Tadeja Pogačarja so danes spet zasrbele noge, kar se je pokazalo v silovitem napadu na predzadnjem od treh vzponov 17. etape Dirke po Franciji. Čeprav se je sprva hitro odlepil od Jonasa Vingegaarda, se je temu uspelo vrniti s pomočjo moštvenih kolegov. Pogačar je v cilj pripeljal na 27. mestu, tik pred Dancem, in za dve sekundi povečal prednost v skupnem seštevku. Se pa je spet izkazal Remco Evenepoel, ki je zaostanek za rumeno majico zmanjšal za deset sekund, a ta še vedno znaša več kot pet minut.

Tadej Pogačar je na vprašanje organizatorja, kako to, da se je tudi danes odločil za napad, priznal, da včasih še sam nima odgovora. "Včasih ne vem, zakaj napadam, tudi jaz ne vem več! Predvidevam, da sem samo užival v vzponu, saj je bil strm in zelo lep, in sem si želel, da bi napadel in preizkusil svoje noge v tem tretjem tednu, hkrati pa poskusil dobiti nekaj prednosti. No, na koncu je bil Remco (Evenepoel, op. a.) tisti, ki je izvedel super napad in se odpeljal naprej. Če ne bi bilo kolesarjev iz ekipe Visma, bi verjetno z Remcom lahko še bolj pritisnila (na Vingegaarda, op. a.) in bi bil razplet drugačen, tako pa so res odlično opravili svoje delo."

🎙 🇸🇮@TamauPogi : « Je ne sais pas moi-même pourquoi j'ai essayé aujourd’hui. Mais j'ai pris deux secondes d'avance sur Jonas et j'en suis heureux. » 😀



💛 L’interview du porteur du #MaillotJauneLCL ⤵️ 💛#TDF2024 pic.twitter.com/Is2upLCKx3 — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 17, 2024

V izjavi za nacionalno televizijo je dodal, da je čutil, da ima tudi danes dobre noge in da lahko nekoliko preizkusi konkurenco v tretjem tednu. "Da se malo potipamo. Moje noge so za tretji teden dirke kar v redu, tudi Remco je videti vse boljše, no, tudi Jonas. Danes je v zadnjih kilometrih imel res dobro ekipo, tako da z Remcom nisva mogla narediti razlike. Tudi Jonas je pokazal, da je za tretji teden v dobri formi," je razmerja moči med favoriti pokomentiral prvi kolesar sveta, ki ga je dirkanje v prvih sto kilometrih spominjalo na stare čase.

Pogačar je še nekoliko povečal prednost pred glavnim konkurentom Jonasom Vingegaardom. Foto: Guliverimage

"Od začetka smo dirkali zelo hitro. Prvih 125 kilometrov je potekalo, kot bi kolesarili v mladinski konkurenci. Nato smo malce pretegnili noge na predzadnjem klancu," je za organizatorje Toura z nasmeškom na obrazu razlagal Pogačar, ki ima pred Vingegaardom zdaj 3:11 minute prednosti (danes je pridobil še dve sekundi), pred Evenepoelom, ki je danes zaostanek zmanjšal za deset sekund, pa že 5:09 minute.

Junak dneva je bi Richard Carapaz, zmagovalec 17. etape:

Vingegaardov sotekmovalec: Prihodnji dnevi bodo drugačni

Čeprav je Vingegaard tudi danes izgubil obračun s Pogačarjem, v ekipi Visme nikakor ne izobešajo bele zastave. Kot je v cilju povedal Tiesj Benoot, Vingegaardov moštveni kolega, se v ekipi ne bodo predali.

"Poskušali bomo zmagati na Touru, čeprav vemo, da bo letos zelo težko. Toda tukaj imamo osem močnih kolesarjev in škoda bi bilo obupati zaradi zelo težkega zadnjega tedna. Seveda bi raje nadoknadili 12 sekund, kot jih 12 izgubili (v primerjavi z Evenepoelom, op. a.), vendar vemo, da zaključek etape danes ni bil najprimernejši za Jonasa. Vemo, da je bilo zelo eksplozivno, kar gre v njegovo škodo. Prihodnji dnevi bodo drugačni," še sporoča Benoot.

V četrtek bo na sporedu razgibana 18. etapa, ki bo kolesarje popeljala od Gapa do Barcelonnetta (179,5 km). Premagati bodo morali 3100 višinskih metrov, na papirju pa bi morala tako kot danes ustrezati ubežnikom.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: