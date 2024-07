Na Dirki po Franciji je vse več okužb z novim koronavirusom, a so bolezenski znaki zdaj večinoma dovolj blagi, da marsikateri okuženi kolesar lahko nadaljuje dirko. Prireditelji so sicer pred dnevi zaostrili varnostne protokole in zapovedali nošenje zaščitnih mask v mešanih conah, na podelitvah in pred avtobusi ekip, vseeno pa stanje povzroča nekaj skrbi.

"Zelo se veselim zadnjega tedna, še šest etap je in konec z zahtevnim kronometrom v Nici. Dobro, ne smemo zboleti ali se poškodovati, naj tako ostane. Veliko je kovida, ljudje so zelo tesno skupaj in upam, da preživim do zadnjega konca tedna brez bolezni," je včeraj poudaril tudi vodilni na dirki, nosilec rumene majice Tadej Pogačar, a je slovenski šampion kovid prebolel dva tedna pred začetkom letošnjega Toura.

Pogačarjevi izgubili Ayusa

V Pogačarjevi ekipi UAE Emirates so zaradi koronavirusa že izgubili Španca Juana Ayusa, v Astani je brez pomembnega pomočnika ostal britanski sprinterski as Mark Cavendish. Zbolel je namreč Michael Morkov. Pred dnevi je novica o predčasnem koncu Toura prišla tudi iz tabora Ineos Grenadiers. Zbolel je Tom Pidcock in zapustil dirko, medtem ko je njegov izkušenejši moštveni kolega Geraint Thomas kljub pozitivnemu testu ostal v boju.

Thomas kljub okužbi nadaljuje

Simptomi so dovolj blagi, da lahko nadaljuje dirkanje, so glede Valižana sporočili iz britanske ekipe in dodali, da ves čas nadzorujejo dogajanje, in če se bo stanje poslabšalo ali bi lahko resneje ogrozilo Thomasovo zdravje, bodo tudi njega nemudoma poslali domov. "Upam, da se vozi za menoj," je Thomasovo okužbo v nedeljo komentiral Remco Evenepoel, ki ima na kovid slabe spomine, prav zaradi tega je moral lani predčasno končati italijanski Giro. "Na startu in cilju je gneča in koronavirus lahko hitro vdre v peloton. Upam, da mi ne bo treba še enkrat skozi to," si je še zaželel belgijski kapetan moštva Soudal – Quick Step, ki trenutno v skupnem seštevku dirke zaseda tretje mesto.

Remco Evenepoel je moral zaradi kovida predčasno končati lanski Giro. Foto: Reuters

V Vismi skrbno pazijo na Vingegaarda

Zaskrbljeni so tudi v ekipi Visma | Lease a Bike drugouvrščenega Jonasa Vingegaarda. Ti so zaradi kovida na Tour prišli oslabljeni, brez Američana Seppa Kussa, ki se je okužil in zbolel po Kriteriju po Dofineji. "V drugih športih bodo najbrž mislili, da smo nori, ker se še vedno testiramo na kovid in nosimo maske. Ampak v kolesarstvu je bistvena vzdržljivost, in če se okužiš, se tvoje sposobnosti zmanjšajo," je nevarnost že skoraj pozabljene bolezni opisal športni direktor Visme Merijn Zeeman.

"Pogačarja nima kaj skrbeti"

Na Vingegaarda, ki za Pogačarjem v skupnem seštevku zaostaja dobre tri minute, tako v nizozemski ekipi budno pazijo. "To je previdnost, narediti poskušamo vse, da se Jonas ne okuži s kovidom ali kakšnim drugim virusom. Tveganju se sicer ne moremo popolnoma izogniti, poskušamo pa biti kar se da previdni," je še povedal v pogovoru za Nos ter dodal, da v taboru UAE Emirates zaradi Pogačarja zagotovo nimajo takšnih skrbi: "Kar se je zgodilo Pogačarju, je v resnici najboljša mogoča stvar. S korono se je okužil dva tedna pred dirko in je zdaj imun. Nima ga kaj skrbeti," je malce v šali in malce zares komentiral Zeeman.

Ne širi se samo kovid

Tudi v moštvu Bahrain – Victorius Mateja Mohoriča se je v prvem tednu širil virus, tudi Slovenec je tarnal nad slabim počutjem, v drugem tednu pa je z dirke odtopil še kapetan ekipe, Španec Pello Bilbao. Mohorič je pojasnil, da so se kolesarji ves čas testirali na kovid, a so bili izidi negativni. To pomeni, da kolesarjev ne ogroža le koronavirus. Tudi nizozemski sprinter Fabio Jakobsen je nekaj dni na kolesu močno trpel in se v 12. etapi dokončno vdal, čeprav je bilo videti, kot da bi ga izžela kakšna bolezen, je sam pojasnil, da je zdrav, le v absolutno preslabi formi za resno kolesarjenje na Touru.

Geraint Thomas se je okužil, a nadaljuje dirko. Foto: Reuters

Do zdaj 25 odstopov, žal tudi Rogličev

V prvih dveh tednih Toura je od dirke odstopilo 25 kolesarjev, žal tudi slovenski adut Primož Roglič. Kapetana nemškega moštva Red Bull – BORA – hansgrohe sta z dirke izločila padca v 12. in predvsem 13. etapi. Padec je bil kriv tudi za odstop njegovega pomočnika Aleksandra Vlasova.

Z dirke so odstopili še Italijana Michele Gazzioli in Alberto Bettiol, Danci Casper in Mads Pedersen, Michael Morkov in Soren Kragh Andersen, Belgijci Tim Declercq, Jonas Rickaert, Amaury Capiot, Louis Vervaeke, Gerben Thijssen in Maxim van Gils, Španci Ion Izagirre, Pello Bilbao, Jesus Herrada in Juan Ayuso, Britanca Fred Wright in Thomas Pidcocok, Francoz Alexis Renard, Nizozemca Fabio Jakobsen in Bram Welten, Kazahstanec Jevgenij Fedorov ter Kanadčan Guillaume Boivin.

Preberite še: