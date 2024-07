Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard brez Vuelte

"Misli mi uidejo na Vuelto, ker ljudje govorijo o njej. Ampak gre skozi eno uho notri, skozi drugo ven. Moja češnja na torti v drugi polovici leta bi bila, da bi imel dober avgust. Da se pripravim na svetovno prvenstvo in vidimo, kako bo tam," je zmagovalec letošnje Dirke po Franciji Tadej Pogačar na novinarski konferenci poudaril, da je zaključil z Grand Touri v letošnjem letu.

Z Girom d'Italia in Dirko po Franciji je vendarle že osvojil dve veliki dirki, ki imata v kolesarstvu posebno veljavo. Tudi šefi so dejali, da ne bi bilo smotrno, če bi se odločil za odhod v Španijo. Prav tako je Tadej večkrat izpostavil, da mu je velik cilj mavrična majica, ki jo dobi svetovni prvak. In ker je letošnja trasa svetovnega prvenstva v Švici takšna, ki bi lahko njemu ustrezala, bo naredil vse, da bi se septembra do nje morda dokopal. Za zdaj pa je še pod vtisom velikega zmagoslavja na dirki vseh dirk, ki jo je osvojil trikrat v karieri: "Težko je opisati trenutke. Vse je noro, bi rekel."

Vingegaard vesel, da je po daljšem ležanju v bolnišnici sploh vozil Tour

Na Vuelti ne bomo videli niti Jonasa Vingegaarda, ki je psihično in fizično izčrpan po Touru. "Ne, ne bom vozil Vuelte. Bom jo v prihodnosti, a ne letos," je dejal in se navezal, kako težko obdobje je preživljal: "Najprej je lepo biti na tako visoki ravni, po vsem, kar se je zgodilo s padcem. Da sem bil drugi na Touru, je velik rezultat. Nisem osvojil Toura, a ko bom čez čas gledal nazaj, bom morda še bolj ponosen na drugo mesto kot sicer."

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard: tekmeca, ki dvigujeta drug drugega. Foto: Reuters

Neoptimalne priprave mu dajejo upanje za prihodnje leto, da se bo spet podal v bitko za skupno zmago na francoski kolesarski pentlji: "Le en mesec in pol treninga sem imel, kar je daleč od idealnega. 12 dni sem bil v bolnišnici, od tega 8 dni na intenzivni negi. Nisem smel sploh iz postelje. Veliko treninga izgubiš, moči. To mi daje vero, da lahko naslednje leto naredim bolje."