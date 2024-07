"Sem vesel in ne žalosten. Dobro sem kolesaril. Ne smem biti zaradi tega razočaran. Sem pa zaradi izgubljenih sekund. Dobre stvari moramo vzeti iz današnjega dne. Jutri je nov dan. Morda mi bo še bolj odgovarjal," se je Jonas Vingegaard dotaknil sobotne etape, v kateri je izgubil novih 39 sekund v primerjavi s Tadejem Pogačarjem, skupno pa zaostaja že 1:57.

Videti je bil boljši in boljši na Touru, tudi premagal je Pogačarja zadnjič v šprintu v klanec. O tem, ali ga je Pogi presenetil, je dejal: "Vedeli smo, da ima nor napad. Zadnji kilometri so mu bolj ležali, ko je bilo še nekaj vožnje navzdol. V tem je nekaj smisla. Več moči ima kot jaz. Na strmejšem delu sem se mu približeval. Opravil sem dobro predstavo in sem lahko zadovoljen. Zaslužil si je zmago. Čestitke mu. Impresivno je vozil. Jutri je nov dan. Upam, da lahko naredim kaj razlike."

Foto: Reuters

Kot je dejal, mu daljše in težje etape bolj ustrezajo. Jutri je ena od takšnih. Kolesarje čaka nekaj manj kot 200 kilometrov vožnje in 4800 višinskih metrov. O tem, zakaj je tako optimističen, je povedal: "Zato, ker je generalno težaven dan. Danes je bila kratka etapa. Daljše, težje mi bolj odgovarjajo."

Na vprašanje, ali je že možno, da osvoji Tour de France, je odgovoril kratko in jedrnato: "Možno je."

Profil 15. etape na Dirki po Franciji. Foto: A. S. O.

Ključen bo torej vzpon na Plateau de Beille, ki prihaja ob zaključku dneva. Pred tem bodo še štirje I. kategorije, a kar trije v začetnem delu dneva. Skoraj 16 kilometrov vožnje navkreber bo sledilo ob koncu, povprečni naklon pa bo znašal 7,9%. Foto: A. S. O.

