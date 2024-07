Podrobneje: 16. etapa Dirke po Franciji

Cilj - Zmagovalec zadnje sprinterske etape na letošnjem Touru je postal Jasper Philipsen. Lastnik zelene majice Biniam Girmay je padel dober kilometer pred ciljem. Drugi je bil Phil Bauhaus, tretji Alexander Kristoff. Tadej Pogačar je varno prišel v cilj in je še dan bližje skupni zmagi na dirki vseh dirk.

Jasper Philipsen je tretjič na letošnjem Touru prikolesaril do zmage. Foto: Reuters

Biniam Girmay je padel v zaključku, a je videti, da se ni huje poškodoval. Foto: Reuters

1,5 km do cilja - Tadej Pogačar je varen, saj je prišel v cono, v kateri velja isti čas, kot ga bo imel zmagovalec etape. Medtem je padel Biniam Girmay, ki je na tem Touru že trikrat zmagal.

6 km do cilja - Ekipe s sprinterji so v ospredju. Tadej Pogačar je varen, a ob sebi nima veliko moštvenih kolegov. Upajmo, da ni kaj resnejšega glede zdravstvenih stanj Adama Yatesa in Tima Wellensa, ki sta po poročanju španskega AS na start 16. etape prišla ločeno od preostalega dela ekipe.

Foto: A. S. O. 10 km do cilja - Rumeno oblečeni Tadej Pogačar se vozi nekoliko v ozadju glavnine. Vse bližje in bližje je zaključni sprint. Zadnja priložnost za sprinterje na letošnjem Touru.

17 km do cilja - Ekipe, ki imajo v svojih vrstah sprinterje, so se postavile v ospredje.

25 km do cilja - Ubežnika so ujeli. Hitrost glavnine je skokovito narasla.

26 km do cilja - Najmlajši kolesar na letošnji Dirki po Franciji Johannes Kulset je padel. Nadaljeval je dirkanje brez kakršnihkoli očitnih težav razen nekaj ureznin na desnem kolenu. Potem ko se je vračal za moštvenim avtomobilom progi glavnini, je imel skoraj nesrečo z drugim ekipnim avtomobilom Uno-X.

30 km do cilja - Hitrost v glavnini je narasla, posledično se je zmanjšala prednost ubežnika Thomasa Gachignarda (TotalEnergies) na vsega 45 sekund.

36 km do cilja - Vse bližje smo mestu, kjer se bodo ekipe preoblikovale v sprinterske vlake.

50 km do cilja - Glavnina nadzoruje ubežnika, ki ima 1:45 prednosti.

65 km do cilja - Thomas Gachignard (TotalEnergies) bil uspešno v begu in imel 2:21 prednosti.

76 km do cilja - Ubežnik se vzpenja na edini gorski cilj današnjega dne. Cote de Fambetou (1,2 kilometra, petodstotni naklon) je krajši vzpon, njegova prednost pa je bila 2:11.

88 km do cilja - Takoj po letečem cilju je iz glavnine skočil Thomas Gachignard (TotalEnergies), kar je bil prvi beg. Njegova prednost je 46 bila sekund.

90 km do cilja - Bryan Coquard je osvojil leteči cilj in prehitel Turgisa, Philipsena, Girmaya in De Liea.

95 km do cilja - Glavnina složno kolesari dalje.

100 km do cilja - Cilj današnje etape bo v Nimesu, kjer smo pred 74 leti videli prvo zmago kolesarja, rojenega v Afriki.

Prvi južnoafriški udeleženec dirke Tour de France v zgodovini Robert Hunter je 19. julija 2007 zabeležil prvo zmago kolesarja afriške narodnosti na dirki Grande Boucle, ko je premagal Fabiana Cancellaro v sprintu v Montpellieru. Prva zmaga kolesarja, rojenega v Afriki, je bila 27. julija 1950, ko je Marcel Molinès zmagal sam v Nimesu, kjer se konča današnja etapa. Molinès, rojen v Alžiru, glavnem mestu današnje Alžirije, je imel francosko državljanstvo, saj je bila država takrat ozemlje Francije. Eritrejski kolesar Biniam Girmay (Intermarche-Wanty) v današnji etapi nosi zeleno majico in išče svojo četrto etapno zmago na tem Touru. Dan se bo zaključil v Nimesu.

120 km do cilja - Mirno je bilo v glavnini, ki bo složno kolesarila vse do zaključnih kilometrov, ko se bodo začeli postavljati sprinterski vlaki.

140 km do cilja - Nadaljevali so skupinsko vožnjo. Takšno smo doživeli že pred enim tednom. Prav tako po prvem prostem dnevu. Povprečna hitrost je znašala 39,6 kilometra na uro. Temperatura ozračja je bila medtem 31,6 stopinje Celzija.

168 km do cilja - Nič novega. Glavnina je bila še vedno skupaj.

185 km do cilja - Povsem mirno je bilo v karavani. Ni bilo znakov, da se bo zgodil beg.

13.05 - Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Po dnevu premora je na Dirki po Franciji čas za ravninsko etapo, ki se lahko vselej sprevrže v kaotično.

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar začenja zadnji teden s prednostjo 3:09 pred Jonasom Vingegaardom.

Konec Toura za Belgijca

Maxim Van Gils ima blage znake bolezni. Foto: Guliverimage Pred današnjim nadaljevanjem kolesarske Dirke po Franciji je odstopil Belgijec Maxim Van Gils, kar je četrti primer kolesarja, ki dirke ne bo končal zaradi koronavirusa.

Van Gilsova ekipa Lotto-Dstny je danes sporočila, da je bil kolesar pozitiven na testu in ima blage znake bolezni. Pred njim so zaradi covid-19 že odstopili Danec Michael Moerkoev, Britanec Thomas Pidcock in Španec Juan Ayuso, ki je član ekipe vodilnega na dirki Tadeja Pogačarja UAE Emirates.

Nekateri kolesarji sicer kljub pozitivnim testom nadaljujejo. Tudi Geraint Thomas je bil pozitiven, a ni odstopil zaradi komaj zaznavnih simptomov.

Skupni vrstni red pred 16. etapo:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 61:56:24

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) + 3:09

3. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) 5:19

4. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 10:54

5. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 11:21

...