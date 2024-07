Pogačar popravil povprečje zmag: Zdaj je lepo uravnoteženo

"Danes je bila kraljevska etapa Toura, če že ne kraljevska, pa ena najtežjih. Tukaj smo trenirali med Girom in Tourom, fantom sem že takrat rekel, kako bomo vozili in kje bom napadel. Točno tako se je tudi zgodilo," je po svoji četrti etapni zmago na letošnjem Touru in že petnajstič v karieri na francoski pentlji za RTV Slovenija povedal Tadej Pogačar.

Popravil povprečje

"Ta Tour je zame neverjeten. Recimo, da sem letos s štirimi zmagami uravnotežil svoje povprečje, saj sem imel lani le dve. Zdaj imam povprečje treh etapnih zmag z vsakega Toura," se je še smejalo slovenskemu asu, ki je zdaj v odličnem položaju, da po letih 2020 in 2021 še tretjič v karieri osvoji prestižni Tour de France.

Danes je s svojo ekipo UAE Emirates izpeljal brezhibno taktično dirko, Vingegaardova Visma | Lease a Bike je morda imela kakšen načrt za napad, v ubežno skupino je poslala celo tri svoje kolesarje, a to na koncu ni obrodilo sadov. Vingegaard je bil ob zaključnem Pogačarjevem napadu povsem nemočen.

"Bonnett je res zastrašujoč"

A danes so morali kolesarji pred zaključnim klancem premagati še dva impozantna alpska klanca, Col de Vars in Cime de la Bonette, ki je z 2.802 metroma nadmorske višine predstavljal najvišjo točko letošnje dirke. "Ja, Bonnett je res zastrašujoč, in ko smo prišli na vrh, sem samo pogledal Adama (Yatesa, op. p.) in mu rekel: 'Oh, kako dolg klanec!' Na dirki se je izkazal za res napornega, na treningih na njem lahko uživaš, saj lahko izpustiš zadnji kilometer," je dogajanje še povzel vodilni kolesar 111. Toura in se zahvalil moštvenim kolegom: "Na srečo smo imeli dobro ekipo, dobro smo prekolesarili Bonnet in tudi en klanec prej, nismo šli z glavo skozi zid, pokazali smo, da smo super ekipa."

Pogačar je osvojil še četrto etapo na letošnji dirki in popravil povprečje, saj je lani zmagal le na dveh. Foto: Reuters

V zaključku etape, ko je enega za drugim prehitel še zadnje preživele ubežnike, Richarda Carapaza, Simona Yatesa in Mattea Jorgensona, je nekoliko nervozno pogledoval nazaj. Zakaj? "V zadnjem kilometru sem bil že precej brez energije, ko sem prehitel Richarda in Simona sem bil povsem na meji, ko sem prišel do Mattea, sem že malo izčrpal noge in sem se malce bal, da se bo vrnil in me prehitel," je v smehu razlagal prirediteljem dirke.

Zdaj je razlika že res lepa

V skupnem seštevku ima zdaj pred zadnjima dvema etapama dirke že več kot pet minut prednosti pred Vingegaardom in več kot sedem pred Evenepoelom. "Zelo vesel sem razlike, ta je zdaj že res lepa. Ta zmaga ogromno pomeni za glavo, v zadnja dva dni grem lahko bolj sproščeno. Ne popolnoma, seveda, še vedno bo treba paziti, a me velika prednost zelo pomirja," še pravi Pogačar.

Jutri kolesarje čaka še ena zahtevna etapa, zadnja gorska na letošnji dirki. Od Nice do La Couilloleja bodo morali premagati 133 kilometrov in okoli 4.600 višincev. "Jutri bomo morda postili pobeg in samo uživali na cestah, na katerih treniram skoraj vsak dan. Če bo vroče, se utegne zgoditi marsikaj, ampak zame je ta etapa najlepša na tem Touru, poznam vsako luknjo na cesti in se že veselim jutrišnjega dne."

