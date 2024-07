Koliko so zaslužili Tadej Pogačar in UAE Emirates na Dirki po Franciji?

Za razliko od denimo teniškega sveta kolesarje plačajo ekipe in denarni skladi niso tako visoki kot pri tenisu, kjer igralke in igralci ne prejemajo mesečnih plač, ampak so vezani na uspešnost na turnirjih. Prav tako je v kolesarstvu znano, da se pridobljene denarne nagrade na posameznik dirkah razdelijo med vse deležnike v ekipi. Če primerjamo zadnji Grand Slam, ki je bil v tenisu Wimbledon, je bil denarni sklad vreden skoraj 60 milijonov evrov, zmagovalec pa je prejel 2,7 milijona evrov. Zmagovalec Toura, kar je bil Tadej Pogačar, prejme 500 tisoč evrov.

In najbolj pridni pri "zbiranju" denarja so bili na Dirki po Franciji v ekipi UAE Emirates. Skoraj 800 tisoč evrov nagrade so dobili, kar je več kot dvakrat več od naslednje ekipe – to je bila Visma | Lease a Bike.

Po zaslugi Pogačarja, ki je bil nesporni kralj Dirke po Franciji, so zaslužili največ. Podpisal se je pod šest etapnih zmag, prav tako se je lahko pohvalil, da je 19-krat oblekel rumeno majico, v skupnem seštevku pa sta bila četrti in šesti njegova moštvena kolega Joao Almeida in Adam Yates.

Vse skupaj pa je Pogačar, kot poroča Pro Cyling Stats, "zaslužil" 621.180 evrov. Jonas Vingegaard je bil na drugem mestu z 250 tisoč evri, Remco Evenepoel na tretjem pa je zaslužil 166 tisoč evrov.

Finančna nagrada ekip v evrih

1 UAE Team Emirates 799.460 2 Team Visma | Lease a Bike 355.320 3 Soudal Quick-Step 247.860 4 Intermarché - Wanty 108.760 5 EF Education - EasyPost 88.210

Finančna nagrada kolesarjem v evrih