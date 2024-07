Kako zadovoljni ste, da je Tadej Pogačar odpeljal takšen Tour de France, v luči gorskih etap, v katerih je deklasiral tekmece?

Super vesel sem. Ne le zaradi zmag, ampak zaradi odnosa moštvenih kolegov. Vsi so verjeli. Skupno delo je. Po Giru so fantje trdo delali – na vseh področjih. Naredili smo načrt, šli na priprave na Isolo, kjer so fantje minimalno desetkrat odpeljali petkov klanec. Želeli so osvojiti tisto etapo in Tadej jo je. Danes je sledil nova v njegovi režiji.

Ko ste začeli načrtovati letošnje leto, ali je bil Giro pri Tadeju Pogačarju le "vmesna" postojanka in Tour de France osrednja?

Ko se je Giro začel, je bil Giro v prvotnem planu. Pred Girom je bila misel, da ne bi porabili preveč energije. Na koncu je bilo videti kot dober poligon za Tour de France. Pomembno je bilo, da se je po Giru dobro regeneriral in se je naredil pravšnji načrt, ki so ga s fanti odlično izpeljali.

Tadej Pogačar je v soboto osvojil še peto etapo na letošnji Dirki po Franciji. Foto: Reuters

Kakšna čustva zaigrajo ob takšnem uspehu?

V prvi vrsti se zavedamo, da smo vložili veliko dela, da je bil takšen končni rezultat. Veliko smo načrtovali. Včasih se morda ne zdi najboljša ideja nastopiti na Giru d'Italia in Dirki po Franciji. Dobro delo se poplača. Vem, da ostali tudi trdo delajo. Jonas Vingegaard je zmagal dvakrat zapored, kar nam je dalo več motivacije za še več dela. In to na vseh področjih – prehrana, aerodinamika, raztegnjenost, elastičnost, aeropozicija, vetrovnik …

Ali ste povsem mirni, ko gledate Tadeja Pogačarja na trasi?

V celoti smo osredotočeni na načrt in kako ga izpeljati. Osredotočeni smo nase, kar je pomembno. In to nas je pripeljalo do rezultata.

Foto: Ana Kovač Tadej vedno pripravi kakšno presenečenje na klancih. Kako gledate tovrstno dirkanje?

Tadej je perfekten kolesar. Z njim je vse enostavno. Neverjeten kolesar je. Imeti takšnega kolesarja v ekipi je privilegij.

Kje vidite pri njem največjo spremembo na letošnjem Touru? Videti je bolj samozavesten.

Bolj samozavesten je vase, v ekipo. Odličen motivator je in odlična atmosfera je v naši ekipi. Vse skupaj pripelje do takšnega dosežka.

Kakšna oseba je Tadej, ki je le še eno etapo oddaljen od tretjega naziva najboljšega na Dirki po Franciji?

Preprost je. Nikdar ni težav z njim. Vedno je spoštljiv.

