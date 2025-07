Prireditelji naslednjih zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2026 predstavili kolajne za tekmovanja v Cortini d'Ampezzo in Milanu. Za njih se bodo Nika Prevc, Anže Lanišek, Ilka Štuhec, Andreja Slokar, Žan Kranjec, Anamarija Lampič, Jakov Fak in ostali vrhunski slovenski športniki in njihovi tekmeci borili februarja naslednje leto.

Kolajne so predstavili na posebnem dogodku v Benetkah. Predstavitev je vodila Valentina Marchei, ambasadorka iger 2026. Na čolnu v spremstvu pa sta bili tudi dve izjemno uspešni italijanski športnici, plavalka Federica Pellegrini in parasmučarka Francesca Porcellato, ki ima 15 paraolimpijskih odličij. Kolajne so s čolni pripeljali do palače Balbi v Canalu Grande.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali prireditelji, so kolajne oblikovali z mislijo na "odločenost in strast najboljših športnikov sveta, a so želeli ujeti tudi olimpijski in paraolimpijski duh". Kolajne bo izdelal italijanski državni inštitut IPZS, v veliki meri bodo uporabili reciklirane materiale. Ob tem bodo v proizvodnji uporabili naravi prijazne energijske vire, embalaža pa bo prav tako ekološka in izdelana iz recikliranih materialov.

V videu poglejte nekaj utrinkov s predstavitve kolajn v Benetkah:

Foto: Reuters Sestavljene bodo iz dveh polovic, kar simbolizira dve mesti, ki bosta prireditelja iger, pa tudi olimpijske in paraolimpijske igre. Prireditelji iger obljubljajo, da bodo medalje elegantne, da bodo naredile močan vidni vtis ter da bodo tudi trajnostne oziroma neuničljive - v preteklosti so se športniki na igrah že pritoževali, da so se kolajne prehitro obrabile ali poškodovale tudi ob povsem vsakdanji uporabi.

"Ustvarili smo kolajne, ki predstavljajo mojstrstvo in odličnost italijanskega oblikovanja. Vsaka je nekaj posebnega, sad mojstrskega dela in inovacije," je vrednost pojasnil Paolo Perrone, predsednik IPZS. Na eni strani sta vgravirana olimpijski ali paraolimpijski simbol, na drugi pa logotip iger in ime discipline, za katero je kolajna narejena. Vsaka ima premer osem centimetrov, debelina je en centimeter, masa medalj pa je pri zlati 500 gramov in šest gramov čistega zlata, pri srebrni natančno 500 gramov in pri bronasti 420 gramov.

Na igrah bodo podelili po 245 zlatih, srebrnih in bronastih medalj na olimpijskih ter po 137 zlatih, srebrnih in bronastih na paraolimpijskih igrah.