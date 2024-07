Kaj pravita Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard drug o drugem

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta zmagovalca zadnjih štirih Dirk po Franciji. Slovenski kolesarski šampion je na dobri poti k tretji zvezdici na dirki vseh dirk. Oba imata drug do drugega veliko spoštovanja in zaradi njiju je Tour de France še toliko bolj razburljiv v zadnjih letih. Medtem ima slovenski kolesar priložnost, da prestavi mejnika, ki sta v lasti legendarnega Eddyja Merckxa.

Tadej Pogačar leta 2020 in 2021, Jonas Vingegaard 2022 in 2023. To sta zmagovalca zadnjih štirih Dirk po Franciji. Tudi letos sta osrednja protagonista boja za rumeno majico, v zadnji teden pa je z veliko prednostjo vstopil slovenski kolesar. Pogi ima namreč pred zadnjimi petimi etapami kar 3:09 prednosti.

Že pred začetkom Toura sta bila osrednja favorita in nič drugače ni na cesti. Lani je imel težave pri pripravi na osrednji vrhunec kolesarskega leta Pogačar, ki si je na belgijski klasiki Liege–Bastogne–Liege poškodoval zapestje in ni mogel opraviti optimalnih priprav na Tour, letos pa jo je padec zagodel Dancu. Po informacijah, ki so prihajale v javnost, si je zlomil ključnico in rebra, predrta pa je imel tudi pljuča.

Ne glede na vse sta v zadnjih dveh letih krojila vrh največjega kolesarskega praznika v koledarskem letu.

Pogačar: Veliko spoštovanja imava drug do drugega; Vingegaard: Dolgočasno bi bilo, če ne bi bila tekmeca

Takšnih izenačenih dvobojev med dvema kolesarjema Tour v svoji zgodovini še ni doživel. Krepko v zgodovino je treba pogledati, da najdemo kolesarja, ki sta imela neposredne bitke za skupno zmago.

Velika rivala, ki se spoštujeta. Foto: Guliverimage

Če gledamo od leta 2021, ko je Jonas prvič nastopil na Dirki po Franciji in je osvojil končno drugo mesto, je imel Pogi osemkrat zadoščenje – od tega enkrat za skupno zmago leta 2021, ko sta po koncu etape ali skupnega seštevka zasedla prvo in drugo mesto. Vingegaard je bil v tem času trikrat hitrejši od Pogija v etapah, ko sta zasedala prvo in drugo mesto, pohvali pa se lahko z dvema skupnima zmagama.

"Rad imam, kako majhen je in kako hiter je na ravnem. Na klancu je najboljši na svetu. Mislim, da so njegove številke ene najboljših na svetu. Veliko spoštovanja imava drug do drugega. Kot velikega rivala ga vidim," je o tekmecu spregovoril Tadej, Jonas pa je o slovenskem šampionu dejal: "Nekako se dopolnjujeva v določenem smislu. Če ne bi bila tekmeca, bi bilo kolesarstvo dolgočasno v tem trenutku. In obratno. Dobrodošlo je, da sva oba prisotna."

Tekmeci na Dirki po Franciji in njihove zmage, ko sta bila oba kolesarja na prvih dveh mestih v etapah in na koncu Toura

Vrstni red Obdobje Zmage v korist prvega Zmage v korist drugega Skupno št. dvobojev 1. Tadej Pogačar, 2. Jonas Vingegaard 2021–2024 8 5 13 1. François Faber, 2. Gustave Garrigou 1908–1913 9 1 10 1. André Leducq, 2. Charles Pelissier 1929–1931 5 4 9 1. Bernard Hinault, 2. Gerrie Knetemann 1980–1982 6 1 7 1. Louison Bobet, 2. Ferdi Kubler 1950–1954 5 2 7 1. Philippe Thys, 2. Jean Rossius 1914–1922 4 3 7 1. André Leducq, 2. Nicolas Frantz 1927–1929 4 3 7

Tadej Pogačar (1) in Jonas Vingegaard (2) – etapne in skupne zmage, ko sta bila oba kolesarja na prvih dveh mestih v etapah in na koncu Toura

Datum Etapa Kraja Pogačar Zaostanek Vingegaard Zaostanek 13 14. 7. 2024 15. Loudenvielle–Plateau de Beille 1 2 1’08” 12 13. 7. 2024 14. Pau–Saint-Lary-Soulan, Pla d’Adet 1 2 39 " 11 10. 7. 2024 11 . Évaux-les-Bains–Le Lioran 2 0” 1 10 23. 7. 2023 Skupni razlika na koncu 2 7'29" 1 9 18. 7. 2023 16. Passy–Combloux 2 1'38" 1 8 6. 7. 2023 6. Tarbes–Cauterets-Cambasque 1 2 24" 7 24. 7. 2022 Skupni razlika na koncu 2 2'43" 1 6 21. 7. 2022 18. Lourdes–Hautacam 2 1'04" 1 5 20. 7. 2022 17. Saint-Gaudens–Peyragudes, altiport 1 2 0” 4 8. 7. 2022 7 . Tomblaine–La Super Planche des Belles Filles 1 2 0” 3 18. 7. 2021 Skupni razlika na koncu 1 2 5'20" 2 15. 7. 2021 18. Pau–Luz Ardiden 1 2 2" 1 14. 7. 2021 17. Muret–Saint-Lary-Soulan, Col du Portet 1 2 3"

Pogačar v igri za največje število skupnih zmag na Grand Tourih v enem letu in najpogostejše nošenje majice vodilnega

Naslednja statistična zanimivost je, kolikokrat je kdo nosil rumeno majico najboljšega na Dirki po Franciji. Prednjači legendarni Eddy Merckx, ki jo je imel na sebi 96-krat. Od aktivnih kolesarjev se lahko s številko 59 pohvali Chris Froome, nato pa je na devetem mestu Tadej Pogačar (35), ki bi se lahko na letošnjem Touru povzpel na šesto mesto. Na njem je Antonin Magne iz Francije (38).

Foto: Guliverimage

Zelo zanimiv podatek je tudi, kolikokrat je v letošnjem letu nosil majico vodilnega na Grand Tourih. Njegovo število majic vodilnih znaša 34 in je pred današnjo etapo izenačen s Froomom. Če jo bo zadržal vse do konca do Nice, potem bo prehitel tudi Merckxa, ki je leta 1970 na Giru (14) in Touru (23) v 37 etapah nosil majico vodilnega. Pogi je trenutno pri številki 34 – Giro (20) in Tour (14). Če mu uspe podvig do cilja, potem bi se lahko pohvalil, da je v 39 etapah nosil majico najboljšega, in padel bi rekord legendarnega Belgijca.

Še na eni lestvici bi se lahko povzpel povsem na vrh. Pri etapnih zmagah na Giru in Touru v enem letu, če gledamo le skozi prizmo tekmovalcev, ki se borijo za skupno zmago na Grand Tourih – šprinterji so izvzeti. Trenutno je pri šestih na Dirki po Italiji in treh na Dirki po Franciji. Merckx je edini, ki je zmagal večkrat, a je treba ob tem dodati, da ni imel takšne konkurence, kot jo ima Pogi v svojem času. Merckx je trikrat osvojil deset (1969, 1972 in 1974) in enkrat enajst etap (1970).

A se Pogi s temi številkami ne ukvarja. Največ pozornosti namenja dirkanju, v katerem izmerno uživa. In ko uživa, tudi rezultati prihajajo. Letos je že velikokrat razveselil slovenske in tuje privržence, ki čakajo na njegov naslednji skok, s katerimi tako navdušuje kolesarski svet.

Največ etapnih zmag na dirkah Tour de France in Giro d'Italia v eni sezoni od druge svetovne vojne, brez sprinterjev:

Leto Kolesar Giro Tour Skupno 1970 MERCKX, Eddy 3 8 11 1969 MERCKX, Eddy 4 6 10 1972 MERCKX, Eddy 4 6 10 1974 MERCKX, Eddy 2 8 10 2024 POGAČAR, Tadej 6 3 9 1952 COPPI, Fausto 3 5 8 1982 HINAULT, Bernard 4 4 8

Kolikokrat je kdo nosil majico vodilnega na Grand Tourih v enem letu