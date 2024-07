Tadej Pogačar bo tekmoval na kriteriju na Nizozemskem

"Tadej Pogačar je razumljivo eden najboljši kolesarjev na svetu in je vedno na našem seznamu," je za Wielerflits dejal Erik Jager, ki je del organizacije kriterija. Lani je Tadej tovrstno preizkušnjo izpustil: "Že lani bi ga morali pozdraviti na kriteriju, vendar je bil po Touru zelo utrujen, zato je nastop odpovedal. Letos smo z agentom stopili v stik že pred Girom, da vidimo, ali obstaja možnost."

Na Nizozemskem bodo ob Pogačarju nastopili tudi drugi zvezdniki tega športa, Jasper Philipsen, Bauke Mollema in Danny van Poppel.

Tovrstni kriteriji v Belgiji in na Nizozemskem so priljubljeni, letos jih bo na sporedu kar 17, cilj pa je približati dirkanje širšemu prebivalstvu. Na Nizozemskem so po koncu Dirke po Franciji že organizirali dva kriterija, na njih pa so v Aalstu gostili Biniama Girmaya, Jasperja Philipsena, Victorja Campenaertsa, Arnauda De Liea, v Boxmeerju pa Dylana Groenewegena, Franka van den Broeka, Wouta Poelsa, Mika Teunissena, Dannyija van Poppela ...

Tadej Pogačar bo po današnji preizkušnji nato odpotoval v domovino, kjer ga v sredo čakata dva sprejema, prvi bo ob 18. uri v Ljubljani na Kongresnem trgu, drugi ob 20. uri v domači Komendi.