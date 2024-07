S kronometrom v Nici se bo danes končala 111. izvedba najprestižnejše kolesarske dirke na svetu, Dirke po Franciji. Na njej kraljuje številka ena moškega kolesarstva Tadej Pogačar, ki se je v soboto v zaključku odpeljal najbližjemu zasledovalcu v skupnem seštevku Jonasu Vingegaardu in še petič na letošnjem Touru slavil etapno zmago.

25-letni Slovenec se je v zadnjih dneh soočil s kritikami na račun nizanja zmag, oglasil se je celo Lance Armstrong, ki so mu zaradi kršitve protidopinških pravil vzeli vseh sedem skupnih zmag na Touru, in se obregnil ob to, da Pogačar prepogosto zmaguje in da bi moral občasno zmago prepustiti tudi konkurenci.

"Lani jih nisem slišal govoriti podobno"

Na Pogačarjevo zmagovanje je s prstom pokazal tudi športni direktor Visma | Lease a Bike Merijn Zeeman, ki se je odkrito spraševal, ali ni Pogačar na tem Touru preveč požrešen.

Šef kolesarske ekipe Soudal-Quick Step Patrick Lefevere se je obregnil ob besede iz tabora Jonasa Vingegaarda in dejal, da tako govorijo slabi poraženci. Foto: Guliverimage

Na njegove besede se je za flandrijski medij HLN odzval šef kolesarske ekipe Soudal-Quick Step Patrick Lefevere, ki je pogosto brez dlake na jeziku. "Lani (ko so zmagovali sami, op. a.) jih nisem slišal govoriti podobnih stvari. Vse skupaj spominja na besede slabega poraženca," je dejal Belgijec in dodal, da ga Pogačar navdušuje s svojimi triki in uživanjem na kolesu.

Lefevere upa, da bi nekoč tudi debitantu na Touru Remcu Evenepoelu, ki je trdno na tretjem mestu skupnega seštevka, uspelo osvojiti rumeno pentljo: "Upam, da bo Remco nekoč zmagal na Touru, a tudi Tadej ni toliko starejši. Remco nima sreče, da mora dirkati proti Eddyju Merckxu današnjega časa."

Remco Evenepoel se na svojem prvem Touru odlično drži in ga bo, če ne bo neprijetnosti, končal na zmagovalnem odru. Foto: Reuters

"Če imaš dobrega odvetnika ..."

Belgijec se je dotaknil še govoric o predčasnem slovesu Evenepoela od Soudal-Quick Step. "Nisem Madam Soleil (nekdanja francoska astrologinja, op. a.) ..., a mi imamo pogodbo do konca leta 2026. Če nekdo želi oditi, ima njegov odhod določeno ceno. To nam ne bi bilo všeč, ampak v redu. So pogodbe zato, da se jih lahko razdre? Da, še posebej, če imate dobrega odvetnika," je v svojem slogu sklenil Lefevere.