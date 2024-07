Kristijan Koren: Tadej je pokazal, da se z njim ne gre igrati

Po dveh tednih letošnje, 111. francoske pentlje, pa ima Tadej Pogačar dobre tri minute prednosti pred največjim in najnevarnejšim tekmecem Jonasom Vingegaardom. Ta je slavil na zadnjih dveh izvedbah Toura, letos pa Danec ni očitno tudi zaradi izjemno grdega padca na aprilski Dirki po Baskiji ni videti, da bi lahko resneje zapretil Pogačarju.

"Tadej je pokazal, da se z njim ne gre igrati"

"Mislim pa, da je bila nedelja prelomnica v tretji teden, dokazal je, da je najboljši. Nobenega strahu!" Foto: Urban Urbanc/Sportida Vsaj tak vtis smo lahko dobili po štirih resnih gorskih etapah letošnje dirke. Tri od teh je dobil Pogačar, na eni ga je Vingegaard za las ugnal v ciljnem sprintu. Pogačar je drugi teden dirke zaključil z impresivnim dvojčkom pirenejskih zmag. Je občutek, da na najdaljših klancih Vingegaard letos ni kos Pogačarju, pravi?

"Ja, že v nedeljo smo takoj, ko se je Visma odločila narekovati tempo, lahko pričakovali kakšen bolj oster napad Vingegaarda, ko pa je napadel, pa ga Je Tadej takoj pokril, nato pa mu je bilo vse skupaj prepočasi in je zadnjih petih kilometrih napadel še sam ter se ga z lahkoto otresel. Prišel je z minuto prednosti v cilj, v skupnem seštevku ima zdaj že tri in pokazal je, da se z njim ne gre igrati. Celoten peloton ve, da je najboljši in lahko mirno starta v zadnji teden," je prepričan Kristijan Koren.

"Nobenega strahu!"

Zdaj ima Pogačar s prednostjo treh minut privilegij, da v zadnjem tedni Toura dirka povsem defenzivno. Prav ničesar mu ni treba več dokazovati in z moštvenimi kolegi mora le paziti na Vingegaardovo Vismo ter potencialno morda še Soudal – Quick Step Remca Evenepoela. "Prav tako kot je bilo že v nedeljo. Pustili so beg, v ospredju ni bilo nevarnih kolesarjev, nato pa so samo sledili Vismi. Ampak kot že rečeno, ritem te je bil za Tadeja prepočasen, zato je napadel, se Jonasa otresel in poskrbel še za minuto naskoka," poudarja Koren.

"V zadnjem tednu sta še dve ravninski etapi za sprinterje ali kakšen pobeg, na klancih pa bo zdaj lahko Tadej le še sledil. Ne bo mu treba napadati, če pa bo zanj ritem spet prepočasen, pa bo zagotovo poskusil tudi še s kakšnim skokom. Mislim pa, da je bila nedelja prelomnica v tretji teden, dokazal je, da je najboljši. Nobenega strahu!" je še dodal.

Preživeti mora še Alpe

"Tadej se je v prejšnjih letih res dvakrat opekel in teh napak ne bo več ponovil." Foto: Reuters Slovenski ljubitelji kolesarstva pa imamo še travme z zadnjih dveh Tourov, ko je Pogačar izgubil dirki prav v Alpah. Tudi Vingegaard sam še upa, da bo imel Pogačar slab dan, kot ga je imel lani v 17. etapi na La Lozu, ko so mu povsem pošle moči, ker je pozabil jesti, pa predlani na Granonu, ko ga je z neusmiljeno ekipno taktiko strla Jumbo-Visma.

Obstaja za to kakšna razlaga? Pogačarju Alpe ne ustrezajo? Kakšna je sploh razlika med Pireneji in Alpami? "V Pirenejih je bolj vlažno, vroče in tudi asfalt na cestah v Pirenejih je drugačen. Sploh ni nek pravi asfalt, je bolj kot bi nekakšen katran polil po cestišču in nanj posul pesek. Je tak težek asfalt, ki se kar lepi. Zahtevno je," odgovarja Koren in ne verjame, da Aple kakorkoli ne ustrezajo Pogačarju. Prav nasprotno. "V Alpah bo lažje, ceste so boljše, pa tudi tako vroče najbrž ne bo. V Pirenejih je bilo prav strupeno," pravi.

Dvakrat se je opekel in teh napak ne bo več ponovil

Pogačar je v primerjavi z dirkama v letih 2022 in 2023 v veliko boljšem položaju, pred zadnjim tednom brani vodstvo, ob sebi pa ima letos tudi izjemno močno podporno ekipo, zato tudi v tem pogledu lahko zadnji teden dirke pričakuje bolj sproščen. "Trije kolesarji UAE-ja so v najboljši deseterici, ekipno so prvi. Na Tour so prišli res z najmočnejšo mogočo močno ekipo in takšni so tudi rezultati. Kako so se v soboto poigrali z Yatesom! Na tak način se da dirkati na nož. Tadej se je v prejšnjih letih res dvakrat opekel in teh napak ne bo več ponovil. Ozadje ima močno, tudi tisti dan, ko mu je zmanjkalo tekočine in je šel v zadnjih 30 kilometrov brez bidona, se je to poznalo v sprintu, ki ga je izgubil proti Jonasu. Zato ga tudi po radiu ves čas opozarjajo, naj je, ko ima priložnost, da ima energije dovolj do konca. Ko si sam v nekem svojem filmu, je vse to težko nadzirati, pa če je kakšno pestro dogajanje, te morajo športni direktorji opominjati, da ješ in piješ dovolj vode," pravi Koren.

"Zagotovo bodo še kaj poskusili v zadnjem tednu, ampak mislim, da so vse te najnevarnejše naboje že izstrelili." Foto: Reuters

Je torej sploh še kakšna možnost za Vismo? "Vidi se, da tudi Jonas ni tako dober, kot so mislili. Tadej je skoraj za eno nogo boljši. Tudi v etapi, ko Tadej ni bil ta pravi in mu je malo zmanjkalo energije, je bil drugi po tesnem sprintu. V nedeljo so tako pripravili drugačno taktiko in ga poskušali streti, pa jim ni uspelo. Zagotovo bodo še kaj poskusili v zadnjem tednu, ampak mislim, da so vse te najnevarnejše naboje že izstrelili," je optimistično zaključil naš sogovornik.

