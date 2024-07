Tadej Pogačar je v petek vnovič demonstriral izjemno predstavo in se na zaključnem vzponu Isola 2000 osrednjim tekmecem za rumeno majico odpeljal. Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel nista mogla slediti napadu. Slovenski šampion je vrtel pedala na vso moč, na koncu pa se je razveselil četrte etapne zmage na Touru, kar je njegova največja bera na eni izvedbi. A dirke še ni konec.

Andrej Hauptman je po cilju v Isoli 2000 zbranim novinarjem spregovoril o načrtu, ki so ga imeli v ekipi UAE Emirates pred petkovo gorsko etapo: "Naš načrt je bil, da ostanemo skupaj. Na prvem klancu je bil zraven Nils Politt. Odlično delo je opravil. Celotna ekipa je naredila odlično delo. A ne le danes. Celoten Tour de France. Neverjetno je."

Hempi ohranja mirno glavo

Prednost je tako velika, da bi marsikdo pomislil že na končno zabavo in skupno zmago. A temu ni tako pri Hauptmanu, čeprav Vingegagard na drugem mestu zaostaja 5:03: "Ne, ne, ne. Pred nami sta še težka dneva. Ostati moramo varni. To je ključno. Zaključni kronometer mora Tadej opraviti dobro."

Tadej Pogačar vozi svoj Tour de France. Foto: Guliverimage

Evforije v ekipi ni, zato odgovorni tudi nimajo težav z njenim morebitnim brzdanjem: "Po cilju je treba takoj pozabiti na to, kaj se je zgodilo, in iti dan za dnem. Če imaš prednost treh ali petih minut, ni nobene razlike. Če se obrne, se lahko hitro vse obrne obratno in je treba ostati zbran. Prva stvar, ki jo moraš narediti po etapi, je proces regeneracije in počitka. Moraš iti zgodaj spat. V soboto sledi zelo zahtevna etapa, zato moramo iti v ta dan, kot da se ni nič zgodilo."

Ali je stresno, ko Tadej tako zgodaj napade? "Zelo stresno."

Po petkovi simultanki se je prednost Pogačarja v skupnem seštevku še povečala. Vingegaard na drugem mestu zaostaja 5:03, Evenepoel na tretjem 7:01. Oba sta skupaj prikolesarila v cilj z 1:42 zaostanka za Tadejem. O tem, ali je pričakoval takšen zaostanek najbližjih tekmecev, je Hempi odgovoril: "Vedeli smo, da je Tadej v zelo dobri formi. Pričakovali smo, da bo bolj izenačeno. A tako je."

Tadej je v najboljši formi, poudarja Hauptman. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na Sportalovo vprašanje, ali čuti stres, ko se Tadej odloči za skoke na zaključnih klancih, zlasti tako daleč od cilja, kot je bilo danes, ko je napadel osem kilometrov pred prečkanjem ciljne črte, je dejal: "Zelo stresno. Ko napadeš osem kilometrov do cilja, se ti lahko zgodi, da prideš v krizo in ti zmanjka goriva. Ne bi bilo prvič. Zadnje kilometre je bilo lažje, ker smo videli, da je Tadej danes izjemen."

Pogi je na zelo dobri poti, da po Giru d'Italia osvoji še Tour de France in se kot prvi po letu 1998 pohvali s tovrstnim dosežkom. Nazadnje je to uspelo Marcu Pantaniju. "Letošnje leto dirka na visoki ravni. Zdaj je še na višji ravni," se je Hauptman dotaknil razlike pri Pogačarjevi pripravljenosti na Giru in Touru, nato pa na vprašanje, ali je Tadej boljši kot kdajkoli prej, pristavil: "Najboljši."

"Že decembra se je odločil"

Že od njegove prve dirke v letošnjem letu, Dirke Strade Bianche, tekmuje na zelo visoki ravni. Ohranjati takšno raven forme je zelo težko. A Pogi je kolesar z izjemnimi sposobnostmi, s katerimi navdušuje kolesarsko srenjo: "Ni bilo lahko držati takšno formo, ampak Tadej je mentalno zelo močan. Decembra se je že odločil, da bo šel na Giro in Tour. Po Touru se lahko sprosti."

Koliko zmag ima Tadej Pogačar na letošnjem Touru? Odgovor kaže sam. Foto: Reuters

Zadnja dva Toura se mu nista izšla, kot si je želel, in je moral priznati premoč Vingegaardu. Zdaj je na drugi poti. Na poti, da tretjič v karieri osvoji sveti gral. Na vprašanje, koliko sta ga gnala "poraza" v zadnjih dveh letih, je Hauptman sprva odgovoril ostreje: "Drugo mesto na Touru ni poraz. Drugo mesto in zmagati dve, tri etape je dober rezultat." Na pripombo, da je bilo mišljeno v luči boja za prvo mesto, ker je Tadej po duši rojen zmagovalec in ga naprej ženejo zmage, je nato dodal: "Moramo se zavedati, da so vsi kolesarji vrhunski. Jonas je vrhunski, Remco je vrhunski. Če si drugi, si še vedno pri vrhu."

Do konca Toura in velikega zmagoslavja Tadeja Pogačarja in celotno ekipo UAE Emirates ločita še dva dneva. Slovenski športni direktor kot vedno opozarja na previdnost in na to, da je cilj šele v nedeljo v Nici: "Najpomembnejše bo, da fantje držijo Tadeja na varnem. Da smo skupaj. Jutri je zelo zahtevna etapa. Neprestano je gor, dol. Ni ravnine. Zahtevni spusti in vzponi so. Nato sledi še težak kronometer. Morali bomo biti zbrani. Predvsem na zadnjem spustu."

