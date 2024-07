"Če pogledamo moje grand toure v zadnjih šestih letih, sem imel na njih res vselej kakšen slab dan, lani celo dva, tri slabe dneve. Ni nekega vzorca, da bi imel na vsakem grand toru slab dan. Vsako leto se učiš in poskušaš napake odpraviti. Letos sem zelo samozavesten, da lahko zdržim še šest dni dirkanja. Včasih pride v kolesarstvu čas, ko nimaš dobrega dne, treba je biti pozoren na prehrano, spanje in da se hladiš, ko je vroče. Mislim, da smo pripravljeni na vse in ne bom imela slabega dneva," je danes na novinarski konferenci ob zadnjem prostem dnevu na dirki razmišljal slovenski šampion in vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar.

"Ne vem, kdaj bodo napadi, zagotovo pa bodo"

Njegov največji tekmec in zmagovalec zadnjih dveh izvedb največje dirke na svetu Jonas Vingegaard še ni vrgel puške v koruzo, danes je dejal, da upa, da bo imel Pogačar v zadnjem tednu, v katerem kolesarje čakajo še tri naporne alpske etape in zahteven zaključni kronometer v Nici, še kakšen slab dan. Pogačar vsekakor pričakuje še kakšne napade moštva Visma | Lease a Bike. "Ne vem, kdaj bodo napadi, zagotovo pa bodo izbrali eno etapo. Ne verjamem, da bodo poskusili v petek in soboto, verjamem, da bodo izbrali eno od teh etap," pričakuje slovenski as, ki je Tour dobil v letih 2020 in 2021, letos pa tako lovi že svojo tretjo zmago.

"Ne povejte tega mojemu nutricionistu"

"Pazili bomo, da jim ne bo uspela kakšna norost, smo samozavestni, na klance gremo lahko s tempom, imamo izjemno ekipo. Jonas je rekel, da se ne bo predal in tako je tudi prav. Zagotovo bomo v zadnjem tednu videli ognjemet," še dodaja slovenski šampion, ki je danes dobro izkoristil zadnji dan počitka: "Precej dobro je bilo, naredili smo kratek krog s fanti, ustavili smo se v pekarni, česar ne povejte mojemu nutricionistu. Ampak jedel sem najboljše brownieje v življenju."

"Živim v filmu vodilnega, s takšno prednostjo je res luksuz, ampak do konca je še šest dni in to je še kar daleč." Foto: Reuters

V nedeljo nore številke, pri Vismi pa končno pokazali ja...

Po napornem koncu tedna, v katerem je na zahtevnem pirenejskem dvojčku še potrdil svojo premoč na dirki in včeraj na vzponu na zaključni klanec Plateau de Beille z 39 minutami in 50 sekundami (povprečna hitrost 23,95 km/h) postavil absolutni rekord, mu je dan počitka še kako koristil.

"Včeraj smo videli eno najboljših predstav na klancih. Ko sem preveril številke po etapi, so bile nore. Ko sta Matteo Jorgenson in Jonas napadla, sem imel ene najvišjih številk v karieri. Bil je naporen dan, jasno je, da je Jonas prišel odlično pripravljen, in včeraj so pri Vismi končno pokazali ja... Trdo so se borili, vsa ekipa, in od starta do cilja je bila nora etapa," se je Pogačar danes spomnil včerajšnje kraljevske etape.

Navijači počnejo neumnosti

Ta konec tedna so se "izkazali" tudi navijači ob progi. V soboto je Pogačarju in Vingegaardu neki vinjen navijač ponudil čips in tudi včeraj je bilo nekaj nevarnih situacij. Eden od navijačev je v sandalih tekel ob Pogačarju in Vingegaardu, izgubil obuvalo in slovenski šampion je zapeljal čezenj. K sreči brez posledic. "Včeraj sem prevozil, ne vem, kaj, neki storž ali nekaj. Tisto s čipsom pa je šlo prek meja. V trenutku sem sicer razmišljal, da le navija in mu je čips poletel iz rok, na posnetku pa sem nato videl, da ga je tudi Jonasu rinil pod nos. Bilo je zelo neumno."

Ni še konec

Pred Pogačarjem in njegovimi tekmeci na Touru je torej še zadnji teden epske dirke, še posebej naporen bo zaključek z dvema težkima gorskima etapama in zaključnim posamičnim kronometrom. "Živim v filmu vodilnega, s takšno prednostjo je res luksuz, ampak do konca je še šest dni in to je še kar daleč. Treba je potrpeti, vztrajati in početi stvari, kot smo jih do zdaj. S tako močno ekipo lahko dosežem cilj v Nici. Lahko sem zelo zadovoljen tudi s tremi etapnimi zmagami, do zdaj so bile vsako leto tri, razen lani dve, in letos morda lahko dodam še eno, da se uravnoteži. Če gremo tako naprej, bo kar v redu," pred nadaljevanjem pravi Pogačar.

V zadnjem tednu pričakuje še kakšen napad Jonasa Vingegaarda. Foto: Reuters

Česa se boji?

Se česa boji? "Ničesar. Zelo se veselim zadnjega tedna, še šest etap je in konec z zahtevnim kronometrom v Nici. Dobro, ne smemo zboleti ali se poškodovati, naj tako ostane. Veliko je kovida, ljudje so zelo tesno skupaj in upam, da preživim do zadnjega vikenda brez bolezni," odgovarja. V petkovi 19. etapi gredo kolesarji tudi na najvišjo točko letošnjega Toura, na Cime de la Bonette, 2798 metrov nad morjem. "Ljubim ta klanec, odpeljal sem ga lani, všeč mi je. Te ceste poznam, na njih smo trenirali. Tudi Isola 2000 (cilj sobotne, 20. etape, op. p.) je super klanec, podoben la Beillu. V nedeljo pa je skoraj moja domača etapa, veliko treniram na teh klancih in se tega konca tedna že veselim."

Se bo letos lotil še Vuelte?

Letos resnično uživa na dirki, je še poudaril, čeprav je spomladi odpeljal že Giro in na njem tudi udobno zmagal. "Lani sem bil poškodovan in sem začel zelo pozno trenirati za Tour, letos pa moram potrkati po lesu, vse zame poteka bolj ali manj popolno. Uživam na kolesu, imel sem dobre priprave. Vse to je del odraščanja kot profesionalni kolesar," pravi. Pa obstaja kakšna možnost, da bi se letos lotil tudi španske Vuelte? "Dobro, pustimo možnosti pri 99 odstotkih, da me tam ne boste videli. Letos. Naslednje leto so možnosti večje," je na to vprašanje še odgovoril slovenski as.

Ko je Pantani osvojil Giro in Tour, se je Pogačar komaj rodil

Vse bližje je osvojitvi legendarnega dvojčka Giro-Tour, to pa je dosežek, ki je nazadnje uspel italijanski legendi Marcu Pantaniju leta 1998. Prav zaradi tega Pogačarja letos veliko primerjamo z na žalost že pokojnim italijanskim šampionom. "Marco Pantani je zmagal dvojček Giro-Tour tisto leto, ko sem se jaz rodil. Na žalost te izkušnje, da bi ga videl dirkati ali ga srečal, nisem imel. V Italiji je bog kolesarstva. Meni te primerjave sicer niso preveč všeč, sploh takšne, ko je razlike skoraj 30 let, pa tudi o teh dvojčkih še nočem razmišljati, osredotočam se na vsak dan, priti moram do cilja," je še povedal kapetan moštva UAE Emirates.

Skupni vrstni red po 15 etapah Toura: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 61;56:24

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 3:09

3. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) 5:19

4. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 10:54

5. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 11:21

6. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 11:27

7. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) 13:38

8. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 15:48

9. Derek Gee (Kan/Israel-Premier Tech) 16:12

10. Santiago Buitrago (Kol/Bahrain-Victorious) 16:32

...

69. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a Bike) 2;44:46

118. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 3;26:04

132. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 3;44:33

...

Preberite še: