Pogačar podoživel sanje iz leta 2021 in zadal Vingegaardu močan udarec

V velikem slogu je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar prikolesaril do 13. etapne zmage na Dirki po Franciji in se še bolj utrdil v vodstvu. Dobrodošla je še večja prednost pred Jonasom Vingegaardom. Član UAE Emirates je z velikim zadovoljstvom spregovoril, kaj se je dogajalo na zaključnem vzponu na Pla d'Adet.

Spektakel v 14. etapi se je pričakoval na zaključnem vzponu na Pla d'Adet in dobili smo ga. Sprva je bilo sicer videti, da se bodo favoriti pripeljali do vrha složno in nato v šprintu med seboj poračunali za etapno zmago in bonifikacijske sekunde.

Moštveni kolegi Tadeja Pogačarja so vseskozi narekovali tempo na čelu glavnine, ko je iz nje skočil prav član UAE Emirates Adam Yates. Začel je pridobivati prednost, v ozadju pa se je čakalo na eksplozijo, pa čeprav je slovenski kolesar pred začetkom etape govoril, da bo danes kolesaril bolj preudarno.

Tadej Pogačar se je odpeljal v svojem slogu. Foto: Guliverimage

Približno 4,7 kilometra pred ciljem je skočil in se odpeljal Jonasu Vingegaardu in Remcu Evenepoelu. Za nekaj trenutkov je bilo videti, da se bo Danec vrnil, vendar je slovenski kolesar nadaljeval v velikem slogu.

"Pri Tadeju ne veš, kakšen je načrt" "Ni bil takšen načrt. Fantom sem rekel, da pri Tadeju ne veš, kakšen je načrt. Rekel mi je, naj napadem. Čakal sem, kdaj bo prišel iz ozadja. Nisem mogel veliko narediti, ker sem bil že skuhan. Super je bilo, ker smo vzeli nekaj časa," je bil po koncu dneva prav tako vesel Adam Yates, ki se je še dotaknil prednosti Pogija pred Vingegaardom: "Dobro je. Zadnjič smo poizkusili od daleč in se ni dobro izšlo. Danes je bilo drugače. Drugačna taktika. Dobro se je izšlo. Jutri je nov dan. Ekipa deluje dobro." Adam Yates je danes opravil izvrstno delo. Foto: Guliverimage "Adam je največji ekipni igralec, kar sem jih kdaj koli srečal. V mislih sem že imel, naj gre po etapno zmago. Da si zasluži. Po drugi strani sem čutil, da Jonas ni 100-odstoten. Sam sem se počutil igrivega. Z napadom sem poizkusil. Zahvala Adamu," ga je za slovensko nacionalno televizijo pohvalil Pogi.

Ni bil takšen načrt

"Instinkt je bil. Skušali smo iti na etapno zmago v zaključnem šprintu. Takšen položaj je bil, da je Adam napadel. Visma je morala držati zaostanek. Videl sem, da se lahko s skokom približam Adamu in me nekoliko povleče. In me je. Zahvala vsem moštvenim kolegom. Ta zmaga je za njih," je Pogačar v cilju razložil v mednarodnem prenosu za Eurosport.

Tadej Pogačar prejel čestitke od Maura Gianettija. Foto: Guliverimage

"Spominjam se leta 2021, ko sem blizu tukaj zmagal. Potem sem zmagal še skupno. Lepi spomini na tem klancu. Dal vsem vse od sebe in podoživel sanje iz leta 2021," pa je povedal prve besede v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo in se tako spomnil zmage na sosednjem Col de Portetu pred tremi leti.

Kar 39 sekund je pridobil v primerjavi z velikim tekmecem, skupna pa zdaj znaša že velikih 1:57, medtem ko Evenepoel zaostaja 2:22.

"Načrt je bil, da šprintam v finalu. Morda vzamem kakšne bonus sekunde. Na koncu je to zdaj še boljše," je Pogi odgovoril na vprašanje, ali je bil načrt na takšen način zlomiti danes Vingegaarda. Razumljivo je zadovoljen s takšnim naskokom: "Dobra novica je, da je tako. Nadaljujemo s tem zagonom in dobro energijo v ekipi. In da zadržimo to pozicijo."

Foto: Guliverimage

Zanj je bila to 13. etapna zmaga na Dirki po Franciji, ki ima še večjo težo, saj je naredil nov odločen korak k skupni zmagi na dirki vseh dirk, ki jo je dvakrat v karieri že osvojil: "Zmagati etapo na Dirki po Franciji je nekaj, o čemer nisem nikdar razmišljal, ko sem bil mlad. Ko je Mark Cavendish serijsko zmagoval, sem si rekel, da je iz drugega planeta in da je nemogoče ga ujeti. Če loviš sanje, jih lahko ujameš."

Ko ga je novinar Eurosporta vprašal, če se bo podal v lov za Cavendishom, je dejal: "Ne, navedel sem le primer. Vesel sem, da je tolikokrat zmagal. To je bil le primer, kako je bilo izjemno gledati Tour kot otrok po televiziji."

V nedeljo bodo njega spet gledali otroci po televiziji, saj je na sporedu druga pirenejska gorska preizkušnja. Ki je še težja. A je Pogačar optimističen: "Jutri je zelo zahtevna etapa od štarta. Štartati moramo ostro in pazljivo. Mislim, da imamo zelo močno ekipo. Ni se nam treba bati."

Results powered by FirstCycling.com