Še ena fantastična predstava kralja Toura Tadeja Pogačarja!

Dirka po Franciji, potek 19. etape:

Cilj: Tadej Poačar (UAE Emirates) je zmagovalec kraljevske etape in se je še utrdil v skupnem vodstvu na Touru! Proti Vingegaardu in Evenepoelu je slovenski as pridobil še minuto in 41 sekund.

2 km do cilja – Pogačar je prehitel še Jorgensona in drvi proti svoji četrti etapni zmagi na letošnjem Touru.

3 km do cilja – Pogačar je ujel še Simona Yatesa in mu zdaj do Jorgensona manjka le še 18 sekund. Slovenec je proti Vingegaardu in Evenepoelu pridobil že več kot minuto in pol.

3,5 km do cilja - Pogačar je ujel Carapaza in se vodilnemu Jorgensou približal na 38 sekund, med obema kolesarjema je samo še Simon Yates. V ozadju je Evenepoel poskusil z napadom na Vingegaarda, pa mu Danec ni pustil zbežati.

5,6 km do cilja – Jorgenson vozi 26 sekund pred Simonom Yatesom in 40 pred Richardom Carapazom, Pogačar se je vodilnemu Američanu približal na 1:10, ima pa že več kot minuto prednosti pred Vingegaardom in Evenepoelom.

6,5 km do cilja – Jorgenson vozi 40 sekund pred Carapazom in Simonom Yatesom ter 1:44 pred Pogačarjem. Slovenec ima že skoraj minuto prednosti pred Vingegaardom in Evenepoelom.

7,7 km do cilja – Pogačar je zdaj vozi 2:09 za vodilnim Jorgensenom in že pol minute pred Vingegaardom in Evenepoelom. Danec očitno nima najboljšega dne, tudi Belgijec se ga utegne otresti.

8,7 km do cilja – Tadej Pogačar je sprožil napad v skupini favoritov! Vingegaard in Evenepoel mu ne moreta slediti, slovenski as tako pridobiva še dodatne sekunde v skupnem seštevku.

9,7 km do cilja – Richard Caparaz se je pognal v lov za Jorgensonom.

10 km do cilja – V skupini favoritov so okoli Pogačarja le še Adam Yates, Joao Almeida, pa Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Derek Gee in Mikel Landa. Medtem je Jorgenson v ospredju prednost pred tremi zasledovalci (Carapazom, Keldemranom in Simonom Yatesom) povečal na pol minute.

11 km do cilja – Matteo Jorgenson ima 22 sekund prednosti pred Carapazom, Keldermanom in Simonom Yatesom in 3:17 pred zdaj že močno razredčeno skupino favoritov, na čelu katere vztraja Adam Yates.

13,5 km do cilja - Iz vodilne skupine je napadel Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). Med favoriti 3:22 za čelom dirke je še vse mirno.

14 km do cilja – Pogačarjevi navijajo tempo v glavnini, Sivakov in Soler sta se že iztrošila, tempo diktirata Adam Yates in Joao Almeida. Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel sta se prilepila za Pogačarjevo kolo. Prednost šesterice ubežnikov je padla na 3:40.

16,1 km do cilja – Kolesarji so se pognali na zaključni vzpon dneva, Isola 2000 je dobrih 16 kilometrov dolg klanec prve kategorije s 7,1-odstotnim povprečnim naklonom, Posebej strm je začetek vzpona. Vodilna šesterica ga je začela 4:04 pred skupino favoritov okoli rumene majice.

35 km do cilja – Na spustu so ubežniki nekaj malega pridobili in zdaj vozijo 4:13 pred glavnino, na čelu te še vztrajajo Pogačarjevi kolegi iz UAE-ja.

57 km do cilja – Richard Carapaz je osvojil še 20 gorskih točk na Bonettu, te pa so se zaradi najvišje točke Toura še podvojile, kar pomeni, da je Ekvadorec s 97 točkami prevzel vodstvo razvrstitvi za pikčasto majico. Vodilna šesterica je najvišjo točko letošnjega Toura prečkala 3:34 pred skupino favoritov z rumeno majico. Zdaj sledi kar 40 kilometrov spusta do vznožja zaključnega klanca dneva.

Pogačar ima ob sebi še Joaa Almeido, Adama Yatesa, Pavla Sivakova in Marca Solerja, Vingegaard pa je v skupini favoritov osamljen član Visme, ima pa dva pomočnika v ubežni skupini.

62 km do cilja – Pogačarjevi še naprej stopnjujejo pritisk in so skupin favoritov ubežnikom približali na 3:35. Medtem je vse bolj živahno na zaključnem vzponu dneva na Isoli 2000, kjer bo imel Pogačar imenitno podporo slovenskih navijačev. Ga bo tudi ta ponesla do nove zmage?

Nogometno navijaško vzdušje na zaključnem vzponu:

68 km do cilja – Do vrha La Bonetta je še 11 kilometrov, Pogačarjeva ekipa UAE Emirates pa na čelu glavnine s hudim tempom skrbi za selekcijo. Gčavnina je pravzaprav že pošteno razpadla in je zdaj bolj ali manj le skupina favoritov. Stik so že izgubili Jan Tratni, Bart Lemmen, Julien Bernard, Geraint Thomas, Felix Gall ... Tudi vodilna šesterica se še močno trudi in vzdržuje dobre štiri minute prednosti pred skupino z rumeno majico. Grupetto z zeleno majico vozi 13:34 za čelom dirke,

75 km do cilja – Vodilna skupina na hudem klancu razpada, Prudhomme, Van Wilder in Onley so izgubili stik s kolegi ubežniki, tudi v glavnini pa je ekipa UAE Emirates navila tempo in se je vodilnim približala na štiri minute zaostanka.

Pogačar si želi zmage

"Mislim, da je to moj najboljši Tour, imam odlične noge. Nekaj je bilo debate, ali je kraljevska etapa danes ali je bila v nedeljo, ampak tudi to bi bilo lepo dobiti. Če se ponudi priložnost, bom poskusil, vsekakor bi bila zmaga lepo poplačilo za ves vložen trud. Vsi bodo imeli svoje načrte, mislim, da se bo odločalo šele kakšen kilometer do cilja," je pred etapo za Eurosport povedal slovenski as Tadej Pogačar.

Medtem se na zaključnem vzponu današnje etape že zbirajo navijači, tudi Pogačar bo imel bučno podporo:

80 km do cilja – Kolesarji se že vzpenjajo na Cime de la Bonette, 22,9 kilometra dolg klanec ekstra kategorije s 6,9-odstotnim povprečnim naklonom. Vrh je na 2.802 metrih nadmorske višine in to je tudi najvišja točka letošnjega Toura. Vodilna deveterica ima 4:29 prednosti pred glavnino in 10:20 pred grupettom.

102 km do cilja – Richard Carapaz je dobil prvi gorski cilj dneva in z novimi 20 točkami v razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki napredoval na tretje mesto. Le še za točko zaostaja za Vingegaardom, ki danes namesto Pogačarja nosi pikčasto majico. Vodilna deveterica je vrh Varsa prečkala 3:19 pred glavnino in 8:36 pred skupino z zeleno majico. Po kakšnih 20 kilometrih spusta kolesarje čaka še zahtevnejpi klanec na Cime de la Bonette.

109 km do cilja – Vodilna deveterica, Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike), Simon Yates (Jayco-AlUla), Nicolas Prodhomme (Decathlon-Ag2r La Mondiale), Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step), Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels) in Oscar Onley (Team dsm-firmenich PostNL) ima zdaj že skoraj dve minuti prednosti pred glavnino. Na čelu te so kolesarji Pogačarjevega UAE Emirates. Grupetto z zeleno majico ima že šest minut zaostanka za vodilnimi.

V ubežni skupini je v skupnem seštevku najvišje uvrščen Jorgenson, ki ima za Pogačarjem dobrih 22 minut zaostanka. Carapaz je potencialno v boju za pikčasto majico. Do zdaj je zbral 37 točk, pred njim so v tej razvrstitvi Pogačar (77), Vingegaard (58), Evenepoel (42) in Lazkano (41). Na obeh gorskih ciljih ekstra kategorije je za zmagovalca na voljo 20 točk.

116 km do cilja – Simon Yates je ujel vodilno osmerico, nova močna ubežna skupina pa je prednost pred glavnino povečala na minuto.

Vingegaard: Naredil bom vse, kar lahko

"To je le še ena od številnih izjemno zahtevnih etap, moram se le boriti naprej in verjeti, da je še mogoče. To je etapa po moji meri in upam, da bom imel danes dobre noge, naredil bom vse, kar lahko, na koncu pa bomo videli, kaj to pomeni. Mislim, da sem se dobro spočil in sem privarčeval nekaj enerige ja zaključek dirke," je za Eurosport pred etapo povedal Jonas Vingegaard.

118 km do cilja – V ospredju je ostala sedemnajsterica z Jorgensonom in Keldermanom, medtem je Laporte zaostal in zdaj vozi v prvi skupini zasledovalcev on Bernalu in Carapazu osem sekund za čelom dirke. Glavnina, na čelo katere so se postavili kolesarji Pogačarjevega moštva UAE Emirates, vozi 41 sekund za vodilnimi, v glavnini pa imata težave slediti hudemu tempu tudi Wout van Aert (Visma) in Wout Poels (Bahrain).

120,7 km do cilja – Začel se je vzpon na Col de Vars, 18,8 kilometra dolg klanec ekstra kategorije s 5,7-odstotnim povprečnim naklonom. Carapaz in Bernal se približujeta čelu dirke, vodilna skupina pa se je že močno razredčila. Tudi iz glavnine že izpadajo sprinterji. Te danes čaka izjemno naporen dan.

122 km do cilja – Ubežna skupina ni složna, njena prednost hitro kopni, iz glavnine sta napadla Južnoameričana Richard Carapaz (EF Education - Easy Post) in Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Pogačar in njegovi kolegi so povsem mirni.

124 km do cilja – Razlika med ubežniki in glavnino se je ustalila pod minuto, v tem trenutku znaša 55 sekund, Kolesarji so v Guillestru opravili z letečim ciljem, ki ga je dobil Bryan Coquard (Cofidis). Vsak čas se bo začel prvi kategorizoran vzpon dneva.

130 km do cilja – Prednost velike in nevarne ubežne skupine je narasla na minuto. Na čelu glavnine UAE-ju pri narekovanju tempa pomaga še EF Education - Easy Post, ki sicer ima svojega člana med ubežniki.

Bežijo Jorgenson, Laporte, Kelderman (Visma), Juul Jensen (Jayco), Kwiatkowski (Ineos), Prodhomme (Decathlon), Haig (Bahrain), Van Wilder (Soudal), Hindley (Red Bull), Madouas (Groupama), Powless (EF), Van Moer (Lotto), Coquard (Cofidis), Formolo, Lazkano (Movistar), Rodríguez (Arkéa), Barguil, Onley (dsm), Cort, Abrahamsen (Uno-X), Burgaudeau in Turgis (TotalEnergies).

135 km do cilja – V begu je 22 kolesarjev, njihova prednost pred glavnino pa je narasla na pol minute. Pogačarjev UAE Emirates poskuša na čelu glavnine nadzorovati dogajanje. Med ubežniki so celo trije člani Visme, poleg Jorgensona in Laporta še Wilco Kelderman.

140 km do cilja – Glavnini je malce ušla velika skupina kolesarjev, v kateri sta tudi člana Vingegaardove ekipe Visma | Lease a Bike Christophe Laporte in Matteo Jorgenson.

144,6 km do cilja – Direktor dirke je pri kilometru nič zamahnil z zastavico in kraljevska etapa 111. Toura se je začela tudi zares! Takoj so se začeli napadi na čelu glavnine.

Start: ob 12.20 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, približno deset minut kasneje naj bi se dirka začela tudi zares. Na startu danes ni Švicarja Stefana Künga (Groupama – FDJ). Ta je že 32. kolesar, ki je letošnji Tour končal predčasno.

Dobrodošli, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je že 19. etapa 111. Dirke po Franciji in ta bo naravnost brutalna. V 145 kilometrih kolesarje čaka več kot 4.500 višinskih metrov, povzpeli se bodo na najvišjo točko letošnje dirke, nosilec rumene majice Tadej Pogačar pa je današnjo preizkušnjo izbral za kraljevsko. Danes lahko pričakuje napade Jonasa Vingegaarda.