom v Zürichu (29. septembra), kjer bo poskušal osvojiti znamenito mavrično majico in osvojiti t. i. trojno krono kolesarstva.

Trojno krono v kolesarstvu predstavljajo zmage na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu v eni sezoni, doslej pa je ta podvig uspel le dvema kolesarskima legendama, Belgijcu Eddyju Merckxu leta 1974 in Ircu Stephenu Rochu leta 1987. Edina ženska s trojno krono je Nizozemka Annemiek van Vleuten, ki je na Giru, Touru in svetovnem prvenstvu zmagala leta 2022.

Pogačar bo že zdaj izjemno sezono zaključil oktobra v Italiji, na dirkah po Emiliji (5. 10.), Tre Valli Varesine (8. 10.) in na zadnjem spomeniku leta Il Lombardia (12. 10.). Na tem je doslej zmagal trikrat.

Po dveh suverenih zmagah na letošnjih grand tourih v Italiji in Franciji si številni Pogačarjevi navijači želijo, da bi letos napadel še zmago na španski Vuelti in poskrbel za še nikoli viden dosežek v kolesarstvu. Postal bi lahko prvi v zgodovini, ki bi v eni sezoni osvojil vse tri tritedenske dirke. A tega letos ne bo poskusil, je že večkrat poudaril. "Brez pritiska, prosim. Ampak hvala, ker vsi mislite, da to lahko osvojim," je o tej temi nadvse vljudno govoril včeraj na sprejemu na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Preberite še: