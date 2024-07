Po dveh tednih dirkanja ima slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar lepo prednost pred največjim rivalom Jonasom Vingegaardom. Kar tri minute in devet sekund znaša naskok, ki ga je obogatil na obeh pirenejskih gorskih etapah.

Tako v soboto kakor tudi v nedeljo se je Pogi odpeljal Vingegaardu in pridobil tudi samozavest, kar bo zelo pomembno v zadnjem tednu dirkanja.

"Zase lahko rečem, da sem vozil najbolje do zdaj. Izboljšal sem se. Včeraj sem bil najboljša različica sebe. Torej mora biti tudi Pogačar. Če je kdo boljši, tako je. Pred nami je še en teden in nisem se še predal. Nič nimam izgubiti. Videti moramo, ali ga lahko kakšen dan zlomimo," je na drugi prosti dan dejal Danec: "Zelo sem vesel in ponosen, kako sem kolesaril."

"Vprašanje je, ali sem na vrhuncu"

Zaradi specifike priprav na letošnji Tour, potem ko je padel na Dirki po Baskiji in je potreboval čas za rehabilitacijo, še ne ve, ali je dosegel svoj vrhunec ali ne. Zato bi rad dobil odgovor na pomembno vprašanje: "Dober mesec in pol sem treniral na Majorki in v Tignesu. Vprašanje je, ali sem na vrhuncu, a ena stvar je jasna: kolesaril sem na najboljši ravni. Drugo vprašanje je, ali sem lahko še boljši."

Foto: Guliverimage

"Moja želja po kolesarjenju je velika in prav tako, da se vrnem na najvišjo raven. Nisem želel končati na tak način. Rad imam kolesarjenje in trdo delati. In to me je pripeljalo nazaj," je še dejal.

"V preteklosti smo videli, da ima lahko Tadej slabše dneve"

Vesel je, da je danes prost dan in da ima ob sebi družino, ki mu pomeni največ. Prav zaradi podpore najbližjih je bilo zanj na Touru še toliko bolj čustveno: "Dobrodošlo je, da imamo danes prost dan. Včeraj je forma dosegla vrhunec, a upam, da dan počitka pomeni, da lahko obdržim svojo raven ali postanem še boljši. Še vedno verjamem, da lahko kaj naredimo. V preteklosti smo videli, da ima lahko Tadej slabše dneve, zato ne smemo obupati. Psihološko nikdar nisem padel in se bom boril."

Bo Tadej Pogačar še kdaj odskočil od Vingegaarda na letošnjem Touru? Foto: Guliverimage

V zadnjem tednu bodo največji izziv predstavljale zadnje tri etape. V petek in soboto bosta najprej dve gorski etapi, ki bosta po kilometrih nekoliko krajši, a bo veliko vzpenjanja. V petek bodo na 144,6 kilometra dolgi trasi naredili 4.400 višinskih metrov, dan pozneje pa v 132,8 kilometra dolgi etapi še 200 več.

V nedeljo se bo s kronometrom od Monaka do Nice letošnji Tour tudi zaključil: "Mislim, da sem včeraj pokazal, da pljuča delujejo popolno, zato nisem zaskrbljen glede etape z vzponom na Bonette (v petkovi etapi bo ta klanec dolg 22,6 kilometra in bo imel povprečni 6,9-odstotni naklon, op. p.). Če se bom za nekoliko izboljšal na tem Touru, mislim, da bo bolj izenačeno."