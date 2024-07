Neumnost ne pozna meja: navijač se je spravil na Pogačarja in Jonasa #video

Človeška pamet ne pozna meja. Navijač se je na Dirki po Franciji obnašal pod vsako kritiko in vrgel čips tako v Tadeja Pogačarja kakor tudi Jonasa Vinegaarda. Danec ne razume, zakaj to ljudje počnejo.

Dans le final de cette 14e étape du Tour de France, un idiot a balancé un paquet de chips sur le visage de Tadej Pogacar.🤨#TDF2024 pic.twitter.com/shrUjkYS7D — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 13, 2024

"Veliko je negodovanja na zadnjem vzponu. Nekdo je vrgel čips vame, tudi v Tadeja, kakor sem slišal. Čudno je to. Naj bodo na cesti in naj navijajo. Ne razumem, da greš na kolesarsko dirko in žvižgaš kolesarju," se je Jonas Vingegaard spraševal, zakaj se nekateri navijači poslužujejo takšnih prijemov, ki so tudi nevarni.

Danec je v 14. etapi na Dirki po Franciji moral priznati premoč slovenskemu šampionu, ki mu je odščipnil 39 sekund, v skupnem seštevku pa Pogačar vodi že za 1:57.

