Junaka letošnjega Gira in Toura Tadeja Pogačarja bodo ljubitelji kolesarstva v sredo, 24. julija, lahko pozdravili kar dvakrat. Najprej ob 18. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani, ob 20. uri pa mu krajani pripravljajo sprejem še v domači Komendi.

Tadej Pogačar, nesporni junak letošnje Dirke po Italiji in Dirke po Franciji, se bo tik pred olimpijskimi igrami v Parizu, ki se bodo začele v petek, 26. julija, ustavil v domovini.

Ljubitelji kolesarstva ga boste lahko v sredo, 24. julija 2024, najprej lahko pozdravili na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo sprejem ob 18. uri, ob 20. uri pa se bo Pogi ustavil še v domači Komendi. Sprejem bo pred občinsko stavbo, so sporočili iz občine Komenda. In mimogrede, tamkajšnje krožišče, ki so ga domačini maja prebarvali v roza barvo, bo kmalu spet dobilo rumeno osvežitev.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Preberite še: