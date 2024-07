Slovenski kolesarski šampion je naredil nov odločen korak k tretji skupni zmagi na Dirki po Franciji, potem ko je na kraljevski etapi na zaključnem vzponu na Plateau de Beille odskočil od velikega tekmeca Jonasa Vingegaarda in se odpeljal k 14. etapni zmagi na slovitem Touru. Na limitu je bil le na začetku zadnjega vzpona, a je vse izvrstno prebrodil, kakor tudi vročino, ki je nagajala kolesarjem na trasi. Zdaj ima velikansko prednost pred Vingegaardom in se že veseli ponedeljkovega prostega dne: "Nato gremo na polno v zadnji teden."

Veliki cilj Tadeja Pogačarja je osvojiti dvojček v letošnjem letu. Giro d'Italia je že osvojil v velikem slogu, zdaj je na odlični poti, da pokori vse tekmece še na Dirki po Franciji. Če mu bo uspel ta podvig, bo prvi po Marcu Pantaniju, ki je dobil obe dirki v istem letu – legendarnemu "piratu" je to uspelo daljnega leta 1998.

V kraljevski 15. etapi, ki je bila verjetno najtežja na letošnjem Touru, je spet pokazal, kako je močan. Ekipa Visme | Lease a Bike je diktirala oster tempo na vse klance in skušala narediti težak teren za slovenskega kolesarja. Tudi na zadnji klanec so šli izjemno hitro po zaslugi moštvenega kolega Jonasa Vingegaarda Mattea Jorgensona.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Bil je na limitu za nekoliko časa, nato pa ...

Ko se je Američan umaknil, je Vingegaard na tempo skušal zlomiti Pogačarja, ki se mu je prilepil na kolo. In čakal je na svoj trenutek, je povedal za Eurosport: "Pri Vismi so se odločili, da bodo nadzirali, narekovali ostrejši tempo na klance. Nikdar nisem bil v skrbeh. Ohranjal sem se hladnega, jedel pravilno in pil. Ko smo prišli na začetek zadnjega klanca, sem bil na limitu za nekoliko časa, ko se me je Jonas hotel otresti. Ko se me je želel otresti drugič, sem videl, da nima več nog za zaključni udar. Odpeljal sem se naprej."

Foto: Reuters

Napadel je dobrih pet kilometrov pred ciljem. Iz metra v meter je pridobival na prednosti, ki je na koncu znašala 1:08, medtem ko je Remco Evenepoel zaostal 2:51.

Videl je, da Jonas nima več takšnih nog

"V moji glavi se je veliko dogajalo, ko je Jonas napadel. Nisem vedel ali na strmem delu blefira ali ne. Na koncu je bilo tako, kot sem si predstavljal. Še enkrat je poizkusil, a sem videl, da nima več takšnih nog, da bi naredil razliko. Videl sem, da številke padajo dol, vedno počasneje sva šla, zato sem se odločil za napad," je zaključni vzpon še enkrat pokomentiral za slovensko nacionalno televizijo.

Foto: Reuters

Takšen je tudi vrstni red v skupnem seštevku, prednost Pogija pred Dancem pa zdaj znaša že 3:09: "Nikdar si nisem predstavljal takšnega izkupička po dveh tednih. Zelo sem vesel za svojo pripravljenost. Vroče je bilo, zelo težak dan. Ponavadi imam težave v vročih razmerah. Ekipa me je hladila. Vesel sem."

Veseli se prostega ponedeljka, a hkrati opozarja pred zadnjim tednom

In kako gleda na takšen časoven naskok? "Zelo lepo je videti. To sem govoril že, ko je bilo 1:13. Lepa prednost je. V zadnjih šestih dneh moramo biti osredotočeni. Takšno miselnost moramo zadržati do konca. Gremo v zadnji teden."

Zanj je to že 14. zmaga na Dirki po Franciji, polovico pa jih je zabeležil prav v Pirenejih, ki mu zelo ustrezajo: "Veliko zmag sem dosegel v Pirenejih. Nekako jih imam rad, oni mene nazaj. Naj tako ostane."

Foto: Reuters

Pred kolesarji je zdaj prost dan, ki ga bodo prav vsi izkoristili za počitek in regeneracijo pred zadnjimi šestimi etapami. Glede na videno bo težko kdorkoli vzel Pogačarju rumeno majico, saj kaže izvrstno pripravljenost – tako fizično kakor tudi psihološko. A lepo po vrsti. Najprej sledi dan za počitek: "Zagotovo se veselim prostega dne. Upam, da bomo imeli dobro vožnjo s fanti, se ustavili na kakšni dobri kavi. Nato nekoliko resetirali, ampak ne preveč. Nato na polno v zadnji teden."

Results powered by FirstCycling.com