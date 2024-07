Sanjska vožnja Tadeja Pogačarja in nova izjemna zmaga!

V živo, 15. etapa Dirke po Franciji

Cilj - Tadej Pogačar je osvojil kraljevsko etapo! Jonas Vingegaard je zaostal 1:08. Remco Evenepoel je imel kot tretji pribitek 2:51. Pogačar pred Vingegaardom v skupnem seštevku zdaj vodi že za 3:09.

1 km do cilja - 51 sekund znaša prednost Pogačarja, ki se pelje proti 14. etapni zmagi na Dirki po Franciji.

1,7 km do cilja - Pogačar ne pojenja s tempom. Njegov prednost je že 42 sekund.

2,4 km do cilja - Nova šampionska vožnja Tadeja Pogačarja, ki ima 37 sekund prednosti pred Vingegaardom.

​​​​​​3 km do cilja - Prednost Tadeja Pogačarja znaša 30 sekund. Evenepoel medtem zaostaja 1:58.

3,7 km do cilja - Tadej Pogačar stopnjuje tempo. Pred Jonasom Vingegaardom ima 24 sekund prednosti.

Zaključni vzpon dneva. Foto: A. S. O. 4,5 km do cilja - Izvrstna vožnja Tadeja Pogačarja. Njegov naskok je 14 sekund.

4,9 km do cilja - Prednost Pogačarja znaša 10 sekund.

5,3 km do cilja - Pogačar je skočil. Vingegaard nima odgovora.

6 km do cilja - Evenepoel izgublja v primerjavi s Pogačarjem in Vingegardom. 50 sekund že zaostaja. Pogi se odlično drži Jonasa.

7 km do cilja - Pogačar in Vingegaard imata 34 sekund prednosti pred Remcom.

8 km do cilja - Vingegaard in Pogačar drvita proti cilju. Remco izgublja. Zdaj zaostaja 27 sekund.

8,9 km do cilja - Vingegaard in Pogačar imata 17 sekund prednosti pred Evenepoelom. Čutiti je, da bi lahko tudi danes Pogi skočil in se odpeljal Dancu.

9,4 km do cilja - Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta sama v ospredju. Videti je, da Pogi zlahka drži tempo Danca.

Foto: A. S. O. 10,3 km do cilja - Prednost ubežnikov je skopnela na 33 sekund. Tadej Pogačar se odlično drži Jonasa Vingegaarda. Remco Evenepoel gre v svojem tempul

10,5 km do cilja - Matteo Jorgenson je popustil. Zdaj je Jonas Vingegaard v ospredju, tik za njim Tadej Pogačar. Remco Evenepoel je za hip odpadel.

10,9 km do cilja - Santiago Buitrago je odpadel iz skupine Tadeja Pogačarja. Medtem je Richard Carapaz skočil iz vodilne trojice.

11,3 km do cilja - Jorgenson je zmanjšal zaostanek na 50 sekund. Pri ubežnikih sta šla naprej Enric Mas (Movistar), Tobias Johannessen (Uno X Mobility) in Richard Carapaz.

12 km do cilja - Le še 1:11 je naskok peterice ubežnikov. V skupini Pogačarja, Vingegaarda in Evenepoela še "mirno".

13,3 km do cilja - Skupina rumene majice zaradi tempa Jorgensona razpada na prafaktorje. Kmalu bodo morda ostali sami le še prvi trije v skupnem seštevku. Ubežniki imajo 1:24 prednosti.

14,1 km do cilja - V glavnini je Jorgenson v ospredju, za njim Vingegaard, nato Pogačar in Evenepoel. Prednost ubežnikov je skopnela na 1:37. Popustil je Joao Almeida. Pogi ima ob sebi le še Adama Yatesa.

14,9 km do cilja - Takoj po prihodu do vzpona je Keldermana zamenjal pri narekovanju tempa Matteo Jorgenson. pri UAE Emirates je odpadel Marc Soler.

15 km do cilja - Tudi glavnina je začela z vzponom. Tadej Pogačar ima ob sebi tri pomočnike (Adam Yates, Marc Soler in Joao Almeida), Jonas Vingegaard dva (Wilco Kelderman in Matteo Jorgenson),, Remco Evenepoel enega (Mikel Landa). Prednost ubežnikov je padla na 2:22.

15,8 km do cilja - Ubežniki so začeli z zaključnim vzponom na Plateau de Beille (15,8 km/7,9%). Ubežniki so ga začeli s prednostjo 2:37.

16,8 km do cilja - Matteo Jorgenson je ujel skupino z rumeno majico. Prednost ubežnikov znaša 2:40.

19 km do cilja - Težave za Mattea Jorgensona, ki je imel nevšečnosti s kolesom. Zdaj lovi glavnino.

23 km do cilja - Napetost pred zaključnim vzponom narašča. Kaj pripravljajo danes Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel? Glavnina z rumeno majico za peterico ubežnikov zaostaja 2:47. Vroč dan je danes. Temperatura ozračja je 29 stopinj Celzija. Povprečna hitrost je do zdaj znašala 40 km/h.

26 km do cilja - Še 10 kilometrov do zaključnega vzpona na Plateau de Beille (15,8 km/7,9%).

32 km do cilja - Wilco Kelderman ni opazil, da je nekoliko ušel glavnini. Naposled je opazil in nato počakal. Na 2:47 je narasla prednost ubežnikov.

35 km do cilja - Glavnina zaostaja 2:30. Dolga pot čaka še kolesarje do zaključnega vzpona. Jonas Vingegaard je šel na malo potrebo in to kar s kolesa. Tadej Pogačar je medtem prejel pijačo, ki mu jo je prinesel Marc Soler.

40 km do cilja - Prednost ubežnikov je 2:24. V skupini rumene majice je 18 kolesarjev. Na čelu je še vedno Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike). Tik za njim je Jonas Vingegaard, sledi Matteo Jorgenson, za njim pa rumeni Tadej Pogačar.

47 km do cilja - Sledi daljši spust, nato se bo cesta za nekaj časa poravnala, zatem pa pride na vrsto finalni del današnje dne. 16 kilometrov dolg vzpon na Plateau de Beille.

49 km do cilja - Tobias Johannessen (Uno X Mobility) je na spustu ujel štiri ubežnike. Prednost do glavnine znaša 2:40.

52 km do cilja - Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) navija tempo v glavnini, prednost ubežnikov se topi. Trenutno je 2:47.

54,4 km do cilja - Ubežniki so začeli z nekategoriziranem klancem. Njihova prednost pred glavnino je 3:07.

56 km do cilja - Zaostanek glavnine se je zmanjšal na 3:08.

59 km do cilja - Štirje ubežniki so na vrhu Col d'Agnesa. Sledi tehničen krajši spust, nakar bo prišel na vrsto nekategoriziran vzpon na Port de Lers – dolžina 4,4 kilometra, povprečna naklonina bo znašala 5,4 odstotka. Zaostanek glavnine znaša 3:15.

Foto: La FlammeRouge 61 km do cilja - Še kilometer do vrha vzpona. Tadej Pogačar ima ob sebi tri pomagače (Adam Yates, Marc Soler in Joao Almeida), Jonas Vingegaard ima še dva (Wilco Kelderman in Matteo Jorgenson), Remco Evenepoel pa Mikela Lando. Zaostanek za ubežniki je 3:22.

62 km do cilja - Zaostanek glavnine za ubežniki se je zmanjšal na 3:20. Richard Carapaz je medtem ujel trojico. Ob njem so torej še Jai Hindley (Red Bull – BORA hansgrohe), Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) in Enric Mas (Movistar). Do vrha vzpona imajo še 2,7 kilometra.

63,4 km do cilja - Zdaj je odpadel Pavel Sivakov (UAE Emirates). Wilco Kelderman (Visma | Lease a Bike) narekuje tempo. Tadej Pogačar ima ob sebi še tri pomočnike, Jonas Vingegaard dva. Remco Evenepoel ima denimo enega pomočnika, ki pa se vozi bolj v ozadju. Le še 15 kolesarjev je približno v glavnini. Zaostanek za ubežniki znaša 3:34.

64 km do cilja - Jan Tratnik in Tiesj Benoot sta odpadla iz glavnine. Jonas Vingegaard je tako izgubil dva pomočnika. Medtem Richard Carapaz lovi tri ubežnike. Za njimi zaostaja 26 sekund.

65 km do cilja - Le še trije ubežniki so: Jai Hindley (Red Bull – BORA hansgrohe), Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) in Enric Mas (Movistar).

65 km do cilja - Prednost osrednjih ubežnikov pred glavnino znaša 3:42. Tiesj Benoot, Jan Tratnik in Wilco Kelderman (vsi Visma | Lease a Bike) delajo selekcijo v glavnini, vendar ima Tadej Pogačar ob sebi še vedno veliko pomočnikov.

67 km do cilja - "Ne vem, zakaj bi mu danes bolje ustrezalo kot včeraj. Veliko vzponov je bilo včeraj, tudi danes. Pripravljen sem. Bomo videli, kako bo dirka potekala. Dan bo težak, ampak sem pripravljen. Če se bom počutil kot včeraj, bom poizkušal z napadom. Prioriteta je voziti za kolesom in zadržati prednost, ki jo imam," so bile besede Tadeja Pogačarja pred začetkoma današnje etape.

"Pred nami je težka etapa. Veselim se današnjega dne. Še vedno verjamem. Verjamem, da lahko dobim čas. Tadej je bil včeraj zelo močan. Danes je nova etapa. Verjeti moramo. Verjeti v naš načrt," pa je pred etapo dejal Jonas Vingegaard.

68 km do cilja - Bob Jungels je opravil svoje. Enric Mas (Movistar), Jai Hindley (Red Bull – BORA hansgrohe), Matteo Sobrero (Red Bull – BORA hansgrohe), Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), Ben Healy (EF Education – EasyPost) je zdaj peterica v ospredju. Na čelu glavnine sta člana Visme | Lease a Bike Tiesj Benoot in Jan Tratnik. Zaostanek je 3:46.

70 km do cilja - Ubežniki so začeli z vzponom na Col d'Agnes (10,1 km/8,2%). Glavnina zaostaja 3:44. Kolesarjem nagaja neznosna vročina, ki je okoli 30 stopinj Celzija. Povprečna hitrost je 40,8 km/.

73 km do cilja - Ubežna skupina se je razbila. Kar trije kolesarji Red Bull - BORA - hansgrohe so v ospredju. Enric Mas (Movistar), Jai Hindley (Red Bull – BORA hansgrohe), Bob Jungels (Red Bull – BORA hansgrohe), Matteo Sobrero (Red Bull – BORA hansgrohe), Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), Ben Healy (EF Education – EasyPost) in Javier Romo (Movistar) so se odcepili in imajo 20 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Glavnina zaostaja 3:30.

80 km do cilja - Še približno deset kilometrov in začel se bo naslednji vzpon. Vzpon na Col d'Agnes je dolg 10,1 kilometra (8,2-odstotni naklon).

Prednost ubežnikov znaša 3:31.

90 km do cilja - Prvič v današnjem dnevu je prednost ubežnikov poskočila prek treh minut.

96 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 2:40. Še približno 20 kilometrov in spet se bo začelo vzpenjanje. Na čelu glavnine še vedno ekipa Visma | Lease a Bike.

106 km do cilja - Zaostanek glavnine se je povečal na 2:21.

115 km do cilja - Prednost ubežnikov se je na spustu razumljivo povečala. Zdaj znaša 1:48. V ospredju glavnine so trije kolesarji Visme | Lease a Bike in trije UAE Emirates. Glavnina se je razpotegnila v dolgo kačo. Jasno je, da pri Vismi navijajo močnejši tempo, ker ne želijo, da pride beg do konca. Verjamejo, da bi lahko Jonas Vingegaard danes na zaključnem vzponu odščipnil sekunde Tadeju Pogačarju in posledično tudi bonifikacijske. A ima zagotovo asa v rokavu slovenski šampion.

120 km do cilja - "Moj cilj so še vedno stopničke. To je moj primarni cilj. Za danes bi rad zmanjšal zaostanek v primerjavi z vodilnima in povečal pred zasledovalci," je pred etapo dejal Remco Evenepoel.

126 km do cilja - Na polno gre pri kolesarjih tudi s spusta. Marco Haller (Red Bull - BORA - hansgrohe) se je srečno izvlekel.

128 km do cilja - Približno uro premora bodo imeli kolesarji, a le premora pred naslednjim vzponom. Na 128. kilometru bodo začeli vzpon na Col d'Agnes, ki je dolg 10,1 kilometra (8,2-odstotni naklon). Nov brutalni izziv za kolesarje. Sledil bo zelo tehničen krajši spust, nakar bo prišel na vrsto nekategoriziran vzpon na Port de Lers – dolžina 4,4 kilometra, povprečna naklonina bo znašala 5,4 odstotka.

Tadej Pogačar ima za zdaj vse pod nadzorom. Foto: Reuters

132 km do cilja - Kolesarji so opravili s tremi gorskimi cilji v prvih 65 kilometrih. Tobias Johannessen (Uno X Mobility) je bil prvi na vrhu zadnjega (Col de Portet-d'Aspet), a ni bilo pravega boja sploh za točke. Prednost ubežnikov znaša 1:07.

134 km do cilja - Jai Hindley (Red Bull – BORA hansgrohe), Bob Jungels (Red Bull – BORA hansgrohe), Matteo Sobrero (Red Bull – BORA hansgrohe), Alex Aranburu (Movistar)Javier Romo (Movistar), Enric Mas (Movistar), Louis Meintjes ( Intermarché-Wanty), Oscar Onley (dsm-firmenich – PostNL), Lenny Martinez (Groupama FDJ), Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), Ben Healy (EF Education – EasyPost), Jakob Fuglsang (Israel Premier Tech), Guillaume Martin (Cofidis) Magnus Cort (Uno X Mobility), Tobias Johannessen (Uno X Mobility), Simon Yates (Jayco AlUla) in Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) so v begu in imajo kilometer pred vrhom 1:26 prednosti.

Na čelu glavnine so kolesarji Visma | Lease a Bike. Na drugem mestu je denimo Jan Tratnik.

136 km do cilja - Ubežniki so začeli z vzponom na Col de Portet-d'Aspet. Najtežji vzpon današnjega dne, če gledamo naklonino (9,6%), a je dolg "le" 4,3 kilometra. Ubežniki so ga začeli s prednostjo 1:36.

148 km do cilja - Javier Romo je prvi prečkal prelaz Col de Mente. Sledil bo kratek spust in takoj vzpon na Col de Portet-d'Aspet v dolžini 4,3 km (9,6% naklon).

Foto: La FlammeRouge

149 km do cilja - Na čelu glavnine so zdaj kolesarji Visme | Lease a Bike. Zaostanek za ubežniki se je zmanjšal na 1:19. Tadej Pogačar ima ob sebi štiri pomočnike. Jonas Vingegaard danes kolesari v pikčasti majici. Sicer je tudi ta v lasti Pogačarja, vendar razumljivo kolesari v rumeni majici vodilnega na dirki. Ozračje je danes vroče. Temperatura ozračja je blizu 30 stopinjam. Povprečna hitrost znaša 39,6 km/h.

151 km do cilja - Neuničljivi Ben Healy, ki je zmagal zadnjo etapo na letošnji dirki Po Sloveniji, in Simon Yates lovita ubežnike.

153 km do cilja - Med ubežniki sta tudi Jay Hindley in Richard Carapaz, ki pa nista nevarna v boju za skupno zmago. Zaostanek glavnine je 1:37. Tadej Pogačar se počuti odlično.

156 km do cilja - Čas je za drugi gorski cilj. Vzpon na Col de Mente je dolg 9,3 kilometra in ima kar 9,1-odstotno povprečno naklonino. Skupina ubežnikov se je razbila. Glavnina zaostaja 1:10.

161 km do cilja - Na edinem letečem cilju so se udarili med seboj tudi šprinterju. Lastnik zelene majice Biniam Girmay je potrdil naziv najboljšega šprinterja na letošnjem Touru in je prejel novih 20 točk ter se še bolj utrdil na vodilni poziciji. Glavnina za 21 ubežniki zaostaja 1:13. Nihče izmed njih ne ogroža rumene majice Tadeja Pogačarja.

170 km do cilja - Večja skupina kolesarjev se je odlepila od glavnine in si prikolesarila 30 sekund prednosti.

175 km do cilja - Ekipa UAE Emirates nadzoruje celotno dogajanje. Glavnina je skupaj.

190 km do cilja - Kot prvi je na gorski cilj Col du Peyresourde prikolesaril Francoz David Gaudu, ki je prejel 10 točk v boju za majico za gorske cilje. Točko je za šesto mesto prejel tudi lastnik rumene majice Tadej Pogačar.

Razdeljene točke na gorskem cilju:

1. Gaudu, 10 točk

2. Lazkano, 8

3. Bardet, 6

4. Soler, 4

5. Carapaz, 2

6. Pogačar, 1

191 km do cilja - S skokom je poizkusil tudi Simon Yates, moštveni kolega Luke Mezgeca pri Jayco AlUla. Veliko poizkuša tudi Matteo Jorgenson iz ekipe Visma | Lease a Bike. Takoj za njim je Adam Yates, moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emriates.

192 km do cilja - Geraint Thomas ima težave in je spustil. Medtem je glavnina ujela ubežnike. Kolesarji UAE Emirates navijajo oster tempo na prvi gorski cilj.

197,7 km do cilja - Napeto je že takoj od štarta. Kolesarji gredo na polno. Ker je danes francoski nacionalni praznik - na ta dan se Francozi spominjajo napada na trdnjavo Bastiljo v Parizu in začetka revolucije 1789 - so se francoski kolesarji podali v beg.

12.57 - Kolesarji so se podali na progo, do kilometra 0 bodo že nekoliko počivali, nato bo šlo na polno. Kolesarji se bodo takoj povzpeli na Col du Peyresourde. Klanec bo dolg sedem kilometrov in bo imel 7,8-odstotno povprečno naklonino. Obeta se nor začetek in begi kolesarjev.

Športni direktor UAE Emirates optimističen, a opozarja

"Včeraj je bila neverjetna etapa, neverjetna zmaga. Ekipa je naredila izjemno delo. Včeraj je bilo vse neverjetno. Zmaga daje Tadeju veliko dodatne samozavesti, prav tako ekipi. Ampak se moramo zavedati, da je Jonas velik šampion. Tudi Remco bo poizkušal. Tukaj sta, da zmagata Tour. Danes bosta zagotovo poizkušala. V dobri poziciji smo. Lepo prednost imamo. A se hitro kaj zakomplicira. Včeraj smo naredili lepo delo," je dejal pred začetkom dneva športni direktor UAE Emirates Mauro Gianetti.

"Danes bo drugače kot včeraj. Štart je že drugačen. Ker gre trasa takoj navzgor, bo drugače že pri ubežnikih. Verjetno bo danes več priložnosti za ubežnike. Za rumeno majico bo boj na zadnjem vzponu," se je proti etapi še usmeril Gianetti.

Pogačar presenetil ekipo Visme

12.55 - "Boljši je bil, kot smo pričakovali. Čudno je. Izgubili smo 40 sekund proti izjemno močnemu kolesarju. Ni bilo lepo. Jonas je bil na dobrih številkah, zato moramo biti zadovoljni s tem," je športni direktor Visme | Lease a Bike Frans Maasen poudaril, da jih je Tadej Pogačar presenetil v sobotni etapi, v kateri je vzel Jonasu Vingegaardu 39 sekund.

Na vprašanje, kje bi jih lahko nadoknadili, je odgovoril: "Danes je najtežja etapa Toura. Dolga etapa, zelo vroče. Veselimo se je. Jonas je samozavesten. Tudi včeraj je bil, pa smo izgubili čas. Upajmo, da bomo spremenili kot lani. Enkrat je bil Tadej boljši, drugič Jonas. Upajmo, da bomo mi danes. Bomo videli."

"To bi bilo lepo. Upam, da bo pridobil kaj nazaj. Včeraj smo isto mislil. A je bil boljši in to moramo spremeniti. Bomo videli. Pričakujem veliko bitko," pa je še odgovoril na vprašanje, če upa, da ne bodo izgubili danes novih sekund.

12.50 - Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Franciji je čas za nov gorski spektakel. Kolesarje čaka 197,7 km dolga trasa, na kateri bodo morali opraviti s 4800 višinskimi metri. Od začetka bo šlo že navzgor. Tudi dan se bo zaključil z vzponom. Za konec jih čaka vzpon na Plateau de Beille

Vrstni red pred 15. etapo

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 56:42:39

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) + 1:57

3. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) 2:22

4. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 6:01

5. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 6:09

...