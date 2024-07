Srce Tadeja Pogačarja se je še posebej ogrelo

Za Tadeja Pogačarja je zmaga na letošnji Dirki po Franciji pomenila izjemen uspeh z različnih zornih kotov. Po dveh težkih preizkušnjah na prejšnjih izvedbah je dobil novo zadovoljstvo na dirki vseh dirk. Že tretje. Med velikimi zmagovalci letošnjega Toura je tudi njegova partnerka Urška Žigart, ki ga je podpirala na njegovi poti. Pogačar je skozi celotno dirko dokazoval svojo superiornost, blestel v najtežjih gorskih etapah, izpostavljal moštveni duh, ki mu ogromno pomeni, postavljal številne nove mejnike v svetu kolesarstva. Ker se za dobrim konjem vedno praši in ker ima kolesarstvo še vedno stigmo iz preteklosti, ki je povezana z dopingom, je moral med tritedenskim popotovanjem odgovarjati tudi na neprijetna vprašanja v zvezi s to tematiko. A je dal tudi po koncu Toura jasen odgovor s težo. Zdaj sledi zaslužen počitek, nato pa bo misli usmeril k olimpijskim igram in predvsem na svetovno prvenstvo v Zürichu, kjer bi rad oblekel častitljivo mavrično majico, ki pripada svetovnemu prvaku.

Za Tadejem Pogačarjem je perfekten Tour de France. Osvojil ga je tretjič v karieri, prestavljal je številne mejnike. Pohvali se lahko, da je na obeh letošnjih Grand Tourih (Giro in Tour) osvojil dvanajst etap – po šest na obeh –, kar je največ v zgodovini. Pri obeh zmagah je 39-krat osvojil majico vodilnega, kar je nov najboljši dosežek in je tudi v tem segmentu presegel legendarnega Eddyja Merckxa. Po letu 1998 je prvi v svetu kolesarstva ponovil uspeh Marca Pantanija, ki je kot zadnji osvojil Giro d'Italia in Tour de France v enem letu.

Kolesarji ekipe UAE Emirates so kot družina in to venomer izpostavlja tudi Tadej. Foto: Guliverimage

"Rad bi, da počiva v miru. Ni bil kolesar, ki bi ga jaz lahko spremljal v svojih časih. Veliko zgodb sem slišal. Štartali smo v Firencah, šli po klancih, kjer je treniral. Na Giru smo imeli veliko Pantanijevih klancev. Na cesti sem veliko slišal, zlasti na Giru. Nikoli ne vem, kako ste ga vi občutili, a je bil eden največjih. Moram reči, da je bilo njegovo ime letos velikokrat omenjeno."

Številke govorijo svoje, Tadej govori svoje na cesti in zunaj nje. In če bi moral izpostaviti eno stvar, ki mu pomeni največ na Touru, je po krajšem premisleku izstrelil kot iz topa: "Trenutek z ekipo na cilju v Nici je bil nekaj neverjetnega. Srce se mi je ogrelo. Težko odgovorim. V glavi mi bo ostalo, ko smo skupaj stali. Tudi veliko trenutkov na Touru je bilo noro dobrih."

Kolikokrat je kdo nosil majico vodilnega na Grand Tourih v enem letu:

Kolesar Leto Giro Tour Vuelta Skupno POGAČAR, Tadej 2024 20 19 39 MERCKX, Eddy 1970 14 23 37 FROOME, Chris 2017 15 19 34 MERCKX, Eddy 1972 15 17 32 MERCKX, Eddy 1973 21 11 32 MERCKX, Eddy 1974 9 21 30 INDURAIN, Miguel 1992 20 10 30

"Dobro ravnovesje je bilo"

Etapa z vzponom na Col du Galibier mu je dala dodatno moč, samozavest, je razlagal novinarjem po koncu Toura. Tam se je prvič tik pred vrhom prelaza otresel Jonasa Vingegaarda in se nato pri spustu odpeljal naprej.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta velika tekmeca, ki drug na drugega pritiskata, da sta iz leta v leto še boljša. Foto: Guliverimage

Mnogi se sprašujejo, kako je mogoče peljati Giro in Tour v enem letu in ob tem oba celo osvojiti. Pri UAE Emirates so natančno razdelali načrt, zelo pomembno pa je bilo tudi obdobje med obema tritedenskima dirkama: "Precej enostavno je bilo po Giru. Nekoliko sem se odpočil. Z Urško sva skupaj preživela nekaj časa. Veliko mi pomaga, da se spočijem. Potem sva šla na priprave na Isolo 2000. Ona se je dobro pripravila na Dirko po Švici, osvojila dva dresa za zmago na državnem prvenstvu. Oba sva si želela takšnih priprav. Veliko sva se podpirala med Girom in Tourom."

O tem, da bi se s tema dirkama morebiti preveč utrudil, ni bilo govora, saj je bilo vse jasno načrtovano: "Decembra se naredi program, na katere dirke želiš iti. Najprej sem se osredotočil na Giro. Nisem imel veliko dirkalnih dni. Dobro ravnovesje je bilo."

Največ etapnih zmag na dirkah Tour de France in Giro d'Italia v eni sezoni od druge svetovne vojne, brez sprinterjev:

Leto Kolesar Giro Tour Skupno 2024 POGAČAR, Tadej 6 6 12 1970 MERCKX, Eddy 3 8 11 1969 MERCKX, Eddy 4 6 10 1972 MERCKX, Eddy 4 6 10 1974 MERCKX, Eddy 2 8 10 1952 COPPI, Fausto 3 5 8 1982 HINAULT, Bernard 4 4 8

Težki izkušnji v zadnjih dveh letih, ki sta ga sesuli

Pred tretjim zmagoslavnim Tourom sta sledili dve učni uri, iz katerih je veliko odnesel. Dvakrat je moral priznati premoč Vingegaardu: "Leta 2021 sem imel slab dan. Veliko udarcev sem prejel in sem se sesul. Imel sem slab dan, naredil napako. Nikdar se nisem dvignil. V leto 2023 sem šel zelo optimistično. Osvojil sem Dirko po Flandriji, Amstel, Valonsko puščico, Pariz–Nica. Zelo samozavesten sem bil. Potem sem si na Liege–Bastogne–Liege poškodoval zapestje. Slabe priprave sem imel za Tour, saj sem lahko le mesec pred tem kolesaril na kolesu. Mentalno in fizično sem se sesul. Okoli mene ni bilo dobro okolje. Vesel sem, da mi je letos uspelo in da sem se dvignil z odličnimi pripravami."

Foto: Guliverimage

Letošnji Tour de France je bil šov v pravem pomenu besede. Že pred začetkom je bilo jasno, da bo tako, ko so bili na štartu štirje velikani tega športa. Ob Pogačarju in Vingegaardu sta se z mislijo po najvišjih mestih igrala tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel. Na žalost je zaradi padca drugi slovenski šampion vnovič predčasno končal francosko popotovanje, a je šov ostal, glavni akter pa je bil na koncu Pogi.

"Veliko udarcev smo si zadali, velika bitka je bila"

"Letos je bilo posebno. Priti na Tour proti Remcu, Jonasu, Primožu in drugim je bilo že nekaj, kar je dvignilo pričakovanja za Tour, za veliko bitko. Bila je bitka. Veliko udarcev smo si zadali. Vsak je pokazal jajca v določenem trenutku dirke. Vsak na dirki jih je pokazal, od prvega do zadnjega. Lep šov je bil. Na koncu sem lahko ponosen, da sem prišel iz te bitke kot zmagovalec. Mislim, da lahko celotno kolesarstvo uživa te trenutke. Lepo je, ko se tako borimo."

Z Jonasom Vingegaardom sta imela spet epske boje. Tokrat je bil zmagovalec slovenski šampion. Foto: Reuters

Tadej ni ničesar prepustil naključju. Ključne etape si je večkrat ogledal in jih prevozil. Zaključni kronometer tolikokrat, da je šlo že partnerki Urški Žigart, s katero živita praktično na trasi nedeljskega kronometra, nekoliko na živce, se je zasmejal: "Nedeljski kronometer sem začel z dobrimi občutki. Užival sem v navijačih. Nato sem se na klancu dobro počutil. Ko dirkaš na Touru in treniraš za te trenutke, te žene naprej. Urška me je že kar malce sovražila, ker sem tolikokrat odpeljal traso kronometra. Tolikokrat sem jo prevozil, saj sem želel videti, kaj lahko naredim. Navijači so navijali. Dali so mi še dodatno motivacijo, da sem šel hitreje."

Želja je posebna majica

Čeprav ni videti, da bi bil utrujen, je poudaril, da je zelo utrujen in potrebuje počitek. V prvi vrsti bi rad videl družino, prijatelje, bil s partnerko Urško. V sredo ga čakata še dva sprejema v Sloveniji – prvi ob 18. uri v Ljubljani, drugi ob 20. uri v domači Komendi: "Zadnje štiri mesece je bilo na polno. Veliko sem bil zdoma. Potrebujem počitek."

Tadej Pogačar bi letos rad oblekel njegovo majico. Foto: Reuters

Vuelta letos ne pride v poštev, kar je dal jasno vedeti po koncu Toura. In to so poudarili tudi njegovi šefi. Njegov osrednji cilj v preostanku koledarskega leta je svetovno prvenstvo v Zürichu, ki bo konec septembra. Želja po mavričnem dresu je namreč velika: "Misli mi uidejo k Vuelti, ker ljudje govorijo o njej. Ampak gre skozi eno uho notri, skozi drugo ven. Moja češnja na torti v drugi polovici leta bi bila, da bi imel dober avgust. Da se pripravim na svetovno prvenstvo in vidim, kako bo tam. Mathieu van der Poel je res videti dobro v majici svetovnega prvaka, ampak mu jo želim letos vzeti. Bomo videli, enkrat si želim osvojiti mavrično majico. Imam pa še čas," je izpostavil eno od želja.

Jasen odgovor, kako se spopada na vprašanja, povezana z dopingom

Za dobrim konjem se vedno praši. Glede na zgodovino športa se morajo zdajšnji kolesarji velikokrat ubadati tudi z vprašanji v povezavi z dopingom. Lani se je na primer Jonas, letos Pogi. O tem, kako se slovenski šampion spopada s tem, je za zaključek jasno povedal: "Vedno bodo dvomi v našem športu. Vedno bodo tisti z zavistjo, nastrojeni, če nekdo zmaguje. Če ni takšnih ljudi, nisi uspešen. Vedno bo kdo govoril nekaj slabega o drugem. V kolesarstvu sta WADA in UCI veliko denarja in časa investirala v to, da je ta šport postal čist. To je v splošnem eden najbolj čistih športov, sploh zaradi vseh dogodkov iz preteklosti. Takrat je bilo veliko zlorab. Ni dobro, da tvegaš življenje za boljše dosežke. Neumno je to. Kolesariš do 35. leta, a tvegaš življenje po tem. Zakaj? Vendarle je to igra. Jasno, da želiš kot posameznik zmagovati, vendar je najpomembneje, da si zdrav. Že tako na dirkah pritiskamo drug na drugega. Zato ni pametno, da bi na telo pritiskali še bolj. Neumno bi bilo."