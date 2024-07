"Vedno imamo načrt. Tako tudi pri UAE. Ne bom ga povedal na televiziji. Skrivnost bo in videli ga boste na cesti. Pričakujem, da bo Tadej (Tadej Pogačar, op. a.) zelo močan. Danes so nekoliko daljši klanci, kar imam raje v primerjavi s preostalimi dnevi. Boriti se bo treba kot vsak dan," je pred začetkom sobotne etape povedal Jonas Vingegaard in na vprašanje, koliko je napredoval v primerjavi z vzponom na Col du Galibier, kjer se ga je Pogačar tik pod vrhom otresel, dodal: "Od začetka dirke sem se dvignil. Na Tour nisem prišel v najboljši formi. Zlasti glede na poškodbe, ki sem jih imel. Ni bilo realno pričakovati, da bi bil v top pripravljenosti. Sem se pa izboljšal."

V ekipi Visma | Lease a Bike se tolažijo, da je še vedno sedem dni do konca

Zaradi teh besed je bilo pričakovati, da bi lahko danes v Pirenejih, ko so bili daljši klanci, poizkusil z napadom. Zlasti na zaključnem Pla d'Adet. A je napadel Pogačar in se mu v velikem slogu odpeljal. Na koncu mu je odščipnil novih 39 sekund, v skupnem seštevku pa zmagovalec zadnjih dveh Tourov zaostaja že 1:57, kar je lepa prednost pred zadnjimi sedmimi etapami.

Foto: Guliverimage

"Še vedno je sedem dni. Poizkušati moramo. Moramo pa priznati, da je bil Pogačar videti izjemno močan," so bile redke besede, ki jih je izrekel športni direktor Visme | Lease a Bike Grischa Niermann.

"Jonas se je dobro počutil"

Nič drugače ni bilo v nadaljevanju pogovora za Eurosport, ko je beseda nanesla na skok Adama Yatesa (UAE Emirates) na zaključnem vzponu. Glavnina je nadaljevala v svojem tempu, ki ga je narekoval Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), s katerim pa ni bil zadovoljen Pogačar, ki se je nato tudi sam odločil za skok: "Nismo imeli možnosti, da bi reagirali. Napad je dal Pogačarju prednost. Pošteno je bilo. Pogačar je bil super močan."

Foto: Guliverimage

Na vprašanje, ali se je Vingegaard danes dobro počutil ali je bil Pogi le enostavno boljši, je še pristavil: "Jonas se je dobro počutil. Treba je priznati, da je bil Pogačar močnejši."