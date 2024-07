Ima Vingegaard sploh še kaj možnosti? "Ne bomo se predali!"

"V naš načrt nisem niti za trenutek podvomil. Je dober načrt in zadnji dve leti je dobro deloval. Nisem razočaran in ničesar ne obžalujem, saj smo načrt izvršili perfektno. Tadej je bil preprosto boljši. Tako pač je, zato mu čestitam," je po današnji 15. etape Dirke po Franciji, v kateri je spet zablestel Tadej Pogačar in Dancu odščipnil še dodatno minuto, priznal Jonas Vingegaard.

Zmagovalec zadnjih dveh Tourov pa se še ni pripravljen predati. "Še vedno je priložnost za nas. Tora še ni konec. Zadnja leta smo videli, da ima občasno slab dan. Zdaj moramo upati na to, potem pa ga morda lahko premagamo. Ampak seveda, če mu bo uspelo obdržati to raven, bo zame in za ekipo zelo težko," pravi.

"Tadej pač dokazal, zakaj je številka ena kolesarstva"

Kako torej naprej? Je še kaj možnosti za Jonasa? Ti vprašanji je v cilju prejel Dančev moštveni kolega Matteo Jorgenson. "To je vprašanje za vodstvo, veliko se moramo pogovoriti, prepričan pa sem, da že sestavljajo načrte," je odgovoril Američan.

Danes je z moštvenimi kolegi cel dal garal in pripravljal teren za Vingegaardov napad. Do tega je na zadnjem klancu napornega dne tudi res prišlo, a je imel Pogačar odgovor in prišel še do tretje etapne zmage na letošnji francoski pentlji. "Verjel sem v Jonasa, verjel sem v to, da lahko stremo Pogačarja, a je Tadej pač dokazal, zakaj je številka ena kolesarstva. Res kapo dol, izjemno močan je," je v cilju novinarjem športno priznal povsem izmučeni Jorgenson, ki sam v skupnem seštevku dirke zaseda visoko 12. mesto in je drugi najbolje uvrščeni kolesar Visme, a ima za rumenim Pogačarjem že več kot 20 minut zaostanka.

Matteo Jorgenson: Tadej pač dokazal, zakaj je številka ena kolesarstva. Foto: Reuters

"Fantje so vozili fantastično, zlomili so vse, razen Tadeja"

"Ne bomo se predali! Ne bomo obupali," pa je po dveh tednih odločen športni direktor ekipe Visma |Lease a Bike Arthur Van Dongen. "Imamo še teden dni časa. Ko izgubljaš čas, postaja vedno težje. Zato moramo biti realni in videti, kje so priložnosti. Naslednji teden bodo to zadnji trije dnevi," ocenjuje Nizozemec.

Danes je spremljal svojo ekipo, ki je nadzorovala dogajanje skozi naporno etapo, diktirala strupen tempo in z njim lomila tekmece. Deset kilometrov pred ciljem pa je napadel še Vingegaard. "Ekipa je vozila fantastično. Uničili smo vse, razen enega tekmeca. In ta človek je trenutno zelo očitno močnejši. Imeli smo jasen načrt, fantje so vozili fantastično, zlomili so vse, razen Tadeja," je še ocenil van Dongen.

Remco Evenepoel: Mislim, da so v Vismi spoznali, da je Tadej nepremagljiv, pa so vseeno poskusili. Foto: Reuters

"Mislim, da so v Vismi spoznali, da je Tadej nepremagljiv"

"Danes sta Tadej in Jonas spet pokazala, da sta najboljša kolesarja na dirki. Tadej je še boljši od Jonasa, on je na drugem planetu," je po 15. etapi priznal tudi belgijski zvezdnik Remco Evenepoel, tretji v 15. etapi in tretji v skupnem seštevku Toura. "Mislim, da so v Vismi spoznali, da je Tadej nepremagljiv, pa so vseeno poskusili. To ni bila napačna odločitev, mislim pa, da nikoli ne bi uspela," je taktiko nizozemske ekipe še ocenil Evenepoel.

Sam ni imel pravega eksploziva v nogah, je še dejal. "Poskušal sem slediti Jonasu, ampak je imel previsok ritem, zato sem se odločil nadzorovati prednost pred kolesarji za menoj, v prvi vrsti pred Carlosom Rodriguezom. S prvima dvema tednoma smo lahko zadovoljni, tudi Mikel Landa je imel nekaj dobrih etap. Kar se tiče mene, pa je to moj prvi Tour in tukaj sem predvsem zato, da se učim. Še imam čas napredovati," je tujim novinarjem v cilju 15. etape razlagal Evenepoel.

